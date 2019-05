ALIANSCE: Receita líquida cresce 7,8% e AFFO tem expansão de 39,8% no 1T19

RIO DE JANEIRO, 8 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Aliansce Shopping Centers S.A. (B3: ALSC3), uma das maiores proprietárias e administradoras de shopping centers do Brasil, anunciou hoje seus resultados do 1T19.

Destaques 1T19:

Crescimento de receita de locação de 6,0% yoy no 1T19, contribuindo para expansão de NOI de 8,6%. Receita de estacionamento permaneceu em trajetória positiva, alta de 10,0% no 1T19.

8,6%. Receita de estacionamento permaneceu em trajetória positiva, alta de 10,0% no 1T19. Expansão de EBITDA de 6,7% e aumento de AFFO de 39,8%. A estratégia de reperfilamento de dívida e a queda de R$10,6 milhões em despesas financeiras levaram AFFO a R$53,9 milhões, margem de 39,2%.

milhões em despesas financeiras levaram AFFO a milhões, margem de 39,2%. Vendas totais cresceram 5,4%, alta de 3,7% em vendas/m². SAS expandiu 3,0% e SSS aumentou 2,3%. Ajustando pelo efeito Páscoa, SAS e SSS cresceram 4,0% e 3,3%, respectivamente.

SSR e SAR cresceram 5,3% e 5,2%, respectivamente. O aluguel/m² apresentou expansão de 2,6% yoy no 1T19.

Alavancagem reduzida para 3,0x Dívida Líquida/EBITDA. Desde 1T18, a Aliansce renegociou as taxas de 6 dívidas, reduzindo seu custo médio para 8,4% no 1T19.

Taxa de ocupação atingiu 97,1%, 121 bps acima do 1T18. Nos últimos 12 meses, 516 lojas foram comercializadas nos shoppings da Aliansce, crescimento de 11,2% yoy.

Aquisição de 4,9% do Shopping Leblon em maio do Grupo Santa Isabel , no valor de R$57,2 milhões. Concluída a transação, a Aliansce terá 30,0% do ativo. Com base no NOI esperado para os próximos 12 meses, o cap rate da aquisição é de 6,7% e a TIR real e desalavancada, antes de impostos, é de 9,9%.

Para obter a versão completa do Release de Resultados, acesse http://ri.aliansce.com.br

De acordo com o management, a Aliansce manteve sua trajetória de crescimento de receita no 1T19, registrando alta em vários segmentos. O desempenho positivo da Empresa, com crescimento de dois dígitos no AFFO, reflete a continuidade dos esforços relacionados a estratégia de reperfilamento de dívida, eficiência operacional e maior rentabilidade. Outro destaque – a aquisição de participação adicional no Shopping Leblon – reforça o posicionamento estratégico da Aliansce em um de seus principais ativos.

Aliansce realizará teleconferência e webcast em Português em 9 de maio, às 11:00 BRT/ 10:00 US ET, nos números +55 (11) 3193-1001 / +1 646 828-8246, código "Aliansce". O webcast é disponibilizado em http://ri.aliansce.com.br

Para mais informações, fale com Daniella Guanabara, Diretora de RI, (21) 2176-7272 ou ri@aliansce.com.br

FONTE Aliansce Shopping Centers S.A.

http://ir.aliansce.com.br



