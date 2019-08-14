All Avenue Stores Are Closing! Store Closing Sales Are Happening Now At All Avenue Locations

Incredible savings are being offered at ALL Avenue retail locations. The 222 closing stores are in 33 states across the US

News provided by

Hilco Merchant Resources, LLC

Aug 14, 2019, 11:09 ET

CHICAGO, Aug. 14, 2019 /PRNewswire/ -- Avenue Stores, LLC, a women's clothing retailer that keeps up with the latest fashion trends, has made the decision to close all their retail stores. The women's plus size clothing retailer is now offering compelling discounts at 222 closing stores in 33 states. 

Price reductions of 30-50% off lowest ticketed prices will be offered to Avenue customers on all merchandise including denim, swimwear, shoes, accessories and more. Avenue offers trend-right plus size fashions in women's sizes 14-32.  All items, brands and even in store fixtures are being sold. The sale features great deals across all stores.

Retail store sales are being conducted by a joint venture consisting of Gordon Brothers and Hilco Merchant Resources. A spokesperson for the consortium said, "Avenue shoppers will be amazed not only by the incredible savings, but also by the great selections and styles available at the closing sale. Given the popularity of the brand and the seasonal trends, merchandise is sure to sell out quickly. We are encouraging consumers to shop early and take advantage of these offers."

A full list of closing locations is below, and you can also find the store near you at: https://www.avenue.com/en_US/stores

About Avenue: Avenue is a leading destination for on-trend plus size women's clothing and accessories. From inception as Sizes Unlimited in 1983, Avenue has maintained a commitment to offer our customers quality plus sized clothing in sizes 14-32.

About Gordon Brothers: Since 1903, Gordon Brothers (www.gordonbrothers.com) has helped lenders, operating executives, advisors, and investors move forward through change. The firm brings a powerful combination of expertise and capital to clients, developing customized solutions on an integrated or standalone basis across four service areas: valuations, dispositions, operations, and investments. Whether to fuel growth or facilitate strategic consolidation, Gordon Brothers partners with companies in the retail, commercial, and industrial sectors to put assets to their highest and best use. Gordon Brothers conducts more than $70 billion worth of dispositions and appraisals annually. Gordon Brothers is headquartered in Boston, with 25 offices across five continents.

About Hilco Merchant Resources, LLC:  Hilco Merchant Resources (www.hilcomerchantresources.com) provides a wide range of analytical, advisory, asset monetization, and capital investment services to help define and execute a retailer's strategic initiatives.  Hilco Merchant Resources' activities fall into several principal categories including acquisitions; disposition of underperforming stores; retail company or division wind downs; event sales to convert unwanted assets into working capital; facilitation of mergers and acquisitions; interim company, division or store management teams; loss prevention; and, the monetization of furniture, fixtures and equipment.  Additionally, HMR now includes among its subsidiaries the nation's premier fixture and equipment liquidation firm, Hilco Fixed Asset Recovery (www.hilcoffe.com), an innovative sale locater website called Shop Genius (www.shopgenius.com),  as well as the popular online retail and daily deal e-commerce company, Deal Genius, LLC (www.dealgenius.com).  Hilco Merchant Resources is part of Northbrook, Illinois based Hilco Global (www.hilcoglobal.com), one of the world's leading authorities on maximizing the value of business assets by delivering valuation, monetization and advisory solutions to an international marketplace.

MEDIA CONTACT:
Gary C. Epstein
EVP – Chief Marketing Officer
Hilco Global
gepstein@hilcoglobal.com 
847 418 2712

Avenue Closing Store List - 222 locations

 Mall/Shopping Center

 Address

 City

 State

Zip

 MONTGOMERY PROMENADE

 2628 EASTERN BLVD

 MONTGOMERY

 AL

36117

 CHANDLER FESTIVAL

 2580 WEST CHANDLER BLVD.

 CHANDLER

 AZ

85224

 POCA FIESTA CENTER

 1110 WEST SOUTHERN AVENUE

 MESA

 AZ

85210

 DEER VALLEY SHOPPING CENTER

 4203 WEST THUNDERBIRD

 PHOENIX

 AZ

85053

 EAST COUNTY EAST S. C.

 2651 SOMMERSVILLE RD

 ANTIOCH

 CA

94509

 MING PLAZA

 3739 MING AVE

 BAKERSFIELD

 CA

93309

 BREA GATEWAY

 407 WEST IMPERIAL HIGHWAY

 BREA

 CA

92821

 CRESTVIEW S. C.

