ALIANSCE SONAE: Alta taxa de ocupação de 94,8%

RIO DE JANEIRO, 11 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. (B3: ALSO3), uma das maiores proprietárias e administradoras de shopping centers do país, anuncia seus resultados do terceiro trimestre de 2020 (3T20).

Destaques do 3T20

Todos os shoppings reabertos. Durante o 3T20, todos os ativos da Aliansce Sonae retornaram suas operações e funcionaram por cerca de 70% das horas regulares.

Retomada consistente de vendas. As vendas totais da Companhia atingiram 69,3% do patamar de vendas do 3T19; enquanto em setembro, as vendas já foram 18,3% menores. Em outubro, houve recuperação ainda maior desse indicador, com queda de apenas 12,1%. O SSS da Companhia no 3T20 foi de -25,1%, enquanto o SAS foi de -24,9%, apontando um desempenho sólido de vendas.

Alto nível de ocupação nos shoppings. Como destacado no início da pandemia, o principal objetivo da Companhia, do ponto de vista comercial, era reabrir os ativos com alto indice de ocupação, de forma a permitir que os shoppings continuassem entregando uma experiência única aos consumidores. No encerramento do trimestre, a ocupação atingiu aproximadamente 95%.

Forte recuperação de NOI. A Aliansce Sonae alcançou NOI de R$98,7 milhões, já após o efeito da PDD e excluindo o ajuste de aluguel linear, indicando a recuperação gradual e consistente das receitas e eficiência no controle de custos.

Estratégia vencedora de gestão de caixa. A Aliansce Sonae fechou o 3T20 mantendo uma sólida posição de caixa de R$1,3 bilhão, e Dívida Líquida / Ebitda de 1,3x. Em 2020, a geração de caixa operacional foi mais do que suficiente para cobrir as despesas financeiras e amortizações de financiamentos, apesar de ainda extraordinariamente afetada pelas condições negativas de negócio, em função da pandemia de COVID-19.

Aliansce Sonae continua inovando com o PEG. A Companhia desenvolveu uma inovação complementar à sua abordagem omnichannel. Os PEGs são estruturas localizadas nos estacionamentos e interior dos shoppings, que visam organizar e facilitar a entrega e retirada de compras realizadas nos mais diversos canais.

FONTE Aliansce Shopping Centers S.A.

