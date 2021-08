Alithea Genomics lança kits BRB-seq para sequenciamento de RNA de tecidos, células e amostras de sangue de alto rendimento

LAUSANNE, Suíça, 31 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Alithea Genomics, um participante em rápido crescimento no campo da transcriptômica, anunciou hoje o lançamento de seus primeiros kits MERCURIUS BRB-seq, que permitem a elaboração de bibliotecas de RNA-seq (sequenciamento de RNA) de alto rendimento e custo-benefício a partir de uma ampla gama de amostras de RNA.

O BRB-seq é a principal tecnologia da Alithea e baseia-se em identificação e agrupamento de amostras iniciais. Com o BRB-seq, centenas de amostras de RNA podem ser processadas em um único tubo logo após a reação inicial de transcrição reversa. Isso significa uma redução significativa na quantidade de reagentes e de esforço manual envolvido no fluxo de trabalho como um todo.

Os kits MERCURIUS BRB-seq oferecem um conjunto otimizado de códigos de barras, que garantem a geração de dados uniformes e reproduzíveis de um grande número de amostras.

Além disso, os recém-lançados kits BRB-seq também são otimizados para amostras de RNA de vários tipos de tecidos. Além do RNA purificado padrão, os kits BRB-seq também são compatíveis com lisados celulares (ou seja, sem necessidade de extração de RNA) e com amostras de RNA de sangue (ou seja, a depleção de globina está integrada no fluxo de trabalho do BRB-seq).

"Estamos particularmente orgulhosos de nossos primeiros kits, especialmente após um período de teste beta bem-sucedido com os primeiros usuários", disse Daniel Alpern, CTO da Alithea Genomics. "O BRB-seq já provou ser uma solução capacitadora para vários usuários e agora, por meio de nossos kits, procuramos tornar fácil e conveniente para qualquer pessoa adotar essa nova tecnologia."

Mais informações podem ser solicitadas em [email protected] ou acesse https://www.alitheagenomics.com/contact

Sobre a Alithea Genomics

Fundada em 2020, a Alithea Genomics SA é uma provedora em rápido crescimento de serviços, kits e soluções de bioinformática de RNA-seq de alto desempenho. Os produtos da Alithea são ideais para estudos de transcriptômica em grande escala, como descoberta de biomarcadores, desenvolvimento de anticorpos e triagem de medicamentos. Além da saúde humana, o BRB-seq pode ser facilmente aplicado a organismos modelo, plantas e modelos in vitro.

Alithea Genomics é uma empresa privada com sede em Lausanne (Suíça) e atualmente está enviando seus kits de forma direta e para todo o mundo. Para mais informações sobre a Alithea Genomics, acesse https://www.alitheagenomics.com/

Contato: Riccardo Dainese, CEO

FONTE Alithea Genomics

