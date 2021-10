Alien Worlds ist laut DappRadar mit 11 Millionen täglichen Transaktionen die Nr. 1 der meistgespielten Blockchain-Spiele

Schnell wachsende Metaverse übersteigt 700.000 Blockchain-verifizierte Spieler pro Monat; führt neues UI zur Unterstützung dezentraler App-Spieleraktivitäten ein

LOS ANGELES, 27. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Alien Worlds wurde als das beliebteste Blockchain-Spiel der Welt bestätigt mit rund 11 Millionen täglichen Transaktionen* von über 700.000 MAU (Monthly Active Users)#, laut der von DappRadar verfolgten On-Chain-Smart-Contract-Aktivität.

Seit dem Start der Beta-Phase Ende 2020 ist die Spielergemeinschaft von Alien Worlds auf fast 3,6 Millionen registrierte Spieler und NFT-Fans^ gewachsen. Frühe Nutzer wurden durch die Einfachheit des Beitritts zu Alien Worlds angezogen, das im Gegensatz zu anderen Blockchain-Spielen keine Kryptowährung oder die Installation einer Metamask-Brieftasche erforderte, um zu beginnen.

In Alien Worlds entdecken die Spieler schnell den Reiz eines Spiels, das sie selbst aufbauen und steuern, während sie sieben Planeten im Metaversum erkunden. Zu den täglichen Aktivitäten gehören das Erstellen von nicht-fungiblen Token (NFTs), das Treffen mit anderen Spielern in Benutzerforen und die Auswahl von Land und Werkzeugen für eine bestimmte Spielstrategie.

„Wir sind begeistert von dem Enthusiasmus, mit dem unsere Community neue Anwendungen auf beeindruckende Weise erstellt", sagt Kevin Wang, Partner bei Longling Capital und Gründer von Forgame , einem an der Hongkonger Börse notierten Spieleunternehmen.

Der Erfolg von Alien Worlds beruht auf dem Ziel, wichtige Aspekte des realen Lebens in die digitale Welt zu übertragen. Dazu gehören: NFTs, die auf der Blockchain registriert sind, um einzigartige Krypto-Vermögenswerte zu repräsentieren; die wettbewerbsfähige Struktur der Dezentralen Autonomen Organisation (DAO), die Spieler anzieht und motiviert, die die Gemeinschaft auf dem Planeten DAO, den sie als virtuelle Heimat gewählt haben, verwalten können.

„Dieses Spiel hat es auf Platz 1 geschafft, weil es Besitz, ein Ökosystem und eine wirtschaftliche Struktur innerhalb von Alien Worlds bietet", sagte Max Infeld, ein Künstler, der auf Curiocards, den ersten Kunst-NFTs auf Ethereum, vertreten ist. „Die Alien Worlds-Community hat erfolgreich eine Generation von Blockchain-Gamern dazu inspiriert, sich auf die gleiche intensive Zusammenarbeit und den gleichen Wettbewerb einzulassen - Mining, Kämpfe, Spiele und Teilnahme an der Verwaltung - wie in jeder erdgebundenen Community. Deshalb hat sich das ‚soziale Metaverse' von Alien Worlds in weniger als 12 Monaten entwickelt."

Die Entwickler von Alien Worlds sind gerade dabei, die Gestaltung einer mobilen Benutzeroberfläche abzuschließen, die mehr Funktionen auf einem einzigen Bildschirm bietet - einschließlich Registerkarten für Benachrichtigungen und Ereignisse - und es den Spielern erleichtert, auf eine breitere Palette von Community-Aktivitäten zuzugreifen.

„Alien Worlds begann mit der Vision, das Beste aus NFTs und der Blockchain-Technologie herauszuholen, indem wir eine soziale und wirtschaftliche Struktur aufbauten, die die Spieler auf viele verschiedene Arten erkunden und genießen konnten", erklärt Kevin Wang.

* Anzahl der Transaktionen: Gemessen an der täglichen Anzahl von Wallet-Interaktionen mit den Smart Contracts von Alien Worlds.DappRadar

# MAU (Monthly Active Users): Anzahl der eindeutigen Wallet-Adressen, die mit den Smart Contracts von Alien Worlds auf monatlicher Basis interagieren. DappRadar

^ Gesamtzahl der registrierten Spieler: Öffentlich verfügbar in der WAX-Blockchain.

Informationen zu Longling Capital

Longling Capital ist eine Angel-Investmentfirma, die von Branchenführer Wensheng Cai gegründet wurde. In den letzten Jahren hat sich Longling strategisch in Blockchain-Technologien engagiert, darunter Dutzende erfolgreicher Projekte in Public Chain, DeFi und NFT.

Informationen zu Alien Worlds

Alien Worlds ist ein NFT-Metaverse, in dem Sie mit einzigartigen digitalen Gegenständen (NFTs) spielen, Trilium-Marken auf Planeten einsetzen, an Wahlen teilnehmen und für den Planetenrat kandidieren können. Mit fast 3,6 Millionen Spielern und über 700.000 monatlich aktiven Nutzern ist Alien Worlds in der DappRadar-Ranglisten schnell nach oben geklettert und hat Menschen dazu inspiriert, neue Höhen der Vorstellungskraft zu erklimmen, um im sozialen Metaverse zu kreieren, zu teilen und zu gedeihen.

