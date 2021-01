AlgaEnergy y Laboratoire M2 firman acuerdos estratégicos para el desarrollo y distribución global de productos

La compañía biotecnológica se convierte en el distribuidor mundial exclusivo de los productos de biocontrol de Laboratoire M2, y los científicos de ambas empresas colaborarán en el desarrollo de nuevos productos de sanidad vegetal

MADRID, España, y SHERBROOKE, Quebec, 12 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- AlgaEnergy, líder mundial en biotecnología de microalgas, ha firmado acuerdos globales de distribución y desarrollo de productos con Laboratoire M2 Inc., empresa biotecnológica con sede en Quebec, Canadá, que desarrolla productos desinfectantes naturales y sostenibles, tales como el fungicida y bactericida THYMOX CONTROL®.

AlgaEnergy formula, produce y comercializa insumos agrícolas a base de microalgas que son innovadores, sostenibles y altamente eficaces, empleados por agricultores en todo el mundo. Por su parte, los productos THYMOX™ de Laboratoire M2, derivados del poder antimicrobiano del aceite de tomillo y otros aceites naturales, se utilizan en el campo e invernaderos, así como en zonas verdes y jardines.

Según los acuerdos alcanzados, AlgaEnergy obtiene los derechos globales para distribuir en exclusiva la línea de productos fitosanitarios THYMOX™ a través de su red comercial en los principales mercados agrícolas de Europa, América, África y Asia-Pacífico. Las dos empresas también han firmado un importante acuerdo para el desarrollo de nuevos productos de biocontrol, de forma que sus equipos de I+D+i colaborarán para crear y desarrollar dichas innovaciones.

"Al igual que con nuestra asociación con Concentric Ag anunciada el pasado otoño, los productos THYMOX CONTROL® de Laboratoire M2 estarán disponibles pronto a través de la red de distribución mundial de AlgaEnergy", ha señalado D. Ry Wagner, Presidente de International Agribusiness de AlgaEnergy. "Laboratoire M2 ha desarrollado algunas de las soluciones de biocontrol más innovadoras del mercado. Estos acuerdos marcan la entrada de AlgaEnergy en el sector del biocontrol, de rápido crecimiento, y también sientan las bases para futuras innovaciones provenientes de nuestra colaboración científica".

"AlgaEnergy está entusiasmada no solo por las oportunidades a corto plazo con los productos naturales y ecológicos THYMOX CONTROL®, sino también por las posibilidades que se derivan de nuestra plataforma de microalgas, así como de la plataforma Concentric Ag, para crear los mejores productos del mercado, que aumenten la productividad agrícola y contribuyan a la sostenibilidad en todo el mundo", añade.

Frank Palantoni, Director Ejecutivo de Laboratoire M2, señala que existe un tremendo potencial en los nuevos productos que resultarán de las tecnologías combinadas de ambas empresas.

"Nuestras sustanciales inversiones en una nueva plataforma tecnológica para nuestra unidad de negocio de protección de cultivos han dado sus frutos", ha señalado Palantoni. "Nuestra nanotecnología avanzada altamente flexible ha sido diseñada para ser aplicada en muchos otros ingredientes y activos de control biológico".

"Esta asociación con AlgaEnergy proporcionará a los productores de todo el mundo acceso a nuestra tecnología THYMOX™, que ya ha demostrado en ensayos de campo su capacidad para ofrecer una protección efectiva contra algunos de los patógenos más complicados a los que enfrentan los agricultores", añade.

Sobre AlgaEnergy N.A.:

AlgaEnergy N.A. Inc. es la filial estadounidense de AlgaEnergy S.A., compañía biotecnológica española ubicada en España que utiliza su avanzada tecnología y procesos para producir productos a partir de microalgas de alta calidad, destinados al sector agrícola, entre otros. www.algaenergy-intl.com y www.algaenergy.com

Sobre Laboratoire M2:

Laboratoire M2 Inc., ubicada en Sherbrooke, Quebec, Canada, es una compañía lider reconocida por sus productos inovadores y su experiencia con productos desinfectantes naturales y sostenibles comercializados bajo la marca THYMOX®. www.thymox.com

