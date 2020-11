Algumas Semanas Antes Do Final Do Ano, LOUIS XIII Cognac Apresenta «The Gift Collection» (Coleção Presente)

Para ver a notícia em multimídia, clique em: https://www.multivu.com/players/uk/8794451-louis-xiii-cognac-presents-the-gift-collection/

Um tesouro atemporal de experiências

«The Gift Collection» (Coleção presente) é composta por seis coffrets, convidando cada cliente a uma experiência LOUIS XIII diferente, imaginada para eles e por eles, ampliada por acessórios associados ao ritual ou à degustação, como o presunto ibérico Bellota ou o caviar. Cada coffret da «The Gift Collection» (Coleção presente) oferece um tesouro atemporal pronto para ser explorado. Com um design contemporâneo, e no vermelho característico de LOUIS XIII, a caixa é fechada por uma elegante tampa contendo o selo da flor de lis. Quando o cliente abre o coffret, este revela três compartimentos separados, com a câmara maior contendo uma garrafa clássica de conhaque LOUIS XIII e a gaveta de cima contendo dois copos de conhaque gravados com uma flor de lis, desenhados pelo designer francês Christophe Pillet. É possível gravar uma mensagem especial, nome ou data em ambos os copos.

Série de coffrets personalizados

A abertura da gaveta inferior revelará uma seleção de ofertas e acompanhamentos, desenvolvidas em colaboração com as casas francesas Bernardaud, Christofle e S.T. Dupont para complementar a garrafa e os copos. Cada oferta foi imaginada com base no desejo pessoal de cada cliente de agradecer ou homenagear outra pessoa. Há também a oportunidade de oferecer um convite para conhecer a Casa de LOUIS XIII, com sede em Cognac, e fazer uma viagem no tempo com uma degustação de iniciação exclusiva. Além disso, pode adicionar experiências, como uma Cerimônia de Abertura por um Embaixador da Marca dedicado ou uma degustação de LOUIS XIII em um bar, hotel ou palácio conceituado.

The Gift Collection by LOUIS XIII (Coleção presente por LOUIS XIII) está disponível nas lojas LOUIS XIII em Cognac, Londres, Pequim, Xi'an, Shenzhen, Hangzhou e em nossa loja online www.louisxiii-cognac.com, especificamente para o Reino Unido.

A The Gift Collection by LOUIS XIII (Coleção presente por LOUIS XIII) é composta por 6 coffrets personalizáveis: «The Expert Set» (Conjunto expert), «The Cigar Set» (Conjunto Charutos), «The Caviar Set» (Conjunto Caviar), «The Bellota Bellota Set» (Conjunto Bellota), «The Serving Set» (Conjunto de Serviço) e «The Souvenir Set» (Conjunto Lembrança).

Com preços desde 4.000€ a 10.000€, dependendo do tema e das experiências.

Contatos de Imprensa Conhaque LOUIS XIII

[email protected]

BEBA COM MODERAÇÃO

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1334674/Louis_XIII_Keyvisual.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1334675/LOUIS_XIII_BELLOTA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777273/LOUIS_XIII__Cognac_Logo.jpg

FONTE LOUIS XIII

SOURCE LOUIS XIII