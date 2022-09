AliExpress apresenta produtos para qualidade de vida

Itens exclusivos estão em oferta com frete grátis e condições especiais

SÃO PAULO, 28 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O AliExpress, serviço de vendas internacionais do grupo Alibaba, tem a maior e melhor diversidade de produtos internacionais para melhorar o seu dia a dia. Os usuários também poderão aproveitar o sistema logístico único que permite os pedidos chegarem de Hong Kong ao Brasil em 7 dias.

Essa eficiência é resultado dos oito voos semanais fretados da China para o Brasil, quebrando as barreiras territoriais entre lojistas e consumidores do mundo todo. Além da excelência logística, o marketplace possui uma enorme quantidade de itens à venda em diversas categorias e vendedores de mais de 220 países.

As compras, tanto no site, quanto no aplicativo, podem ser parceladas em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Em milhares de itens, é possível optar pela entrega com frete grátis e devolução sem custos.

Impressora de fotos Link para o produto: Preço: a partir R$ 328 Características: Nome da marca: XIAOMI

Tamanho máx. do papel: 50mm x 76mm

Tamanho do produto: 124x85mm

Peso do produto: 181g

Tamanho: Tamanho Único Máquina de café expresso portátil Preço: R$ 389,29 Link para o produto Máquina de café expresso portátil para viagem

Características: Nome da marca: Wacaco Nanopresso

Capacidade: 80ml

Cor: Preta Copo de aquecimento no carro Preço: R$ 191,38 Link para o produto:

Copo de aquecimento portátil no carro com adaptador para ligar

Características: Alimentação: USB

Capacidade: 300/500ml

Cor: Preta

À prova d'água

Aço inoxidável Travesseiro massageador elétrico Preço: R$ 182,58 Link Travesseiro massageador vibrador elétrico. Contém travesseiro, carregador e adaptador para carro.

Características: Dimensões: aprox. 33 cm x cm x 18 21 cm

Voltagem: 100-240v Disponível cor: Preta e Rosa Gold



FONTE AliExpress

