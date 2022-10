Alimentiv, Satisfai Health y Virgo se unen para utilizar la tecnología impulsada por la IA

-Alimentiv, Satisfai Health y Virgo anuncian una asociación para utilizar la tecnología impulsada por la IA para mejorar los ensayos clínicos en la EII y otras enfermedades gastrointestinales

La asociación permite la captura avanzada de vídeo HD alimentada por la IA, el apoyo a la toma de decisiones y las herramientas de investigación clínica para la red global de centros de investigación de ensayos clínicos de Alimentiv.

LONDRES, ON, 5 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Alimentiv Inc. ("Alimentiv"), Satisfai Health, Inc ("Satisfai"), y Virgo Surgical Video Solutions, Inc. ("Virgo") han anunciado hoy una asociación estratégica para revolucionar la lectura centralizada, la captura de datos, el apoyo a la toma de decisiones y el reclutamiento de pacientes en el ámbito de los ensayos clínicos para la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y las afecciones gastrointestinales aliadas. Satisfai, un líder mundial en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial para la gastroenterología, y Virgo, un líder de la industria en tecnología de captura de vídeo de endoscopia, aprovecharán sus fortalezas combinadas para trabajar en asociación con Alimentiv, una CRO líder en gastroenterología, para utilizar todo el potencial de la imagen de precisión impulsada por la IA en el espacio de los ensayos clínicos GI.