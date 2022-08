ALIANSCE SONAE: Consistente performance operacional alavanca resultados

RIO DE JANEIRO, Brasil, 10 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. (B3: ALSO3), uma das maiores proprietárias e administradoras de shopping centers do país, anuncia seus resultados do segundo trimestre de 2022 (2T22).

Destaques do 2T22:

Aprovada combinação de negócios Aliansce Sonae e brMalls. Acionistas de ambas as companhias aprovaram, em ampla maioria, a combinação de negócios. A transação encontra-se em análise pelo CADE e a Bain & Co. já foi contratada para atuar no processo de integração.

Desinvestimento Uberlândia Shopping a 8,2% de cap rate. Assinado contrato para a venda do Uberlândia Shopping, com valuation atrativo para a Companhia. O shopping já fazia parte do pipeline de desinvestimentos da Aliansce Sonae.

Administração Shopping Eldorado. Celebrado contrato para administração do Shopping Eldorado, com presença relevante na capital paulista. Essa transação ratifica a tese da Aliansce Sonae sobre sinergias e alavancas comerciais como um dos pilares do racional para a fusão com a brMalls.

Vendas avançam 21% vs. 2T19. As vendas atingiram R$2,9 bilhões, crescendo 46% e 21% versus o 2T21 e 2T19, respectivamente.

SSR atinge 38%. A performance do indicador está ligada a consistente recuperação das atividades e consequente redução de descontos. O patamar de descontos atingiu o menor nível sobre os aluguéis desde o 4T19. O SSR líquido de descontos foi de 31% no 2T22.

Alta taxa de ocupação de 96,7%. A demanda comercial para áreas nos shoppings Aliansce Sonae continua aquecida, com 173 novos contratos no 2T22. A comercialização foi ainda mais forte do que no 4T21.

Crescimentos de EBTIDA e AFFO. O EBTIDA e AFFO cresceram 12% e 3%, respectivamente, no 2T22 vs. 2T19. No conceito proforma, o EBITDA expandiu 16%, comparado ao 2T19. Considerando o investimento nas ações de brMalls como caixa, o AFFO cresceria 16% versus o 2T19.

Adesão ao Pacto Global da ONU. A Aliansce Sonae conquistou mais um importante marco em sua jornada de sustentabilidade assumindo compromisso público com adesão ao Pacto Global da ONU.

Para obter a versão completa do Release de Resultados 2T22, acesse https://ri.alianscesonae.com.br

A Aliansce Sonae realizará teleconferência e webcast em 11 de agosto, às 14:00 BRT (em português, com tradução simultanea para o inglês), nos números +55 (11) 3181-8565 / +55 (11) 4090-1621, código "Aliansce Sonae". O webcast é disponibilizado em http://ri.alianscesonae.com.br

Para mais informações, fale com Daniella Guanabara, Diretora de RI, +55 (21) 2176-7272 ou [email protected]

FONTE Aliansce Sonae Shopping Centers

SOURCE Aliansce Sonae Shopping Centers