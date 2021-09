AlgoTrader consolide son conseil d'administration avec un éminent banquier du secteur des changes

Wiedmann a 30 ans d'expérience dans le domaine de la banque d'investissement internationale au sein de grandes institutions financières mondiales à Francfort, Luxembourg, New York et Zurich, et a notamment dirigé les départements de ventes mondiales de devises chez UBS et Credit Suisse. Il occupe divers postes au sein de conseils d'administration, et est membre du comité permanent du comité FX de la Banque d'Angleterre et du Sénat économique européen. Wiedmann soutiendra l'expansion mondiale en cours d'AlgoTrader, notamment en ce qui concerne les clients de la banque d'actifs numériques.