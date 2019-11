Algorand propose une mise à niveau de son protocole en préparation de la prochaine vague de développement d'applications distribuées

Algorand 2.0 permet la création d'actifs normalisés, des transferts atomiques et des contrats intelligents directement dans la couche 1 pour exploiter l'évolutivité et la sécurité du protocole Algorand

SINGAPOUR, 21 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, l'Algorand Foundation a annoncé la disponibilité d'une mise à niveau de protocole qui élargit sensiblement la portée des applications décentralisées (Dapps) et des processus qui peuvent se fonder sur la plateforme Algorand. Pour la première fois, des Dapps de type entreprise peuvent être fondées sur la première blockchain PPoS (pure proof of stake) au monde, et ce, sans sacrifier les performances.

Cette mise à jour permet de mettre au point des solutions natives blockchain évolutives pour des cas d'utilisation concrets. Les capacités suivantes ont été intégrées directement dans la couche 1, offrant comme atouts principaux la rapidité, l'évolutivité et la finalité :

Algorand Standard Asset (ASA ): grâce à cette fonctionnalité, il est possible de transformer en jeton et d'émettre tout type d'actif sur la blockchain Algorand, de manière normalisée. Il s'agit notamment d'actifs fongibles comme des devises, de cryptomonnaies stables et de jetons utilitaires ; d'actifs non fongibles comme des billets ; d'actifs fongibles restreints comme des titres ; et d'actifs non fongibles restreints comme des licences et des certifications.

Atomic Transfers : cette fonctionnalité offre une façon rapide, peu coûteuse et sûre de transférer simultanément un certain nombre d'actifs entre plusieurs parties. Dans une économie traditionnelle, cela est fait dans un cadre de confiance ou légal. Cela devient encore plus complexe sur la blockchain, mais Atomic Transfers offre une solution élégante pour permettre davantage de cas d'utilisation, comme un règlement de dettes simplifié et accéléré, un financement symétrique efficace, etc.

Algorand Smart Contracts (ASC) : il s'agit de contrats intelligents apatrides qui offrent de nombreuses possibilités pour des transactions administrées via des modèles de script simplifiés. Ils mettent automatiquement en œuvre les règles douanières et la logique, habituellement quant à la manière dont sont transférés les actifs— ce qui diminue en même temps le coût et le risque. En outre, un langage de script appelé TEAL (Transaction Execution Approval Language) a été créé pour permettre aux développeurs de créer leurs propres structures de règles de transaction et contrats intelligents. Cela est utile dès qu'il s'agit de créer des comptes séquestres, de financement participatif ou de créer une dette garantie.

« La création d'applications financières décentralisées requiert la bonne assise technologique et la bonne vision », explique Steve Kokinos, PDG d'Algorand Inc. « Chez Algorand, nous sommes attachés à l'innovation permanente et à la mise au point d'une technologie qui permet de relever des défis bien concrets. Avec cette version, de nouvelles fonctionnalités et de simples ressources de développeur offrent de nouveaux cas d'utilisation et, globalement, une plus large adoption de la blockchain. »

Un certain nombre d'organisations dans les services financiers, l'immobilier et les technologies d'entreprise exploitent déjà la blockchain publique décentralisée, évolutive et sûre d'Algorand pour relever les défis d'aujourd'hui. Algorand 2.0, qui est proposé moins de six mois après le lancement de MainNet d'Algorand, offre des fonctionnalités nécessaires pour le mouvement DeFi.

« L'émission et la gestion de titres numériques conformes nécessitent une technologie hautement innovante », explique Shay Finkelstein, directeur de la technologie chez Securitize, la solution mondiale de confiance pour les titres numériques. « Algorand offre cette innovation avec ce nouvel ensemble de fonctionnalités qui amène une quantité impressionnante d'opportunités pour la finance décentralisée. La performance d'Algorand, conjuguée à la nouvelle version 2.0 de son protocole clé, offre un grand potentiel pour une infrastructure conforme et peu coûteuse d'échange de titres, et permettra à Securitize de proposer à ses clients une version efficace de sa couche de conformité. »

Pour de plus amples informations sur le mécanisme de mise à niveau du protocole, rendez-vous sur https://algorand.foundation/protocol-development.

À propos de l'Algorand Foundation

L'Algorand Foundation est une organisation sans but lucratif qui a pour vision une économie sans frontière fondée sur une technologie de blockchain publique et décentralisée. En partenariat avec Algorand Inc, elle a créé le protocole Algorand, qui est la pierre angulaire de cette vision. La fondation envisage toute une série d'applications rendues possibles sur Algorand, et elle s'attèle à permettre à tous les développeurs de créer des outils de prochaine génération, de former et de favoriser une communauté inclusive qui englobe la gouvernance de protocole et l'efficacité économique dans le développement de l'écosystème Algorand. La fondation entend faciliter cette innovation d'une manière durable et soucieuse de l'environnement, en faisant appel à l'algorithme de consensus PPoS.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://algorand.foundation/ .

À propos d'Algorand Inc.

Algorand Inc. a créé le premier protocole de blockchain PPoS open source et sans permission au monde pour la prochaine génération de produits financiers. Cette blockchain, le protocole Algorand, est le fruit des travaux du cryptographe lauréat du Turing Award, Silvio Micali. Entreprise de technologie qui s'attache à éliminer les frictions des échanges financiers, Algorand Inc. alimente l'évolution DeFi en permettant la création et l'échange de valeur, en créant de nouveaux outils et services financiers, en amenant des actifs sur la chaîne, et en proposant des modèles responsables de protection de la vie privée.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.algorand.com/

