Algeness® d'Advanced Aesthetic Technologies, Inc. est choisi comme finaliste dans le cadre du prestigieux concours d'innovation en santé de la peau Terra2 Solution

BROOKLINE, Massachusetts, 25 février 2021 /PRNewswire/ -- Advanced Aesthetic Technologies, Inc. (AAT), un leader dans la technologie des implants esthétiques en gel, est fier d'annoncer qu'AAT et son produit phare Algeness® ont été sélectionnés comme l'un des deux premiers finalistes du concours d'innovation en santé de la peau Terra2 Solutions (Terra2 Solution Skin Health Innovation Competition), terminant ainsi en tête des innovations esthétiques et en deuxième position de ce prestigieux événement mondial.

Dans le cadre de leur engagement à investir et à soutenir la croissance des concours innovants en matière de santé de la peau, Gore Range Capital s'est associé à Terra2 Solutions, un groupe de réflexion mondial, et à DermX Media Group, un leader de l'enseignement de la dermatologie, pour organiser le concours d'innovation en matière de santé de la peau de Terra2 Solutions. La finale du concours a eu lieu lors de la 18e conférence annuelle Annual Winter Clinical Dermatology Conference-Hawaii® (WC21) qui s'est tenue virtuellement cette année et a attiré 3 700 participants.

Doug Abel, PDG d'AAT, a déclaré : « Nous sommes très honorés qu'Algeness® puisse participer à ce prestigieux concours. Nous sommes heureux d'avoir été initialement sélectionnés comme l'un des quatre premiers demi-finalistes à présenter lors de la WC21, et ravis de terminer parmi les deux premiers sélectionnés par un groupe de leaders du secteur et de médecins très respectés. Cette reconnaissance notable de la part de clients et d'investisseurs potentiels souligne les avantages uniques de la technologie Algeness® en tant que différenciateur sur le marché mondial des produits de comblement dermique ».

Les entreprises participantes ont été invitées à faire des présentations à un panel de juges experts et de fournisseurs dans les domaines de la dermatologie clinique, de la médecine esthétique et d'autres aspects de la santé de la peau, ainsi qu'à des dirigeants d'entreprises pharmaceutiques, d'appareils médicaux, de diagnostic et d'informatique. Quatre demi-finalistes, dont AAT, ont présenté leurs vidéos de pitch à l'ensemble du public pendant la réunion. Les deux finalistes, AAT et Mindera Corporation, ont eu l'occasion de présenter un pitch en direct qui a été suivi de questions du jury.

« Le marché des produits de comblement dermique est l'un des segments les plus attrayants du secteur des soins de santé. Advanced Aesthetic Technologies possède le savoir-faire, les atouts et les capacités nécessaires pour apporter des produits innovants et différenciés sur ce marché. Le récent concours de Terra2 Solutions sur la santé de la peau a reconnu l'Algeness® d'AAT comme finaliste parmi les technologies les plus innovantes au monde dans le domaine de la santé de la peau », a déclaré Humberto Antunes, fondateur de Terra2 Solutions, partenaire de Gore Range et ancien PDG mondial de Galderma Laboratories.

Selon la dermatologue Valerie Callender, FAAD, du Callender Dermatology and Cosmetic Center à Glenn Dale, qui a été l'une des juges du concours Terra2 Solutions, « Les attributs uniques d'Algeness® tels que présentés apporteront un complément important au marché des produits de comblement dermique, répondant à un besoin pour un produit qui offre une capacité différenciée de définition de la forme et des contours du visage et le potentiel d'un profil de sécurité exceptionnel ».

Algeness® est une famille brevetée d'implants dermiques en gel injectable entièrement résorbable qui sont 100 % naturels, offrant des avantages en termes de sécurité, de rajeunissement de la peau et de résultats d'apparence naturelle au repos et pendant les mouvements du visage. Les avantages cliniques habituels comprennent un gonflement minimal lors de l'injection et des résultats immédiatement visibles. Algeness® possède une certification CE et est actuellement distribué dans plus de 30 pays dans le monde. AAT a entamé des démarches pour obtenir l'approbation de la FDA américaine.

À propos du concours d'innovation en santé de la peau de Terra2 Solutions

Le concours d'innovation en santé de la peau Terra2 Solutions présente des entreprises qui développent de nouveaux traitements, des capacités de diagnostic et des technologies pour améliorer la santé de notre peau. Le concours est l'occasion pour les participants à la Winter Clinical Dermatology Conference-Hawaii® de s'informer sur les solutions émergentes en dermatologie clinique et en médecine esthétique. https://www.gorerangecapital.com/innovationcompetition

À propos d'Advanced Aesthetic Technologies, Inc.

AAT est une entreprise mondiale en pleine expansion qui développe de nouvelles technologies pour la médecine esthétique. Nos produits phares, la famille d'implants injectables Algeness®, sont l'aboutissement de plus de 10 ans de recherche scientifique et clinique et ont été développés dans le but de fournir aux médecins esthétiques des avancées dans la capacité à obtenir un soutien structurel profond, une définition nette et des effets cliniques exceptionnels où le résultat au moment du traitement est le résultat final. Algeness® est un produit 100 % naturel et biodégradable à base d'agarose purifié avec un profil de performance clinique et de sécurité différencié. AAT investit continuellement dans la recherche et le développement de produits afin d'élargir les connaissances scientifiques sur Algeness® et l'agarose, ainsi que dans la recherche de technologies nouvelles et innovantes pour améliorer la médecine esthétique et élargir notre portefeuille de produits. Algeness® est certifié CE, possède plusieurs autres certifications au niveau national et est actuellement disponible dans plus de 30 pays. AAT est en cours d'enregistrement aux États-Unis par l'intermédiaire de la FDA, ainsi qu'en Chine grâce au partenariat avec Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD et sa société mère China National Biotec Group Co. http://www.algeness.com

À propos de la Winter Clinical Dermatology Conference

Depuis 18 ans, la Winter Clinical Dermatology Conference-Hawaii®, un événement de formation médicale continue (FMC), offre aux praticiens, y compris les dermatologues, les chirurgiens dermatologues, les internes, les praticiens, les aides-soignants et les infirmiers, une mise à jour thérapeutique basée sur l'expérience réelle de la faculté. https://fallclinical.health

À propos de Terra2 Solutions

Terra2 Solutions est un groupe de réflexion mondial dont l'objectif est d'explorer et de concevoir des solutions qui répondent aux nouveaux problèmes de santé découlant de notre progression vers Terra2. Les dynamiques sociales, démographiques et institutionnelles traditionnelles qui ont conduit et défini la société au cours des 2 500 dernières années évoluent rapidement. Cette perturbation est due à l'évolution de l'espérance de vie et de la démographie économique, aux tendances de la mondialisation et à la numérisation rapide. La pandémie du Sars-2-Cov a accéléré ces tendances et créé un besoin croissant de produits, de technologies et de modèles commerciaux tournés vers l'avenir. http://www.terra2solutions.com/

À propos de Gore Range Capital

Gore Range Capital est une société de capital-risque qui investit dans des entreprises de soins de santé en phase de démarrage, en mettant l'accent sur la santé de la peau. L'entreprise combine l'approche pratique du capital-investissement axé sur l'exploitation avec les conseils nécessaires aux premiers stades du capital-risque. https://www.gorerangecapital.com/

