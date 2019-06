Alimentação é o maior gasto mensal para 43% dos brasileiros, aponta pesquisa

SÃO PAULO, 25 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Uma pesquisa realizada pela Nossa São Paulo com o Ibope Inteligência aponta que, para 43% dos brasileiros, a alimentação é o maior gasto mensal, vindo antes até da moradia e impactando no orçamento familiar. Utilizado para compra de alimentos, o cartão alimentação oferece inúmeras possibilidades de economia e gerenciamento de despesas, ajudando os trabalhadores a não gastarem mais do que devem.

"O consumidor do benefício alimentação deve gerenciar seu saldo de uma forma consciente, planejando sempre que possível suas compras, pesquisando preços e controlando os gastos. Ou seja, cuidando do valor deste benefício da mesma forma que ele lida com o seu saldo bancário", explica Fernando Cosenza, vice-presidente de Marketing da Sodexo Benefícios e Incentivos.

Além disso, os consumidores podem seguir as dicas abaixo:

Monte um cardápio: a ideia é fazê-lo para a alimentação mensal na sua casa. A partir disso, compre somente o necessário. Essa é uma forma de aproveitar o mesmo ingrediente para mais de uma preparação e evitar desperdício de alimento e de dinheiro.





na sua casa. A partir disso, compre somente o necessário. Essa é uma forma de aproveitar o mesmo ingrediente para mais de uma preparação e evitar desperdício de alimento e de dinheiro. Planejamento: entenda seus hábitos de consumo e planeje a alimentação do mês considerando o valor do benefício disponível no cartão alimentação.





entenda seus hábitos de consumo e planeje a alimentação do mês considerando o valor do benefício disponível no cartão alimentação. Gerencie o saldo do seu cartão: verifique sempre o saldo do seu cartão alimentação nos sites e aplicativos das empresas que fornecem o benefício, e vá às compras sabendo quanto pode gastar.





verifique sempre o saldo do seu cartão alimentação nos sites e aplicativos das empresas que fornecem o benefício, e vá às compras sabendo quanto pode gastar. Tenha sempre a lista de compras em mãos e controle os gastos: quando você entra no mercado, é bombardeado por promoções e propaganda tentando te vender todo tipo de produto. Se estiver com a lista de compras em mãos, é mais fácil controlar os gastos por impulso.





quando você entra no mercado, é bombardeado por promoções e propaganda tentando te vender todo tipo de produto. Se estiver com a lista de compras em mãos, é mais fácil controlar os gastos por impulso. Pesquise preço: tente visitar outros mercados e estabelecimentos para comparar os valores dos produtos.





tente visitar outros mercados e estabelecimentos para comparar os valores dos produtos. A segunda quinzena do mês é a melhor: fazer compras após o dia 15 costuma dar acesso a mais descontos. Isso porque o fluxo de pessoas fica menor nessa época, já que a maioria prefere organizar sua dispensa no início do mês. Como quanto maior a procura, maior é o preço, quando tiver menos gente, os preços serão menores.





fazer compras após o dia 15 costuma dar acesso a mais descontos. Isso porque o fluxo de pessoas fica menor nessa época, já que a maioria prefere organizar sua dispensa no início do mês. Como quanto maior a procura, maior é o preço, quando tiver menos gente, os preços serão menores. Preste atenção nas prateleiras: o gerente do mercado sabe que as prateleiras na altura dos nossos olhos são nossa zona de conforto e ali é que vão estar os produtos que ele quer nos vender. Fuja dessa e sempre olhe os produtos que estão no alto ou bem embaixo, são os cantinhos dos melhores preços.





o gerente do mercado sabe que as prateleiras na altura dos nossos olhos são nossa zona de conforto e ali é que vão estar os produtos que ele quer nos vender. Fuja dessa e sempre olhe os produtos que estão no alto ou bem embaixo, são os cantinhos dos melhores preços. Evite passear no mercado: quando estiver no mercado, vá direto às sessões dos itens que estão na sua lista e evite ficar dando voltas.





quando estiver no mercado, vá direto às sessões dos itens que estão na sua lista e evite ficar dando voltas. Aproveite promoções corretamente: antes de comprar algo porque o preço está bom, tenha certeza de que precisa. Os consumidores Sodexo têm acesso ao Sodexo Club , o programa de relacionamento exclusivo da companhia que reúne serviços de autoatendimento, clube de vantagens, além de inúmeros descontos e ofertas em todo o Brasil.

Contato: (11) 3031-2388 ramal 221.

FONTE Sodexo Benefícios e Incentivos

Related Links

https://www.sodexobeneficios.com.br/



SOURCE Sodexo Benefícios e Incentivos