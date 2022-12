ALGORAND DÉSIGNÉE BLOCKCHAIN PUBLIQUE POUR PRENDRE EN CHARGE LA PLATEFORME DE GARANTIES NUMÉRIQUES EN ITALIE

BOSTON et MILAN, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Algorand Inc. , un leader mondial de la technologie blockchain de couche 1, a été choisie pour être la blockchain publique qui prendra en charge une plateforme innovante de garanties numériques en Italie. La société a rejoint aujourd'hui la Banque d'Italie et l'autorité italienne de surveillance du secteur des assurances IVASS, ainsi que plus de 30 institutions financières lors d'un événement organisé à Milan pour illustrer comment les garanties bancaires et d'assurance peuvent être émises sur des technologies de grand livre numérique (DLT) également connues sous le nom de blockchain.

L'événement, organisé par le CETIF, le centre de recherche sur les technologies, les innovations et la finance de l'Université catholique de Milan, comprendra des exposés et des démonstrations technologiques en direct dans le cadre d'un forum de trois jours. CETIF Advisory mène des efforts écosystémiques pour développer une plateforme ouverte « Digital Sureties » basée sur la blockchain qui répondra aux besoins des marchés bancaires et d'assurance en Italie.

La nouvelle plateforme devrait être opérationnelle au début de 2023 et ce sera la première fois qu'un État membre de l'UE permet l'utilisation de la technologie blockchain pour les garanties bancaires et d'assurance. Algorand est la seule blockchain publique que la plateforme Digital Sureties utilise.

Un pourcentage important de garanties bancaires et d'assurance devrait tirer parti des technologies de grand livre numérique dans le cadre du Plan national de relance et de résilience (PNRR) de l'Italie. L'Union européenne a alloué environ 200 milliards d'euros à l'Italie, soit la plus grande allocation accordée à un pays, qui seront utilisés pour des co-subventions et des co-prêts dans le cadre du plan de relance européen. L'UE a lancé ce programme, considéré comme le plan de relance le plus important de l'histoire de l'Europe, pour stimuler la reprise économique après la crise de Covid-19. La blockchain est parfaitement adaptée à ce type de programmes étant donné la capacité de la technologie à permettre des transactions de données rapides, efficaces, peu coûteuses et évolutives. Plus important encore, les technologies de grand livre numérique aident à se protéger contre la fraude - un véritable défi en matière de garanties bancaires et d'assurance.

« Nous avons choisi Algorand en raison de son niveau inégalé d'innovation et de sécurité parmi les DLT sans autorisation, ainsi qu'en raison de son leadership en matière de durabilité », a déclaré Federico Rajola, professeur au CETIF. « Notre objectif est d'aider l'Italie non seulement à se remettre de l'impact économique de Covid-19, mais aussi à exceller grâce à l'innovation et au leadership. Le but de nos projets écosystémiques est d'aider à mettre en place des plateformes stratégiques, telles que la plateforme Digital Sureties, qui est prise en charge par Algorand. Nous pensons que ces plateformes peuvent et vont contribuer de façon spectaculaire à la durabilité compétitive du pays, dans l'intérêt de tous. »

« Nous sommes fiers et honorés d'être la blockchain publique choisie par la plateforme Digital Sureties d'Italie », a déclaré Silvio Micali, fondateur d'Algorand Inc. « Grâce à la technologie d'Algorand, nous pouvons contribuer à résoudre de nombreux problèmes critiques auxquels les institutions financières et les gouvernements du monde entier sont confrontés aujourd'hui, en offrant des opportunités et une inclusion aux communautés en difficulté partout dans le monde. »

À propos d'Algorand Inc.

Algorand transforme les modèles économiques et les économies de toutes sortes. Fondée par le cryptographe Silvio Micali, lauréat du prix Turing, la blockchain haute performance de couche 1 d'Algorand est incomparable pour fournir des technologies rapides, sans frottement et inclusives. Leader reconnu dans le domaine des technologies durables, Algorand, qui s'engage à assurer l'interopérabilité et la cohérence des prestations, est en train de refaçonner les secteurs pour passer du TradFi et du DeFi aux économies des nouveaux créateurs et au-delà. En tant que technologie de choix pour plus de 2000 organisations mondiales, Algorand transforme le mode d'échange de valeurs à travers la prochaine génération de produits et de protocoles financiers. Pour plus d'informations, consultez le site www.algorand.com .

À propos du CETIF

Le CETIF est le centre de recherche sur les technologies, l'innovation et la finance de l'Université catholique de Milan. Sa mission est d'accélérer et de favoriser l'évolution des secteurs de la finance, de la banque et de l'assurance et le renforcement de leur capacité concurrentielle par l'innovation, la numérisation et la durabilité des entreprises. Il promeut la recherche, organise des conférences et propose plus de 100 cours universitaires d'enseignement supérieur pour contribuer à la formation des dirigeants de demain. Les travaux du CETIF mobilisent des leaders du monde universitaire, des gouvernements et de l'industrie pour faire progresser la réflexion et les technologies innovantes dans les secteurs de la finance, de la banque et de l'assurance. Le CETIF compte parmi ses membres plus de 50 institutions bancaires, d'assurance et financières, plus de 30 000 cadres de haut niveau inscrits dans plus de 15 communautés dédiées, qui génèrent plus de 200 événements annuels, dont le but est de faire évoluer les marchés ciblés. www.cetif.it

À propos de CETIF Advisory

CETIF Advisory est une entreprise dérivée du centre de recherche de l'université qui se concentre sur la mise en pratique des résultats de la recherche universitaire, en aidant les nouvelles technologies à émerger et à se consolider sur le marché par le biais de projets écosystémiques. CETIF Advisory axe actuellement ses activités sur les technologies de grand livre numérique (DLT), l'intelligence artificielle et l'analytique avancée, l'évaluation concurrentielle, réglementaire et RH, le benchmarking et l'interaction homme/machine.

