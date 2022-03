Algorand e Premios Verdes aceleram o desenvolvimento econômico de milhares de projetos ambientais em todo o mundo

Por meio dessa parceria, as três organizações se comprometem a identificar as iniciativas que estão transformando os modelos de bens e serviços e a apoiá-las por meio da oferta de programas de fortalecimento, plataformas de visibilidade e estratégias econômicas que priorizem a justiça social e a neutralidade de carbono.

"A Premios Verdes e a Algorand se unem como membros de uma nova e crescente comunidade empreendedora. Uma comunidade que entende que a sustentabilidade ambiental é um princípio de um projeto inflexível para, de fato, ser o núcleo do desenvolvimento de inovações duradouras", disse Silvio Micali, fundador da Algorand. "Com a Premios Verdes, a Algorand tem orgulho de apoiar e colaborar com empreendedores que acreditam na ideia de inovação verde como o caminho para mudar o curso do nosso planeta para o bem. Juntos, podemos conquistar qualquer coisa!"

José Javier Guarderas, CEO da Premios Verdes, considera essa parceria estratégica como uma vitória para o desenvolvimento sustentável em todo o mundo. Além disso, ele acrescentou: "Com este acordo, projetos socioambientais em todo o mundo se beneficiarão de um ecossistema que proporcionará acesso à tecnologia que impulsionará o desenvolvimento e o crescimento em seus respectivos mercados."

De um lado, a Algorand, por meio do uso da tecnologia blockchain, está comprometida com a sustentabilidade, a descentralização e a democratização dos serviços financeiros em todo o mundo. Da mesma forma, a Premios Verdes ajudou a impulsionar uma economia sustentável por meio de suas nove edições, premiando, conectando, tornando visíveis e reconhecendo os projetos socioambientais de maior destaque da América Latina.

Hoje, de Miami, essas gigantes do progresso sustentável se unem para promover o crescimento de milhares de empresas verdes, ajudar a combater as mudanças climáticas e construir um planeta melhor.

Sobre a Algorand Foundation

A blockchain da Algorand, desenvolvida pelo professor do MIT e criptógrafo vencedor do Prêmio Turing, Silvio Micali, é excepcionalmente capaz de cumprir a promessa de uma economia global sem fronteiras. Ela atinge a produção de transações na velocidade do financiamento tradicional, mas com conclusão imediata, custos de transação quase zero e 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sua plataforma neutra em carbono e seu exclusivo mecanismo de consenso de prova de participação resolveu o "trilema de blockchain", alcançando a segurança e a escalabilidade em um protocolo descentralizado e sem um segundo de tempo de inatividade desde que entrou em operação em 2019.

A Algorand Foundation se dedica a ajudar a cumprir a promessa global da blockchain da Algorand, assumindo a responsabilidade por sua sólida economia de dinheiro circulante, governança descentralizada e ecossistema de fonte aberta saudável e próspero. Para mais informações, acesse https://algorand.foundation.

FONTE Premios Verdes

