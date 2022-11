Aliança global de organizações de pacientes cardíacos revela novo Plano Global de Ação Contra o Colesterol para priorizar o colesterol ruim como um problema de saúde pública

GALWAY, Irlanda, 30 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Global Heart Hub lançou hoje seu Plano Global de Ação Contra o Colesterol, cujo objetivo é reduzir o impacto do colesterol não saudável. Apresentado durante a cúpula anual da Global Heart Hub (UNITE), o Plano de Ação se baseia no Roteiro do Colesterol da World Heart Federation, que foi lançado em outubro.

A doença cardiovascular aterosclerótica (DCA) responde por 85% de todas as mortes relacionadas a problemas cardiovasculares e é a principal causa de mortalidade em todo o mundo, sendo responsável por mais de 15 milhões de mortes por ano. Um dos principais fatores de risco da DCA é a lipoproteína de baixa densidade, também conhecida como "colesterol ruim".

Embora 80% dos eventos cardiovasculares prematuros relacionados à DCA sejam evitáveis, muitas pessoas com níveis elevados de lipoproteína de baixa densidade são diagnosticadas apenas depois de um evento cardiovascular grave, como um infarto ou um derrame. O tabagismo, a atividade física e a dieta são fatores que contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares; no entanto, quase 40% da população adulta corre o risco de sofrer de níveis elevados de lipoproteína de baixa densidade, devido a uma doença genética hereditária.

Até o momento, poucas medidas têm sido implementadas localmente para combater a DCA, apesar da publicação de diretrizes internacionais de prevenção. A Global Heart Hub tem como objetivo implementar mudanças na forma como os níveis de colesterol ruim são evitados e gerenciados localmente para reduzir a DCA.

O novo Plano de Ação enumera quatro objetivos claros para garantir que os níveis de colesterol ruim sejam tratados como uma prioridade de saúde pública: construir alianças, conscientizar o público, ativar alianças e melhorar a detecção e gerenciamento do colesterol alto.

O Dr. Shaun Goodman, diretor associado de cardiologia no Hospital de St. Michael em Toronto (Canadá), afirmou: "É fundamental melhorar a compreensão do público sobre os riscos graves dos níveis não saudáveis de colesterol e sua relação com o desenvolvimento de DCA. Para mudar a trajetória desse problema crescente, também é necessária uma abordagem multissetorial que inclua governos e formuladores de políticas para implementar estratégias que melhorem a detecção de colesterol alto e apoiem o trabalho realizado pelos profissionais de saúde".

Neil Johnson, diretor executivo do Global Heart Hub, disse: "Embora tenhamos feito avanços em termos de ciência e tratamento, a DCA continua sendo a doença mais mortal do mundo, e o colesterol é o principal culpado. A divulgação de nosso Plano de Ação Global Contra o Colesterol é um apelo coletivo das comunidades de pacientes para que os governos otimizem as políticas de gerenciamento e prevenção do colesterol ruim para ajudar a reduzir o tremendo fardo que a doença cardiovascular aterosclerótica representa para os indivíduos, a sociedade e o sistema de saúde".

Apoio global à comunidade de pacientes

Dando voz à comunidade global de pacientes, o Plano de Ação foi criado com o apoio da Invisible Nation, um programa cocriado pela Global Heart Hub e pela Novartis para expor as realidades da DCA. O Plano de Ação foi endossado por organizações de pacientes das Américas, da Europa e da Austrália, incluindo a WomenHeart e a The Mended Hearts (Estados Unidos); a Heart Valve Voice Canada, a Heartlife Canada e a Canadian Heart Patient Alliance (Canadá); o Instituto Lado e a Lado pela Vida (Brasil); a Pacientes de Corazón (México); a FH Europa; a Croí (Irlanda); a Associazione Italiana Scompensati Cardiaci, (Itália); e a Hearts4Heart (Austrália).