 4734 MANZANITA CENTER

 CARMICHAEL

 CA

95608

 MANGROVE PLAZA

 938 MANGROVE AVE

 CHICO

 CA

95926

 CHINO SPECTRUM MARKETPLACE

 3950 GRAND AVE

 CHINO

 CA

91709

 VILLAGE SQUARE SHOPPING CENTER

 150 WEST SHAW

 CLOVIS

 CA

93612

 280 METRO CENTER

 41 COLMA BLVD

 COLMA

 CA

94014

 CONCORD PARK AND SHOP

 1809 WILLOW PASS RD

 CONCORD

 CA

94520

 NORTH MAIN PLAZA

 728 NORTH MAIN STREET

 CORONA 

 CA

92880

 CYPRESS CENTER

 6927-6929 KATELLA AVENUE

 CYPRESS

 CA

90630

 DOWNEY

 9220 LAKEWOOD BLVD

 DOWNEY

 CA

90240

 PALM COURT EMPIRE CENTER

 17064 SLOVER AVENUE

 FONTANA

 CA

92335

 MOWRY EAST S.C.

 5200 MOWRY AVE

 FREMONT

 CA

94538

 THE MARKETPLACE @HOLLYWOOD

 3501 WEST CENTURY BLVD.

 INGLEWOOD

 CA

90303

 MARKET PLACE @ LAGUNA NIGEL

 27230-D ALICIA PARKWAY

 LAGUNA NIGUEL

 CA

92677

 LAKEWOOD SQ

 5187 LAKEWOOD BLVD

 LAKEWOOD

 CA

90712

 LANCASTER COMMERCE CENTER

 1058 WEST AVENUE K

 LANCASTER

 CA

93534

 LADERA SHOPPING CENTER

 5311 WEST CENTINELA AVE

 LOS ANGELES

 CA

90045

 BRIGGSMORE S. C.

 2001B MCHENRY AVE

 MODESTO 

 CA

95350

 MONTEBELLO MIX

 822 W. BEVERLY BLVD

 MONTEBELLO

 CA

90640

 ATLANTIC SQUARE SC

 2122 S. ATLANTIC BLVD

 MONTERREY PARK

 CA

91754

 NORTHRIDGE PLAZA

 8748 CORBIN AVE

 NORTHRIDGE 

 CA

91324

 MISSION MARKETPLACE

 455 COLLEGE BLVD

 OCEANSIDE

 CA

92057

 HASTINGS VILLAGE

 3385 EAST FOOTHILL BLVD.

 PASADENA

 CA

91107

 PINOLE VISTA SC

 1362 FITZGERALD DR.

 PINOLE

 CA

94564

 ORCHARD HARDWARE PLAZA

 9030 FOOTHILL BLVD.

 RANCHO CUCAMONGA

 CA

91730

 HERITAGE PLAZA

 5258 ARLINGTON AVE

 RIVERSIDE

 CA

92504

 SOUTHGATE SHOPPING CENTER

 4340 FLORIN ROAD

 SACRAMENTO

 CA

95823

 SAC CENTRAL SHOPPING CENTER

 1250 HOWE AVENUE

 SACRAMENTO

 CA

95825

 UNIVERSITY SQUARE SC

 5881 UNIVERSITY AVENUE

 SAN DIEGO

 CA

92115

 MAIN STREET PLAZA @ SANTA TERESA

 858  BLOSSOM HILL ROAD

 SAN JOSE

 CA

95123

 SAN LEANDRO 

 1305 WASHINGTON AVE

 SAN LEANDRO

 CA

94577

 BRISTOL CENTER

 3901 S. BRISTOL STREET

 SANTA ANA

 CA

92704

 CENTRE ON SEVENTEENTH

 2130 E. 17TH

 SANTA ANA

 CA

92705

 SANTA MARIA PLAZA

 238 E. BETTERAVIA RD.

 SANTA MARIA

 CA

93454

 NORTH SANTA ROSA SHOPPING CENTER

 3612 INDUSTRIAL DRIVE

 SANTA ROSA 

 CA

95403

 COLLEGE SQUARE S. C.

