Alfasigma : Jacopo Murzi devient directeur général de l'unité Italie

Ancien collaborateur au long cours de Janssen, M. Murzi a acquis une solide expérience tant en Italie qu'à l'international. Après ses débuts en Italie, il a travaillé successivement 3 ans en Pologne et 3 autres en Roumanie, puis s'est installé aux États-Unis pour y mener des activités de développement commercial. Plus tard, il a pris en France la direction de la branche Afrique et Moyen-Orient, chapeautant plus de 20 pays.

Jacopo Murzi est diplômé d'ingénierie managériale et a également collaboré sur de nombreux projets pluridisciplinaires pour le compte d'un cabinet de conseil international.

Son arrivée à la direction générale a été saluée par son supérieur Pier Vincenzo Colli, Président-directeur général d'Alfasigma, en ces termes : « L'intégration de Jacopo Murzi au sein de l'équipe contribue à renforcer la direction et nous permet d'unifier les unités commerciales italiennes autour d'une stratégie commune unique. Nous présentons à Jacopo et à son équipe nos meilleurs vœux de réussite. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier Roberto Mazzucato, qui a été pendant trente ans l'épine dorsale de notre société, et a dirigé la division Pharma Italie avec détermination et compétence jusqu'en décembre dernier ».

« C'est un plaisir et une grande responsabilité d'être appelé à écrire une nouvelle page de l'histoire d'Alfasigma, orientée sur le meilleur service possible à apporter aux médecins et aux pharmaciens, mais également aux millions d'Italiens qui utilisent nos produits au quotidien », a pour sa part déclaré Jacopo Murzi. « J'ai été très impressionné, a-t-il poursuivi, par la passion manifestée par l'équipe et par son désir d'imprimer sa marque. Je suis fier de faire partie d'une entreprise qui, grâce à ses sites de production et à la présence de ses produits spécialisés et d'automédication dans les foyers de tous les Italiens, est si bien enracinée dans notre pays ».

À propos d'Alfasigma

Alfasigma est une société privée qui compte parmi les premières entreprises pharmaceutiques italiennes. Présente dans plus de 90 pays par le biais de son réseau de distributeurs et de filiales, elle emploie quelque 3 000 personnes au sein de ses laboratoires de R&D et ses 5 sites de fabrication.

En Italie, Alfasigma est l'un des leaders du marché des médicaments sur ordonnance, où elle est présente, en plus de sa spécialisation dans le domaine gastro-intestinal, sur de nombreux segments thérapeutiques de soins primaires. Alfasigma fabrique et commercialise également des produits d'automédication, nutraceutiques et compléments alimentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de la société à l'adresse : https://www.alfasigma.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1450605/Alfasigma.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1325576/Alfasigma_Logo.jpg

SOURCE Alfasigma