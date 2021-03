ALIANSCE SONAE: Alta taxa de ocupação e forte geração operacional de caixa

RIO DE JANEIRO, 10 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. (B3: ALSO3), uma das maiores proprietárias e administradoras de shopping centers do país, anuncia seus resultados do quarto trimestre de 2020 (4T20).

Destaques do 4T20

96% de horas operacionais regulares. Durante o 4T20, os shoppings do portfólio operaram em média por 96% do horário regular, e o fluxo de veículos atingiu aproximadamente 80% do observado no 4T19, contribuindo para a melhora dos resultados operacionais.

Retomada de vendas. As vendas totais da Companhia atingiram 86,3% do patamar de vendas do 4T19. Os indicadores de SSS e de SAS foram ambos de -11,6% no 4T20, confirmando o ritmo de recuperação das operações.

95,8% de taxa de ocupação ao final de 2020. A postura de parceria e suporte aos lojistas desde o início da pandemia, aliada à força comercial, a posição de liderança dos shoppings e o sucesso da conexão de lojistas às plataformas digitais da Companhia contribuíram para que a taxa ocupação se mantivesse em níveis altos.

Recuperação operacional capturada em NOI. A contínua disciplina de custos da Aliansce Sonae, contribuiu para o NOI de R$199,7 milhões alcançado no 4T20, já considerando o efeito da PDD, porém com impacto reduzido em comparação aos dois trimestres anteriores.

Evolução de EBITDA e AFFO. O EBITDA atingiu R$174,0 milhões no 4T20, refletindo a recuperação dos resultados operacionais. O FFO alcançou R$123,0 no trimestre, traduzindo, principalmente, a economia gerada na bem sucedida estratégia de gestão de passivos.

Sólida geração de caixa. A Aliansce Sonae encerrou 2020 com caixa de R$1,4 bilhão e Dívida Líquida / Ebitda de 1,2x. No ano, a Companhia alcançou geração operacional de caixa de R$290,8 milhões.

Engajamento digital e lançamentos marketplace. A ferramenta "Compre Online" engajou mais de 4.500 lojistas – o que beneficiou o relançamento do marketplace do Parque D. Pedro Shopping, em dezembro de 2020, e o lançamento do marketplace do Shopping da Bahia, em fevereiro de 2021.

Para obter a versão completa do Release de Resultados 4T20, acesse https://ri.alianscesonae.com.br

A Aliansce Sonae realizará teleconferência e webcast em 11 de março, às 11:00 BRT (em português) / 12:00 BRT (em inglês), nos números +55 (11) 3181-8565 / +55 (11) 4210-1803, código "Aliansce Sonae". O webcast é disponibilizado em http://ri.alianscesonae.com.br

Para mais informações, fale com Daniella Guanabara, Diretora de RI, +55 (21) 2176-7272 ou [email protected]

FONTE Aliansce Shopping Centers S.A.

SOURCE Aliansce Shopping Centers S.A.