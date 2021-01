Alfasigma expande sua pegada digital

DoctorAsyou on-line, uma plataforma web inteiramente dedicada a médicos

O site otimiza a pesquisa nos bancos de dados médicos mais importantes e fundamentados, como Pubmed, ICTRP e ClinicalTrials.gov.

Uma plataforma inteiramente nova oferece cursos on-line para médicos em diversos tópicos

BOLOGNA, Itália, 29 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Alfasigma lançou recentemente uma série de atividades digitais que ampliam sua presença na Internet e melhoram seus pontos de contato em todo o mundo.

doctorAsyou – on-line no site www.doctorasyou.com - é um portal totalmente dedicado a médicos com duas áreas principais: pesquisa científica on-line e desenvolvimento de treinamento médico.

O banco de dados do site otimiza e simplifica o processo de pesquisa on-line de informações médico-científicas para uma atualização contínua necessária para confrontar decisões clínicas da melhor maneira possível.

O banco de dados é atualizado diariamente e retorna um total de cerca de 30 milhões de resumos, integrando os três bancos de dados mais conceituados do mundo, como Pubmed, ICTRP e ClinicalTrials.gov.

Este banco de dados abrangente é capaz de descobrir artigos e pesquisas originais, mantendo os usuários atualizados com os desenvolvimentos da saúde e da medicina para se manter na vnaguada e melhorar o atendimento ao paciente. Está disponível também uma biblioteca virtual, que pode ser útil para gerenciar em diferentes pastas todas as publicações salvas e interesses de pesquisa. O doctorAsyou está focado em informações clínicas em primeira mão, uma vez que filtra os tipos de documentos não relevantes do PubMed (por exemplo, vídeo, editoriais, livros) e aprimora com outras fontes.

Pier Vincenzo Colli, CEO da Alfasigma afirma: "O doctorAsyou é um investimento relevante da Alfasigma em favor da comunidade científica mundial para facilitar o trabalho de pesquisa e o desenvolvimento médico contínuo de profissionais da saúde. É mais um passo importante em nossa transformação digital inteiramente dedicada a atender a médicos e pesquisadores em todo o mundo. O escopo vai além do nosso foco em áreas terapêuticas gastrointestinais, vasculares e reumatológicas, porque este projeto também é consistente com o nosso esforço corporativo de responsabilidade social e suporte à pesquisa e desenvolvimento em todas as áreas científicas."

A segunda área consiste de programas de treinamento de alto nível que permitem avançar na carreira profissional e aumentar a confiança dos usuários com uma experiência de aprendizagem orientada para a ação com duração de 3 a 6 meses, que inclui cursos em grupos e individualizados, desenvolvidos e ministrados por uma comunidade global de especialistas. As atividades educacionais são ministradas em uma ampla gama de formatos com o objetivo de reter a atenção do aluno e melhorar a retenção do aprendizado. Ao mesmo tempo, os cursos podem ser assistidos a qualquer hora e em qualquer lugar. Vários tópicos são cobertos, tais como Redação em ciência, Definição de adesão a medicamentos, Ferramentas e estatísticas, Internet das Coisas Médicas em Cuidados da Saúde, Habilidades de comunicação para cirurgiões, Abordagem orientada por dados para melhorar o atendimento ao paciente entre outros.

O Pubmed compreende mais de 30 milhões de citações de literatura biomédica da MEDLINE, revistas de ciências da vida e livros on-line. As citações e resumos da PubMed incluem os campos da biomedicina e saúde, abrangendo áreas das ciências da vida, ciências comportamentais, ciências químicas e bioengenharia.

ICTRP: a plataforma internacional de registro de estudos clínicos é um serviço criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para garantir que as informações relacionadas aos estudos clínicos sejam acessíveis a todos os envolvidos na tomada de decisões na área da saúde.

Clinicaltrials.gov: é um banco de dados de estudos clínicos com financiamento público e privado, realizados em 50 Estados e em 216 países. O ClinicalTrials.gov é um recurso oferecido pela biblioteca nacional de medicina dos EUA e inclui cerca de 350 mil estudos de pesquisa.

Sobre a Alfasigma

De propriedade privada, a Alfasigma é uma das principais empresas farmacêuticas italianas, presente em mais de 90 países, por meio de distribuidores e subsidiárias e possui uma força de trabalho de cerca de 3.000 pessoas, laboratórios de PD e cinco unidades de produção.

Na Itália, a Alfasigma é líder no mercado de medicamentos com prescrição médica onde, além do sólido foco na área gastrointestinal, está presente em muitas áreas terapêuticas de cuidados básicos. A Alfasigma também fabrica e comercializa produtos de automedicação, nutracêuticos e suplementos alimentares.

Mais informações estão disponíveis no site corporativo https://www.alfasigma.com

