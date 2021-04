Alfasigma : C'est la semaine de la veine du 5 au 11 avril

La Fondation v-WIN et Alfasigma s'associent pour lutter contre l'une des principales causes de décès évitables : la thrombose veineuse

L'Italie comme plaque tournante d'un projet international de sensibilisation du public sur la santé veineuse et lymphatique des jambes, qui sera présenté à DUBAI pendant l'EXPO

Un logiciel de géolocalisation innovant a été lancé pour accroître la connaissance et la sensibilisation à la maladie

BOLOGNE, Italie, 1er avril 2021 /PRNewswire/ -- La fondationVenous-lymphatic World International Network (v-WIN), une organisation mondiale à but non lucratif dédiée à la recherche et à l'éducation dans le domaine veineux et lymphatique, a développé un projet à but non lucratif de sensibilisation du public et des professionnels de santé appelé VEIN WEEK, entièrement dédié à l'avancement de la prise en charge veineuse et lymphatique.

Le projet, qui met en relation des experts, des patients et le public du monde entier, se déroulera pendant la semaine de la santé, prévue du 5 au 11 avril, qui comprendra la journée mondiale de la santé du 7 avril. Parmi les partisans de l'initiative éducative à but non lucratif, figure également l'entreprise italienne Alfasigma.

Un logiciel dédié en accès libre a été mis à la disposition de tous les professionnels de santé et du public qui souhaitent ajouter leurs propres initiatives visant à accroître la sensibilisation aux problèmes veineux-lymphatiques. Plus de 200 activités ont déjà été ajoutées, en provenance du monde entier.

Ces activités suivront un calendrier commun dans lequel chaque jour sera consacré à une tâche spécifique : Lundi pour les spécialistes, mardi pour les patients, mercredi pour les médias, jeudi pour le travail clinique, vendredi pour l'intervention de plusieurs spécialités, samedi et dimanche pour les initiatives sociales et sportives pour promouvoir la santé veineuse.

L'initiative a été conçue et développée par un groupe d'experts internationaux de haut niveau représentant tous les continents.

Parmi les nombreuses autres organisations et institutions qui y adhèrent, l'initiative est également placée sous les auspices du Conseil italien des médecins (FNOMCEO).

L'initiative est d'une importance capitale car elle traite de la maladie veineuse-lymphatique : une maladie qui touche plus de la moitié de la population, liée à la thrombose veineuse qui est une cause majeure de décès évitable, au lymphœdème qui est considéré comme une « épidémie cachée », aux troubles veineux pelviens qui sont considérés comme une affection « à ne pas oublier ». Tous les détails sont disponibles sur le site de la fondation (www.vwinfoundation.com/vw).

« La thrombose veineuse est l'une des principales causes de décès évitables, le lymphœdème est considéré comme une épidémie cachée, les douleurs pelviennes potentiellement associées au reflux veineux sont plus fréquentes que l'asthme et le mal de dos », déclare le Dr Sergio Gianesini, président de la fondation Venous-lymphatic World International Network (fondation v-WIN ), en soulignant l'importance des progrès de la prise en charge veineuse et lymphatique, en particulier pendant la pandémie de COVID, lorsque ce type de complications représente l'un des défis les plus courants.

Les pages de géolocalisation seront également disponibles après la Semaine de la veine (https://veinweek.vwinfoundation.com) afin de partager les événements, initiatives, projets dans ce domaine thérapeutique.

Pier Vincenzo Colli, PDG d'Alfasigma, déclare : « Alfasigma est fier de soutenir le projet Vein Week, qui donne une visibilité aux initiatives éducatives et scientifiques locales au niveau mondial. Un grand nombre d'événements ont déjà été téléchargés de manière autonome depuis toutes les régions du monde et chacun d'entre eux peut être personnalisé avec des vidéos, des interviews et d'autres contenus de présentation. »

Cet effort fait partie du projet de transformation numérique d'Alfasigma, qui vise à développer une connexion plus durable et numérique dans le monde entier.

« L'objectif de la Semaine de la Veine 2021 est de sensibiliser la communauté médicale mondiale aux troubles veineux et lymphatiques, en mettant l'accent sur les régions qui manquent traditionnellement de ressources en matière de soins de santé, en raison de l'absence de parité économique et des conflits en cours », affirme le Dr Yung Wei Chi, fondateur et membre du conseil d'administration de la Fondation v-WIN, qui conclut : « Les troubles veineux et lymphatiques sont l'un des problèmes de santé les plus courants dans le monde, quelle que soit la pandémie. Cependant, la pandémie a éclipsé de nombreuses autres entités pathologiques et campagnes associées. Pour mettre les choses en perspective, les troubles veineux et lymphatiques sont étroitement liés aux complications de la COVID-19, à savoir la thrombose veineuse. Une campagne dédiée à la sensibilisation aux troubles veineux et lymphatiques, ainsi qu'à leur association avec la complication due à la COVID, à l'heure de cette pandémie mondiale, est primordiale pour la prise en charge des personnes souffrant de cette affection. »

Fondation v-WIN

vWIN est né d'une idée de Sergio Gianesini, d'Oscar Bottini et de Yung-Wei Chi, trois spécialistes de la veine travaillant dans trois universités différentes de trois continents différents, avec l'idée d'unir le monde médical et public ensemble pour la promotion de la santé et de la science. Des médecins et des scientifiques de renommée mondiale font partie du comité scientifique. La fondation Venous-lymphatic World International Network (v-WIN) est une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de la prise en charge de la pathologie veineuse et lymphatique. La fondation opère dans 3 domaines d'action principaux :

- recherche scientifique et activité éducative ;

- missions médicales humanitaires ;

- activités sociales et sportives favorisant la sensibilisation à la santé veineuse et lymphatique.

Plus d'informations sur le site web : https://veinweek.vwinfoundation.com

Alfasigma

Propriété privée, Alfasigma est l'une des principales sociétés pharmaceutiques italiennes présente dans plus de 90 pays par l'intermédiaire de distributeurs et de filiales et compte environ 3 000 employés, des laboratoires de R&D et 5 usines de production.

En Italie, Alfasigma est un leader sur le marché des produits de prescription où, outre la forte concentration sur les domaines gastro-intestinaux et vasculaires, elle est présente dans de nombreux domaines thérapeutiques de soins primaires. Alfasigma produit et commercialise également des produits d'automédication, des nutraceutiques et des compléments alimentaires.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Web de l'entreprise https://www.alfasigma.com

