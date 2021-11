Alimenter la prochaine phase du réseautage

Une autre tendance concerne les appareils AIoT, où les algorithmes d'apprentissage automatique permettent aux appareils IoT d'utiliser les données collectées pour analyser, apprendre, développer des informations et prendre des décisions de manière indépendante. Il existe environ 30 milliards d'appareils connectés à l'IoT, qui devraient passer à 75 milliards d'ici 2025. Le rôle qu'ils jouent dans la société ne fera que s'intensifier lorsqu'ils seront combinés à l'intelligence artificielle.

Pour prendre en charge correctement les types et le niveau de trafic réseau générés par une base d'utilisateurs croissante, les mises à niveau du réseau doivent être correctement conçues. La conception signifie l'intégration sécurisée de nouveaux équipements sans la dégradation de la qualité de service qu'une approche ad hoc de l'expansion peut induire. Cela inclut une alimentation stable et propre.

L'alimentation du réseau doit être un joueur d'équipe si l'équipement du réseau doit être performant. La tranquillité d'esprit vient de savoir que votre partenaire d'alimentation réseau a une longue expérience et une réputation durement gagnée à protéger.

Asian Power Devices Inc. (APD) fabrique des alimentations de pointe depuis plus de vingt ans et entretient des partenariats de longue date avec les principaux fournisseurs mondiaux d'équipements de réseau pour aider à fournir des performances de réseau fiables, une sécurité et une efficacité respectueuse de l'environnement ; le tout confirmé par des certifications reconnues internationalement.

La haute disponibilité peut être fournie via un partage de courant et une alimentation ORing, de sorte que les systèmes haute puissance, tels que les serveurs lames, peuvent partager plusieurs alimentations pour plus de flexibilité et de redondance dans les configurations N+1. Une alimentation électrique stable et à faible ondulation est assurée, même pour les charges ayant des besoins de courant instantanés importants, bien que des capacités de courant de pointe allant jusqu'à 300 % du maximum.

Pour se prémunir contre les surtensions et les surintensités, APD intègre plusieurs protections, y compris une protection contre les surtensions conforme aux normes ITU-T K.21. Cela peut être augmenté aux spécifications [DM] 6kV /6kV [CM] selon IEC-61000-4-5 ; de niveau 5, pour les zones avec des systèmes de réseau public électriquement bruyants ou qui connaissent des conditions météorologiques plus extrêmes avec une probabilité plus élevée de coups de foudre. Les décharges statiques sont également éliminées avec une protection ESD de niveau 4 IEC (61000-4-2) à contact 8kV/15kV entrefer.

Les produits d'alimentation d'APD ont une dissipation thermique optimisée et des structures anti-interférences électromagnétiques, renforcées par une protection thermique contre les conditions de surchauffe. Ils satisfont facilement aux normes d'efficacité énergétique nord-américaines du DOE niveau VI et de l'UE CoC Tier 2, garantissant des coûts d'exploitation inférieurs et des opérations respectueuses de l'environnement.

Qu'est-ce qui distingue APD dans l'industrie ? C'est probablement la meilleure réponse de Rax Chuang, Directeur général du département Power System Business d'APD : « la R&D est l'atout le plus fier d'APD ; c'est aussi la valeur fondamentale de APD. Plus de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise est affecté au fonds de R&D chaque année, avec une équipe de R&D de plus de 500 membres à la pointe de l'industrie. »

APD dispose du laboratoire de sécurité du plus haut niveau de l'industrie où une large gamme de tests est effectuée pour rester en avance sur les réglementations et aider les clients à obtenir des certifications de produits rapides, réduisant considérablement leur temps de mise sur le marché. Par exemple, les années d'expérience d'APD dans le débogage des problèmes de certification FCC Part 68 se traduisent par des solutions rapides permettant aux clients de réseau d'obtenir cette réussite FCC Part 68 ainsi que des tests ISN pour des choses comme les interférences sur les ports de télécommunication.