 921 W. MARCH LANE

 STOCKTON 

 CA

95207

 CANYON PLAZA

 8343 LAUREL CANYON BLVD.

 SUN VALLEY

 CA

91352

 EL CAMINO OAKS

 575 EAST EL CAMINO REAL

 SUNNYVALE

 CA

94087

 WINCHESTER MARKETPLACE

 40665 WINCHESTER RD

 TEMECULA

 CA

92591

 NORTH TORRANCE S. C.

 4940 W. 190TH

 TORRANCE

 CA

90503

 VACAVILLE COMMONS

 2031-A HARBISON DR.

 VACAVILLE

 CA

95687

 POINSETTIA PLAZA

 4711 TELEPHONE ROAD

 VENTURA

 CA

93003

 THE QUAD AT WHITTIER

 13516 WHITTIER BLVD

 WHITTIER

 CA

90605

 EASTLAND S. C.

 2753 EASTLAND CENTER DR.

 WEST COVINA

 CA 

91791

 AIRPORT PLAZA

 20 BACKUS AVENUE

 DANBURY

 CT

06810

 HAMDEN VILLAGE FAIR

 2165 DIXWELL AVENUE

 HAMDEN

 CT

06514

 BUCKLAND HILLS

 1524 PLEASANT VALLEY ROAD

 MANCHESTER

 CT

06040

 TOWNLINE SQUARE

 533 S BROAD ST.

 MERIDEN

 CT

06450

 MILFORD CROSSING

 1395 BOSTON POST ROAD

 MILFORD

 CT

06460

 UNIVERSITY PLAZA

 29 UNIVERSITY PLAZA

 NEWARK

 DE

19702

 TANGERS OUTLETS

 36470 Seaside Outlet Drive

 REHOBOTH BEACH

 DE

19971

 PRICES CORNER

 3234A KIRKWOOD HIGHWAY

 WILMINGTON

 DE

19808

 REGENCY SQUARE

 2430 WEST BRANDON BLVD.

 BRANDON

 FL

33511

 MAPLEWOOD PLAZA

 1210 N. UNIVERSITY DRIVE

 CORAL SPRINGS

 FL

33071

 DEERFIELD MALL

 3770 W HILLSBORO BLVD

 DEERFIELD

 FL

33442

 PAGE FIELD COMMONS

 4991 CLEVELAND AVENUE

 FORT MEYERS

 FL

33907

 OAKWOOD PLAZA

 3731 OAKWOOD BLVD

 HOLLYWOOD

 FL

33020

 MERCHANTS WALK

 3615 SOUTH FLORIDA AVE

 LAKELAND

 FL

33813

 LARGO MALL

 10500 ULMERTON ROAD

 LARGO

 FL

33771

 WESTCHESTER S. C.

