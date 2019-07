ALIANSCE: Receita líquida cresce 10,9% e EBITDA tem expansão de 9,6%

RIO DE JANEIRO, 29 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Aliansce Shopping Centers S.A. (B3: ALSC3), uma das maiores proprietárias e administradoras de shopping centers do Brasil, anunciou hoje seus resultados do 2T19 e 1S19.

Destaques do 2T19:

Crescimento de receita líquida de 10,9%. Receita de locação registrou alta de 8,2% yoy no 2T19 e contribuiu para expansão de NOI de 9,9% no mesmo período. Receita de estacionamento cresceu 14,8% no 2T19.

9,9% no mesmo período. Receita de estacionamento cresceu 14,8% no 2T19. Expansão de EBITDA de 9,6% e aumento de AFFO de 19,1%. Consistente melhora dos resultados operacionais e estratégia de reperfilamento de dívida levaram AFFO a R$66,6 milhões, margem de 46,5%.

milhões, margem de 46,5%. Vendas totais cresceram 7,6%, alta de 4,9% em vendas/m 2 . SAS expandiu 5,2% e SSS aumentou 4,5% no 2T19. Ajustando pelo efeito Páscoa, SAS e SSS cresceram 4,3% e 3,6%, respectivamente.

. SAS expandiu 5,2% e SSS aumentou 4,5% no 2T19. Ajustando pelo efeito Páscoa, SAS e SSS cresceram 4,3% e 3,6%, respectivamente. SSR e SAR cresceram 8,9% e 8,5%, respectivamente. O aluguel/m 2 apresentou expansão de 4,0% yoy no 2T19.

apresentou expansão de 4,0% yoy no 2T19. Alavancagem reduzida para 3,1x Dívida Líquida/EBITDA. O custo médio de dívida caiu para 8,5% no 2T19, contra 8,7% no 2T18, consistente com o processo de renegociação e pré-pagamento de dívidas.

Taxa de ocupação atingiu 97,3%, 123 bps acima do 2T18. Nos últimos 12 meses, 551 contratos de aluguel foram comercializados nos shoppings da Aliansce, crescimento de 20,6% yoy.

Aprovação para a combinação de negócios entre Aliansce e Sonae Sierra Brasil . Estima-se que a fusão seja efetivamente concluída em 5 de agosto de 2019.

Para obter a versão completa do Release de Resultados, acesse https://ri.aliansce.com.br

De acordo com o management, o crescimento de receita e EBITDA no 2T19 reforça mais uma vez a consistência e solidez da Aliansce em manter a trajetória de expansão de seus indicadores operacionais e financeiros, junto a estratégia bem-sucedida da Companhia de reperfilamento de dívida. Tivemos no segundo trimestre outros dois importantes destaques, como a conclusão do projeto de revitalização do Shopping Grande Rio, um ativo de alta relevância no Rio de Janeiro, e as aprovações regulatórias para a conclusão da fusão entre a Aliansce e a Sonae Sierra Brasil.

A Aliansce realizará teleconferência e webcast em 30 de julho, às 12:00 BRT (em português)/13:00 BRT (em inglês), nos números +55 (11) 3193-1001/(11) 2820-4001, código "Aliansce". O webcast é disponibilizado em http://ri.aliansce.com.br

Para mais informações, fale com Daniella Guanabara, Diretora de RI, (21) 2176-7272 ou ri@aliansce.com.br

FONTE Aliansce Shopping Centers S.A.

