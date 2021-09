AlgoTrader verstärkt seinen Verwaltungsrat mit ehemaligem FX-Banker

Der Verwaltungsrat von AlgoTrader hat an seiner letzten Sitzung Martin Wiedmann, ehemaliger Global Head FX Sales von UBS und Credit Suisse, neu in den Verwaltungsrat gewählt. Martin Wiedmann bringt über 30 Jahre Erfahrung im Investment Banking mit und löst Luzius Meisser ab, der per Ende August ausschied.

ZÜRICH, 16. September 2021 /PRNewswire/ -- AlgoTrader, der weltweit führende Anbieter von institutioneller Handelsinfrastruktur für digitale und traditionelle Vermögenswerte, hat den Investmentexperten Martin Wiedmann in den Verwaltungsrat ernannt.