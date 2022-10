ALFASIGMA ERWIRBT GESAMTES AKTIENKAPITAL DES ITALIENISCHEN PHARMAUNTERNEHMENS SOFAR

POMEZIA, Italien, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Alfasigma S.p.A. hat die Übernahme von SOFAR S.p.A. abgeschlossen und damit offiziell den Integrationsprozess der beiden Unternehmen eingeleitet.

Die Transaktion, die im August letzten Jahres eingeleitet und wie geplant im Oktober 2022 abgeschlossen wurde, konnte erfolgreich und in voller Übereinstimmung mit dem geplanten Zeitplan abgewickelt werden.

Alfasigma ist eines der führenden multinationalen Pharmaunternehmen mit einem Umsatz von über einer Milliarde Euro im Jahr 2021, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Bologna und Pomezia, drei Produktionsstätten in Italien und zwei im Ausland, rund 3.000 Mitarbeitern, einer Präsenz vor Ort in 17 Märkten sowie einer indirekten Präsenz in rund 70 Ländern.

SOFAR ist ein italienisches Pharmaunternehmen, das in der Erforschung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln tätig ist und über eine langjährige Tradition verfügt. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von über 100 Millionen Euro, vermarktet 150 Referenzen in mehr als 10 therapeutischen Bereichen und beschäftigt weltweit 300 Mitarbeiter.

Darüber hinaus bringt SOFAR 54 Jahre Erfahrung im Bereich der Gastroenterologie und ein Produktportfolio ein, welches das Portfolio von Alfasigma hervorragend ergänzt.

„Diese Übernahme", so Stefano Golinelli, Vorsitzender von Alfa Sigma, „wird unserem Unternehmen die ultimative Konsolidierung auf dem italienischen Markt und eine noch stärkere Ausrichtung auf den Bereich der Gastroenterologie verschaffen. Damit tragen wir zur ehrgeizigen Wachstumsstrategie unseres Unternehmens bei und nehmen die von meinem Vater, Cavaliere Marino Golinelli, gewünschte Herausforderung an, stets nach vorne zu blicken."

Beide Unternehmen sind sehr innovationsfreudig. Insbesondere SOFAR hat mit dem Wissenschafts- und Technologiepark Kilometro Rosso in Bergamo ein Kompetenzzentrum für die Mikrobiota-Forschung aufgebaut, Alfasigma hingegen entwickelt eine Produktpipeline mit Schwerpunkt auf dem Magen-Darm-Bereich.

Die Integration der beiden Unternehmen wird durch die Verstärkung ihres jeweiligen wissenschaftlichen Know-hows eine noch höhere Positionierung im Magen-Darm-Bereich ermöglichen, einem Bereich, in dem SOFAR mehr als 80 Prozent seines Umsatzes erzielt.

„Alfasigma hat ein klares Ziel: die Konzentration auf Innovation, eine immer stärkere Ausrichtung auf den Magen-Darm-Bereich und die Ausschöpfung des internationalen Marktpotenzials. Wir sind eines der führenden multinationalen Pharmaunternehmen mit italienischem Kapital, und wir starten von einer soliden Gegenwart aus, die gleichzeitig voller Potenzial für die Zukunft ist, voller großartiger Möglichkeiten für Verbesserungen", erklärt Francesco Balestrieri, Chief Executive Officer von Alfasigma, und fügt hinzu: „Wir wollen internationaler werden, mehr Spezialversorgung anbieten und uns mehr auf den gastroenterologischen Bereich konzentrieren. Wir haben noch reichlich Spielraum, um das aktuelle Portfolio weiterzuentwickeln, angefangen bei der internationalen Expansion des Bereichs Verbrauchergesundheit. Das physiologische Wachstum wird zusammen mit einer bedeutenden anorganischen Entwicklung sowohl weltweit als auch in Europa stattfinden, damit wir unsere Forschung und Entwicklung im Bereich der Gastro-Spezialgebiete vorantreiben können. Unser Ziel ist es, unsere Einnahmen innerhalb von 10 Jahren mehr als zu verdoppeln", so der CEO.

Die Synergie zwischen den beiden Unternehmen wird zu einer Erweiterung der Produktpalette von Alfasigma in Italien und auf den ausländischen Märkten führen, indem die Produkte von SOFAR in das Portfolio aufgenommen werden: Pentacol, Enterolactis und Gerdoff für den Gastrointestinalbereich und Cistiflux und Siler für den gynäkologisch-urologischen Bereich.

