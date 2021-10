ALIEN WORLDS MISSIONS: o primeiro jogo na blockchain BSC no metaverso de NFTs do Alien Worlds foi lançado com recompensas em Trilium (TLM) e NFTs para os jogadores

ZUG, Suíça, 28 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A comunidade global e descentralizada do Alien Worlds, que se tornou uma das aplicações descentralizadas de blockchain mais usadas no mundo, tem o prazer de anunciar que o jogo Alien Worlds Missions acaba de ser lançado na blockchain Binance Smart Chain. Os exploradores agora podem enviar espaçonaves virtuais em missões por todo o metaverso e ganhar NFTs a serem utilizados no jogo, além de adquirir NFTs criados por várias comunidades de jogadores que realizam eventos e atividades frequentes.

Com mais de 3,6 milhões de jogadores registrados^ desde seu lançamento em dezembro de 2020 e cerca de 11 milhões de jogadas por dia*, o Alien Worlds se estabeleceu como o maior jogo de NFTs baseado em blockchain, oferecendo aos jogadores a oportunidade de possuir terras, utilizar ferramentas, implementar lacaios e armas em batalha e personalizar seus avatares. O Alien Worlds opera em três blockchains: Ethereum, WAX e Binance Smart Chain (BSC).

"O Alien Worlds mudou completamente a cara dos jogos de blockchain. Eu diria até que ele tocou e mudou vidas em todo o metaverso", disse Duwain do Alien Army World. "Acreditamos que o Alien Worlds Missions, recentemente lançado, intensificará as explorações dos jogadores de todos os lugares."

O lançamento tão esperado do Alien Worlds Missions apresenta aos jogadores uma experiência de jogo totalmente nova. Os exploradores podem usar o token do jogo, Trilium (TLM), para enviar uma nave para cada missão e competir por uma parte do pote de recompensas em tokens TLM. Além disso, cada viajante recebe um NFT da missão (até cinco por participante por missão, atualmente), que permite a funcionalidade tanto dentro do jogo quanto nos games criados pela comunidade, com base em estatísticas de game cards de NFTs ou estatísticas das missões. Como toda atividade é armazenada na blockchain, todas as missões estão abertas para serem visualizadas por toda a comunidade. Esse alto grau de transparência incentiva uma abordagem estratégica para o game e impulsiona significativamente a competitividade. Na ocasião do lançamento, existem oito game cards de NFTs diferentes do Alien Worlds Missions disponíveis como parte do charter set.

"O lançamento do jogo Alien Worlds Missions na blockchain BSC marca um momento histórico para a comunidade do Alien Worlds, ilustrando ainda mais que os games do tipo 'jogar para lucrar' podem ser altamente envolventes e criam experiências gratificantes para os jogadores, sem depender de anunciantes invisíveis e de terceiros, orientando e monitorando seu envolvimento", disse Saro McKenna, cofundador do Alien Worlds.

* Jogadas: número de transações medido pelo número diário de interações de carteira com os contratos inteligentes do Alien Worlds. DappRadar

^ Número total de jogadores registrados: disponível publicamente na blockchain WAX.

Sobre o Alien Worlds

O Alien Worlds é um metaverso de NFTs onde se pode jogar com itens digitais únicos (NFTs), apostar tokens Trilium, partir em Alien World Missions para os planetas, votar em eleições e se candidatar ao conselho planetário.

Com cerca de 3,6 milhões de jogadores e mais de 700 mil usuários ativos mensais (número de endereços de carteira única que interagem com os contratos inteligentes do Alien Worlds mensalmente, DappRadar), o Alien Worlds subiu rapidamente na classificação do DappRadar e inspirou indivíduos a galgar degraus mais altos da imaginação para criar, compartilhar e prosperar no metaverso social.

Para acessar e jogar o Alien Worlds e o novo Alien Worlds Missions, acesse www.alienworlds.io, play.alienworlds.io/missions e a Explorers Station.

Para mais informações sobre o Alien Worlds Missions e para entrevistar Saro McKenna, cofundador do Alien Worlds na Dacoco GmbH, Duwain, ou um membro da comunidade de jogadores do Alien Worlds, entre em contato com a EKC PR pelo telefone 310-441-1000 ou pelo e-mail [email protected].

FONTE Dacoco GmbH

Related Links

https://dacoco.io/en/



SOURCE Dacoco GmbH