ALIANSCE SONAE: 98% da ABL aberta com alta ocupação

RIO DE JANEIRO, 12 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. (B3: ALSO3), uma das maiores proprietárias e administradoras de shopping centers do país, anuncia seus resultados do segundo trimestre de 2020 (2T20).

Destaques do 2T20

98% da ABL do portfólio em operação. Durante os meses de maio e junho de 2020 a maioria dos ativos da Companhia foram reabertos. Até a data deste relatório, 26 dos 27 shoppings do portfólio próprio encontram-se em operação, representando 98,2% da ABL e 98,4% do NOI de 2019.

Retomada das vendas. Os shoppings do Norte do Brasil e do estado do Rio de Janeiro, que operaram por mais tempo do que outras regiões, se destacaram em performance de vendas após a reabertura. Em junho, a venda média diária desses ativos representou 65% do patamar de junho de 2019.

Taxa de ocupação confirma as expectativas. O 2T20 encerrou com uma taxa de ocupação de 95,2%, com variação de -0,5 p.p. em relação ao 1T20, confirmando a expectativa de impacto em vacância inferior a 1 p.p. na reabertura.

NOI positivo reflete ações de redução de custos. A Aliansce Sonae alcançou NOI positivo de R$4,8 milhões, já após o efeito da PDD e excluindo o ajuste de aluguel linear, refletindo a disciplina da Companhia em reduzir custos, em um cenário de menor faturamento.

Liquidez robusta e disciplina de custos. A Aliansce Sonae fechou o 2T20 com uma sólida posição de caixa de R$1,3 bilhão, e Dívida Líquida / Ebitda de 1,1x refletindo a disciplina em redução de custos e despesas e mantendo um balanço forte, mesmo com quase todos os shoppings fechados pela maior parte do trimestre.

Parcerias para vendas online com crescimento consistente. A companhia possui 3.500 lojas conectadas as plataformas digitais, representando 67% dos lojistas potenciais.

Extraindo valor do landbank. A Aliansce Sonae possui um banco de terrenos que totaliza mais de 4,4 milhões m² em potencial construtivo, considerando o portfólio a 100%.

