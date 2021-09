Alfasigma inaugure le nouveau centre de recherche et de développement de Pométie du nom de son fondateur Marino Golinelli

Le Premier ministre, Mario Draghi , a salué le projet dans une lettre de vœux : « La décision d'investir dans la recherche et l'innovation technologique en Italie est ce que tout le pays demande à ses esprits les plus innovants . »

« Le centre de recherche et de développement de Pométie, LABIO 4.0, a été enregistré au nom de notre fondateur, Marino Golinelli », a déclaré l'ingénieur Stefano Golinelli, président d'Alfasigma, « parce qu'il nous a appris et nous enseigne encore aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, à avoir foi en l'avenir et en l'innovation. Nous croyons en la recherche pharmaceutique et en cette histoire de réussite entièrement italienne : nous le démontrons par notre investissement dans la recherche et le développement, mais aussi par la modernisation des usines de production et l'acquisition de nouvelles molécules et de nouveaux projets. »

Le nouveau centre polyvalent héberge les laboratoires de développement de formulations innovantes, les laboratoires de technologie pharmaceutique de R&D, les laboratoires de développement analytique de R&D et la nouvelle usine pilote de R&D sur les formes orales solides, auxquels s'ajouteront les laboratoires de biotechnologie et de nanotechnologie. Ce site constitue l'une des particularités de LABIO 4.0 : elle est capable de calibrer la production de lots cliniques-expérimentaux pour de nouvelles spécialités sous forme orale (granulés, comprimés enrobés et non enrobés, capsules, chronoïdes/mini-comprimés) fonctionnant à une échelle intermédiaire entre le Kilolab (la taille du laboratoire de développement technologique) et la production semi-industrielle.

Grâce à la nouvelle usine pilote, il sera possible d'accélérer les étapes intermédiaires entre la phase de conception et la phase de mise en œuvre, c'est-à-dire d'effectuer des micro-productions avec des formes pharmaceutiques innovantes avec une mise à l'échelle (évolutivité d'une petite production vers une production importante) et une révision à la baisse (évolutivité d'une production importante vers une petite production) en exploitant le potentiel de l'échelle intermédiaire. L'objectif est d'optimiser les processus existants, de mieux caractériser ceux développés dans les laboratoires technologiques avant la phase d'industrialisation, avec un impact conséquent en termes de ressources et de calendrier.

Le département de recherche et développement de l'entreprise emploie 138 chercheurs, dont la majorité sont des femmes (86 femmes et 52 hommes). LABIO 4.0 héberge environ la moitié de ces chercheurs, qui se répartissent entre les centres de R&D de Pométie et Bologne.

« Alfasigma a récemment commencé à mettre à jour le pipeline de recherche pour de nouveaux produits, à la fois en maximisant le savoir-faire interne dans le domaine de la gastro-entérologie et en favorisant des partenariats sélectionnés pour des aspects innovants et pionniers », a commenté le directeur de la recherche et du développement, Emilio Merlo Pich. « Par exemple, nous avons quelques projets en développement visant le microbiote intestinal, un domaine dans lequel Alfasigma est déjà présente avec la rifaximine, et d'autres projets innovants basés sur l'utilisation de produits biotechnologiques et nanotechnologiques, avec un fort intérêt dans le domaine de maladies gastro-intestinales et neurologiques rares. Ces activités sont soutenues par des plateformes de recherche externalisées, telles que le Microbiome Lab, récemment créé par Alfasigma avec Humanitas à Milan, ou la start-up Novavido, créée avec l'Institut italien de technologie. »

Innovation ouverte et promotion des jeunes talents – Les composantes du Alfathon Day

À la veille de l'inauguration de LABIO 4.0 Marino Golinelli, Alfasigma a consacré une journée entière à l'innovation ouverte et à la promotion des jeunes talents, internes et externes à l'entreprise. En effet, hier a eu lieu l'Alfathon Day, un après-midi de conférences sur l'innovation et la santé avec des professionnels, qui s'est terminé par la cérémonie de remise du prix Alfathon, le premier hackathon créé par Alfasigma. Plus de 40 équipes issues de plus de 10 pays à travers le monde ont proposé des solutions innovantes dans le cadre de trois défis dans le domaine de la recherche pharmaceutique et de l'innovation. Le premier prix a été décerné à un groupe de travail entièrement espagnol. Lluis Pascual Masiá, titulaire d'un PhD dans le domaine de la santé et des médicaments de l'Université de Navarre, et Irene Santos Martinez et Maria Cholvi Simó, étudiantes en pharmacie de l'Université de Valence, ont présenté SituGel, qui répond à la nécessité de développer une plateforme de formulation capable de garantir la libération de l'utilisation prolongée de l'ingrédient actif, maximisant ainsi son action thérapeutique. Alfasigma a remis à l'équipe un chèque de 5 000 € pour investir dans le projet. Le gagnant du #OurAlfathon, le hackathon qui s'est tenu au sein de l'entreprise et auquel a participé une centaine de collègues de 17 succursales à travers le monde, a également été récompensé.

