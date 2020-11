Alfasigma lance son premier Alfathon, un hackathon entièrement numérique

Trois concours pour contribuer à la recherche et à l'innovation pharmaceutiques.

Un prix final de 5 000 euros sera attribué aux lauréats ayant présenté le meilleur projet

Tous les projets seront évalués en vue d'un développement ultérieur

BOLOGNE, Italie, 3 novembre 2020 /PRNewswire/ -- « Alfathon », le premier hackathon entièrement numérique créé par Alfasigma, une société italienne qui compte parmi les principaux acteurs du marché pharmaceutique international, en collaboration avec l'université de Modène et de Reggio d'Emilia et l'université de Bologne, est en cours. Les inscriptions à ce concours divisé en trois épreuves seront ouvertes du 3 au 30 novembre.

Un prix final de 5 000 euros sera attribué au projet gagnant en mars 2021. Les lauréats seront choisis parmi ceux qui auront présenté les solutions technologiques avancées dans le domaine de la recherche pharmaceutique et de l'innovation les plus capables d'améliorer la santé des patients.

Les participants sont invités à présenter un projet portant sur une étude de faisabilité, une idée innovante et un plan de développement, qui sera ensuite évalué par Alfasigma afin d'être adopté à l'avenir.

Les épreuves du concours porteront sur trois axes principaux :

1/ Le développement d'une forme pharmaceutique innovante dans la façon dont les ingrédients actifs sont libérés. L'objectif sera de concevoir une plateforme de formulation « orale » pour l'administration de médicaments appartenant à la classe des « grandes molécules », portant surtout sur les protéines, les peptides ou les fragments actifs d'origine protéique.

2/ Le développement de logiciels/équipements pour la prise en charge de l'encéphalopathie hépatique. Cette épreuve portera surtout sur la conception d'un outil, tel qu'un dispositif, une application ou une autre solution, plus simple, efficace et intuitif à utiliser, qui permettra de contrôler l'évolution de la maladie et d'améliorer la qualité de vie du patient qui en est atteint.

3/ Les participants s'affronteront sur le thème : «Conseils d'un pharmacien toujours plus proche ». Il est vrai qu'au cours des dernières années, la pharmacie s'est transformée en un véritable centre de première consultation et soins de santé.

L'objectif de ce concours est de développer un projet de faisabilité pour des solutions technologiques telles que des applications, des plateformes, des logiciels et des dispositifs intégrant des logiciels ad hoc qui permettront au pharmacien de conseiller les patients fragiles.

Alfathon est ouvert à tous les participants âgés d'au moins 18 ans. L'inscription, qui doit être soumise au plus tard le 30 novembre 2020 sur la plateforme www.alfathon.com, peut être effectuée individuellement ou en tant que membre d'une équipe de 5 participants maximum. Après l'inscription, les participants seront contactés pour participer à un atelier dirigé par des experts du domaine sélectionné dans le cadre du concours. En décembre, les projets seront soumis au comité Hack, puis les trois premiers lauréats seront sélectionnés pour effectuer leur présentation finale.

Alfasigma

Alfasigma, l'un des acteurs clés de l'industrie pharmaceutique italienne, est une société axée sur la prescription de médicaments spécialisés, les médicaments en vente libre, les nutraceutiques et les compléments alimentaires ; de plus, elle est également présente dans de nombreux domaines thérapeutiques de soins de première ligne.

Elle a été fondée en 2015, suite à l'agrégation des groupes Alfa Wassermann et Sigma-Tau, deux sociétés pharmaceutiques italiennes de renom. Alfasigma est largement représentée sur le marché international, non seulement en raison de la vaste quantité de produits qu'elle propose, mais également car elle peut compter sur un grand nombre de filiales et de sociétés affiliées, ainsi que sur un réseau de distributeurs qui garanti leur diffusion sur les cinq continents et dans près de 90 pays du monde entier. Alfasigma compte actuellement plus de 3 000 employés dans le monde entier, dont 50 % sont liés à l'équipe de vente située en Italie et répartie sur cinq sites : Bologne, qui abrite le centre de gestion, Milan, où la division internationale est sise, Pomezia (Rome), Alanno (Pescara) et Sermoneta (Latina), où se situent les unités de production. Les sites de Bologne et Pomezia accueillent également les activités des laboratoires de recherche et développement. En plus de ses usines italiennes, Alfasigma possède également deux autres sites de production, l'une à Tortosa, en Espagne, et l'autre à Shreveport, en Louisiane, aux États-Unis.

En Italie, la société est axée sur la prescription de médicaments spécialisés, les médicaments en vente libre, les nutraceutiques et les compléments alimentaires ; de plus, elle est également présente dans de nombreux domaines thérapeutiques de soins de première ligne. Parmi les produits en vente libre bien connus figurent les marques Biochetase, Neo-Borocillin, Dicloreum, Proctosoll et d'autres marques de renom telles que Yovis, Carnidyn et Tau-Marin. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.alfasigma.com . Alfasigma se passionne par les produits pharmaceutiques.

