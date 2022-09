AliExpress: produtos para aproveitar o verão

Itens exclusivos estão em oferta com frete grátis e condições especiais

SÃO PAULO , 28 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O verão chegou e o AliExpress, marketplace de vendas internacionais do Grupo Alibaba, realizou uma seleção de produtos para aproveitar a estação. A curadoria é composta por itens que serão tendência na temporada e permitem que os usuários aproveitem à diversão ao ar livre, pratiquem esportes e se divirtam nas férias escolares, que já estão próximas.

Com uma enorme quantidade de itens à venda em diversas categorias e vendedores de mais de 220 países, o AliExpress disponibiliza ótimas opções para celebrar a estação. As compras, tanto no site, quanto no aplicativo, podem ser parceladas em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Em milhares de itens, é possível optar pela entrega com frete grátis e devolução sem custos.

Além das ofertas, o AliExpress também distribui cupons de desconto (limitados) para os consumidores adquirirem produtos exclusivos e com os melhores preços.

Link para fotos dos produtos

Raquete para Beach Tenis (Fibra de carbono) Preço: a partir de R$ 194,17 Link : - Tamanho: de 27.7cm * 23.2cm Bicicleta Dobrável Preço: a partir de R$ 586,18 Link : - Tamanho: 74 x 53x31 cm - Material: Aço - Peso: 12kg Bomba de água reutilizável Preço: a partir de R$ 33,00 Link - Descrição: Basta deixar as bolas absorver água e eles estão prontos para jogar, funcionam como balões de água reutilizáveis - Ar-condicionado portátil sem fio Preço: a partir de R$ 148,00 Link Tipo: Apenas refrigeração

Apenas refrigeração Potência máx.: <20W

<20W Material: Plástico Lançador de Bolhas Preço: a partir de R$ 108 Link

- Cor: amarelo/rosa/azul - Peso: 300g - Furos: 69 - Potência: bateria recarregável - Tempo de carga: 60 minutos

FONTE AliExpress

