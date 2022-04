Alimentaria e Hostelco marcam um ponto de virada na recuperação do setor

Dessa forma, a Alimentaria&Hostelco consolidou mais uma vez sua posição como um evento global estratégico para a internacionalização das empresas participantes. Das mais de três mil empresas expositoras, 400 eram internacionais, provenientes de 52 países. Brasil, Eslováquia, Austrália, Canadá, Emirados Árabes Unidos e Porto Rico participaram do evento pela primeira vez.

A plataforma de feiras comerciais reafirmou sua liderança, aprimorando a complementaridade de seus setores representados e oferecendo uma excelente plataforma de negócios para seus profissionais. Entre os participantes estavam 1.400 grandes compradores, convidados de mercados estratégicos de exportação de equipamentos de alimentação e restauração, como a União Europeia, os EUA e a América Latina, que participaram de cerca de 13 mil reuniões com empresas.

Inovação alimentar sustentável e saudável, gastronomia, gestão ligada à sustentabilidade, produtos saudáveis e o surgimento da proteína vegetal, além das últimas tendências no setor hoteleiro, foram as estrelas do programa de atividades em ambas as feiras. Nelas, foram apresentadas mais de 300 inovações, 30 importantes chefs com 36 estrelas Michelin participaram, e foi possível visitar a recriação de um hotel com as tecnologias mais recentes.

A próxima edição da plataforma de feiras comerciais organizada pela Fira de Barcelona será realizada em março de 2024 no espaço Gran Vía.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1783223/Fira_de_Barcelona.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

