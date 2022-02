AlgoTrader lève 4,5 millions de dollars dans le cadre d'une pré-série B pour poursuivre sa stratégie de croissance des actifs numériques

En orchestrant l'ensemble du cycle de vie des transactions d'actifs numériques grâce à son approche modulaire, la proposition de valeur stratégique d'AlgoTrader profite non seulement aux clients côté achat, mais répond surtout aux exigences des banques et des sociétés de courtage de premier ordre - ce qui permet à sa technologie de se démarquer des fournisseurs d'équipements purs et des concurrents.

Cette nouvelle injection de capital est un important vote de confiance à l'égard de la plateforme et du modèle commercial d'AlgoTrader, qui intervient à la suite d'une croissance record en 2021 - la société ayant enregistré une augmentation de 200 % des revenus annuels récurrents au cours du seul quatrième trimestre. En raison de la poursuite de la croissance des fonds cryptographiques, alors que de plus en plus de banques augmentent leur exposition aux actifs numériques, le puissant ensemble de fonctionnalités d'AlgoTrader va perpétuer son succès en cours.

Renforcer l'avantage concurrentiel d'AlgoTrader par des investissements stratégiques

Le succès rencontré par la pré-série B est un autre signe de la confiance que les investisseurs, les clients et les partenaires d'AlgoTrader accordent à la société. Le directeur représentatif, président et président de SBI Investment, Yoshitaka Kitao, a déclaré : « SBI croit fermement au potentiel de la technologie blockchain et de la cryptoéconomie - en particulier pour les institutions financières. L'accent mis par AlgoTrader sur les solutions de négociation d'actifs numériques côté vente cadre parfaitement avec notre stratégie d'investissement, et est bien soutenu par son impressionnante expérience et l'acquisition de clients. »

Rin Huang, associé de Fenbushi Capital, a déclaré : « La segmentation des marchés cryptographiques, et les différences de prix qu'elle entraîne, ont toujours posé des problèmes majeurs aux traders institutionnels. En tant que première société de capital-risque axée sur la blockchain en Asie, nous connaissons très bien ces problèmes et nous avons vu comment les solutions innovantes d'AlgoTrader ouvrent de nouvelles opportunités pour les banques, les courtiers, les bureaux de gré à gré et les teneurs de marché, leur donnant un bien meilleur accès à ce secteur en plein essor. Nous sommes ravis de soutenir la vision d'AlgoTrader et de l'aider à intégrer la prochaine vague de traders institutionnels dans l'écosystème des actifs numériques. »

Andy Flury, PDG d'AlgoTrader, a déclaré : « Alors que nous poursuivons notre orientation stratégique sur la négociation d'actifs numériques institutionnels, obtenir le soutien des leaders du secteur est atout inestimable. Ce cycle d'investissement va au-delà de l'aspect financier, car nous sommes en mesure de nous appuyer sur l'expertise, l'infrastructure et les réseaux de nos nouveaux investisseurs pour accélérer notre croissance et travailler en vue du prochain financement de série B. »

À propos d'AlgoTrader

AlgoTrader est le leader mondial en matière de technologie de trading institutionnel pour les actifs numériques, qui couvre l'ensemble du processus de trading, de la vérification des risques avant la transaction à la création de commandes, en passant par le règlement automatisé et la réconciliation, proposant ainsi aux institutions financières une infrastructure de premier ordre. En permettant un accès direct au marché, une automatisation complète du processus de trading, ainsi qu'une intégration fluide des services de conservation et des services bancaires principaux, la plateforme AlgoTrader optimise le trading des actifs numériques. Développé par une équipe de spécialistes des systèmes de trading et d'experts en cryptoactifs, AlgoTrader fournit des solutions d'infrastructure intégrées qui répondent aux besoins institutionnels les plus exigeants. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.algotrader.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1746382/AlgoTrader_CEO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1624442/AlgoTrader_Logo.jpg

SOURCE AlgoTrader