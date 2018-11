Align Technology anuncia novo portfólio Invisalign no Brasil, incluindo o Tratamento de Pacientes Fase 1 com dentição mista

SÃO PAULO, 30 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN) anunciou um novo portfólio de produtos Invisalign que agora inclui opções para quase todas as faixas etárias e complexidade de casos para facilitar aos Doutores adaptar o planejamento do tratamento às necessidades de cada paciente.

"O portfólio de produtos da Invisalign oferece mais opções de tratamento e flexibilidade para os Invisalign Doctors, para que possam atender mais facilmente às diferentes necessidades de todos os pacientes - adultos, adolescentes e agora crianças no tratamento de Fase 1, geralmente na faixa etária de 6 a 10 anos", disse Ritesh Sharma, gerente geral da Align Technology, América Latina. "Até o momento, mais de 6 milhões de pacientes - incluindo 1,3 milhão de adolescentes - se beneficiaram do tratamento graças aos nossos aparelhos ortodônticos transparentes Invisalign."

Portfólio de produtos expandido

O portfólio de produtos Invisalign apresenta a introdução de novos pacotes de tratamento para atender a uma ampla gama de necessidades do paciente - desde recidiva e tratamento estético até tratamento clinicamente avançado e abrangente, como apinhamento grave e discrepâncias verticais e antero-posteriores.

"O tratamento ortodôntico interceptivo precoce de crianças tem como objetivo evitar problemas mais graves ou problemas de alinhamento que podem piorar à medida que crescem e, ao mesmo tempo, fornecer uma base para os dentes permanentes começarem a erupção", disse o Dr. Mitra Derakhshan, vice-presidente de clínica global da Align Technology.

Invisalign First

Invisalign First expande as inovações Invisalign e foi projetado especificamente para pacientes em crescimento com dentição mista precoce, com recursos e funcionalidade novos e exclusivos.



A partir de 1º de janeiro de 2019, os primeiros aparelhos ortodônticos transparentes Invisalign First estarão disponíveis no Brasil através de Invisalign Doctors treinados.

Sobre a Align Technology, Inc.

A Align Technology projeta e fabrica o sistema Invisalign®, o mais avançado sistema de aparelhos ortodônticos transparentes do mundo, e os scanners e serviços intraorais do iTero®. Os produtos da Align ajudam os profissionais de odontologia a alcançar os resultados clínicos esperados e fornecer opções odontológicas eficazes e de ponta para seus pacientes. Para obter informações adicionais sbre o sistema Invisalign ou para encontrar um provedor Invisalign na sua área, visite www.invisalign.com.

Contato para Imprensa - (21) 3150-3053

FONTE Align Technology, Inc.

Related Links

http://www.invisalign.com



SOURCE Align Technology, Inc.