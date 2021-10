Alien Worlds devient le jeu blockchain le plus populaire avec 11 millions de transactions quotidiennes, selon DappRadar.

Le métavers à croissance rapide dépasse les 700 000 joueurs vérifiés par la blockchain chaque mois ; il présente une nouvelle interface utilisateur pour prendre en charge l'activité des joueurs de l'application décentralisée

LOS ANGELES, 27 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Alien Worlds a été confirmé comme le jeu blockchain le plus populaire au monde avec environ 11 millions de transactions quotidiennes* par plus de 700,000 MAU (utilisateurs actifs mensuels)#, selon l'activité des contrats intelligents sur la chaîne suivie par DappRadar.

Lancée en version bêta durant la fin de l'année 2020, la communauté de joueurs a permis à Alien Worlds d'atteindre près de 3,6 millions de joueurs inscrits au jeu et amateurs de NFT^. Les premiers utilisateurs ont été attirés par la facilité de rejoindre Alien Worlds qui, contrairement à d'autres jeux blockchain, ne nécessitait pas de crypto-monnaie ou l'installation d'un portefeuille Metamask pour commencer.

Dans Alien Worlds, les joueurs découvrent rapidement le charme d'un jeu « play-to-earn » (jouer pour gagner) qu'ils construisent et contrôlent eux-mêmes, tout en explorant sept planètes dans le métavers. Les activités quotidiennes comprennent la création de jetons non fongibles (NFT), la rencontre d'autres joueurs dans les forums d'utilisateurs et la sélection de terrains et d'outils pour la stratégie de jeu choisie.

« Nous sommes ravis de constater l'enthousiasme manifesté par notre communauté pour créer de nouvelles applications de manière plus impressionnante », déclare Kevin Wang, partenaire de Longling Capital et fondateur de Forgame , une société de jeux cotée à la Bourse de Hong Kong.

Le succès d'Alien Worlds est fondé sur l'objectif de transposer des aspects importants de la vie réelle dans le monde numérique. Il s'agit notamment : des NFT enregistrés sur la blockchain pour représenter des actifs cryptographiques uniques ; de la structure compétitive d'organisation autonome décentralisée (DAO) qui fait participer et motive les joueurs qui peuvent gérer la communauté sur la planète DAO qu'ils ont choisie comme domicile virtuel.

« Ce jeu s'est hissé au premier rang en offrant des possessions, un écosystème et une structure économique dans Alien Worlds », a déclaré Max Infeld, un artiste figurant sur les Curiocards, les premiers NFT liés à l'art sur Ethereum. « La communauté Alien Worlds a réussi à inspirer une génération de joueurs blockchain à s'engager dans la même coopération et compétition intense - minage, combat, jeux et participation à la gouvernance - que l'on retrouve dans toute communauté terrestre. C'est la raison pour laquelle le « métavers social » d'Alien Worlds a décollé en moins de 12 mois. »

La communauté de développeurs d'Alien Worlds est en train d'achever la conception d'une interface utilisateur adaptée aux smartphones, qui offre davantage de fonctionnalités sur un seul écran - notamment des onglets pour les notifications et les événements - et permet aux joueurs d'accéder plus facilement à un éventail plus large d'activités communautaires.

« Alien Worlds a commencé avec une vision : tirer le meilleur parti des NFT et de la technologie blockchain en construisant une structure sociale et économique que les joueurs pourraient explorer et apprécier de nombreuses façons différentes », explique Kevin Wang.

* Nombre de transactions : Mesuré par le nombre quotidien d'interactions du portefeuille avec les contrats intelligents d'Alien Worlds.DappRadar

# MAU (utilisateurs actifs mensuels) : Nombre d'adresses uniques du portefeuille interagissant avec les contrats intelligents d'Alien Worlds par mois. DappRadar

^ Nombre total de joueurs enregistrés : accessible au public sur la blockchain WAX.

À propos de Longling Capital

Longling Capital est une société d'investissement providentiel fondée par le leader du secteur, Wensheng Cai. Ces dernières années, Longling s'est engagée stratégiquement dans les technologies blockchain, avec notamment des dizaines de projets couronnés de succès dans les domaines Public Chain, DeFi et NFT.

À propos d'Alien Worlds

Alien Worlds est un métavers NFT où vous pouvez jouer avec des objets numériques uniques (NFT), miser des jetons Trilium sur des planètes, voter aux élections et présenter votre candidature au conseil planétaire. Avec près de 3,6 millions de joueurs et plus de 700 000 utilisateurs actifs mensuels, Alien Worlds a rapidement grimpé dans le classement de DappRadar et a inspiré les gens à atteindre de nouveaux sommets d'imagination afin de créer, partager et prospérer dans le métavers social.