 8553 S.W. 24TH STREET

 MIAMI 

 FL

33155

 THE PROMENADE SHOPS

 1705 N.E. 163RD ST

 NORTH MIAMI BEACH

 FL

33162

 TERRACE @ FLORIDA MALL

 730 SAND LAKE ROAD

 ORLANDO

 FL

32809

 OVIEDO CROSSING

 1115 VIDINA PLACE

 OVIEDO

 FL

32765

 THE FOUNTAINS SHOPPING CENTER

 801 S. UNIVERSITY DRIVE,

 PLANTATION

 FL

33324

 CORAL SKY PLAZA

 558 NORTH STATE ROAD 7 US 441

 ROYAL PALM BEACH

 FL

33411

 GATEWAY PLAZA

 201 TOWN CENTER BLVD.

 SANFORD

 FL

32771

 AUGUSTA SQUARE SC

 3412 WRIGHTSBORO RD

 AUGUSTA

 GA

30909

 SHAMROCK PLAZA

 3932C NORTH DRUID HILLS ROAD

 DECATUR

 GA

30033

 GWINNETT MARKETFAIR

 3675 SATELITE BLVD,

 DULUTH

 GA

30096

 SOUTHLAKE FESTIVAL

 1524 SOUTHLAKE PARKWAY

 MORROW

 GA

30260

 NEWNAN CROSSING

 559 BULLSBORO DRIVE

 NEWNAN

 GA

30265

 CERMAK PLAZA

 7003 CERMAK ROAD

 BERWYN

 IL

60402

 BLOOMINGDALE SQUARE

 400 W. ARMY TRAIL ROAD

 BLOOMINGDALE

 IL

60108

 TWO RIVERS PLAZA

 1128 WEST BOUGHTON RD.

 BOLINGBROOK

 IL

60440

 THE BRICKYARD

 2700 N. NARRAGANSETT AVENUE

 CHICAGO

 IL

60639

 SCOTTSDALE SHOPPING CENTER

 7969 S. CICERO AVE

 CHICAGO

 IL

60652

 ELMHURST CROSSING

 187 ROUTE 83

 ELMHURST

 IL

60126

 EVERGREEN PARK

 9816 S. WESTERN AVE

 EVERGREEN PARK

 IL

60805

 GURNEE TOWN CENTER

 6941 GRAND AVENUE

 GURNEE

 IL

60031

 WESTRIDGE COURT

 376 S ROUTE 59

 NAPERVILLE

 IL

60540

 LAKEVIEW PLAZA

 15878 S LA GRANGE ROAD

 ORLAND PARK

 IL

60462

 GLENBROOK COMMONS

 4122 LIMA ROAD

 FORT WAYNE

 IN

46805

 HIGHLAND PLAZA

 8301 INDIANAPOLIS BLVD

 HIGHLAND

 IN

46322

 CLEARWATER SPRINGS

 5151 E. 82ND STREET

 INDIANAPOLIS

 IN

46250

 MERRILLVILLE PLAZA

 1808 EAST 80TH AVENUE

 MERRILLVILLE

 IN

46410

 NORTHRIDGE SHOPPING CENTER

 15320 WEST 119TH STREET

 OLATHE

 KS

66062

 SIEGEN LANE MARKETPLACE

 10525 S. MALL DRIVE

 BATON ROUGE

 LA

70809

 SOUTHLAND MALL

 5953 WEST PARK AVENUE

 HOUMA

 LA

70364

 MAYFAIRE CENTRE

 231 WASHINGTON STREET

 ATTLEBORO

 MA

02703

 FELLSWAY PLAZA

 660 THE FELLSWAY

 MEDFORD

 MA

02155

 THE LOOP

 90 PLEASANT VALLEY STREET

 METHUEN

 MA

01844

 REDSTONE SC

 95 MAIN STREET

 STONEHAM

 MA

02180

 WATERTOWN MALL

 550 ARSENAL STREET

 WATERTOWN

 MA

02472

 RIVERDALE SC

 935 RIVERDALE STREET

 WEST SPRINGFIELD

 MA

01089

 WEBSTER SQUARE

 68 STAFFORD STREET

 WORCESTER

 MA

01603

 BOWIE TOWN CENTER

 15525 EMERALD WAY

 BOWIE

 MD

20716

 PENN MAR SHOPPING CENTER

 3306 DONNELL DRIVE

 FORESTVILLE

 MD

20747

 SOUTHDALE SHOPPING CENTER

 8A MOUNTAIN ROAD

 GLEN BURNIE

 MD

21060

 ROCKVILLE PIKE CENTER

 12113 ROCKVILLE PIKE

 ROCKVILLE

 MD

20852

 PULASKI RETAIL

 8675 PULASKI HIGHWAY

 ROSEDALE

 MD

21237

 TOWSON PLACE

 1238 PUTTY HILL AVENUE

 TOWSON

 MD

21286

 CHARLES COUNTY PLAZA

 3281 PLAZA WAY 

 WALDORF

 MD

20603

 CLINTON POINTE SC

 33850 GRATIOT AVE

 CLINTON TWP

 MI

48043

 THE SHOPS AT FAIRLANE MEADOWS

 16201 FORD ROAD

 DEARBORN

 MI

48126

 WESTBORN S. C.

 23167 MICHIGAN AVENUE

 DEARBORN

 MI

48124

 BELMONT S. C.

 1930 EAST EIGHT MILE RD

 DETROIT

 MI

48234

 OAKBROOK SQUARE

 3192 LINDEN RD

 FLINT

 MI

48507

 GREEN ORCHARD SC

 715 CENTER DRIVE NW

 GRAND RAPIDS

 MI

49544

 PLYBELT S. C.

 29340 PLYMOUTH RD

 LIVONIA

 MI

48150

 EASTGATE S. C.

 26180 EASTGATE BLVD

 ROSEVILLE

 MI

48066

 WEST VALLEY S.C.

 3419 TITTABAWASEE ROAD

 SAGINAW

 MI

48604

 GREENFIELD PLAZA

 22851 GREENFIELD RD

 SOUTHFIELD

 MI

48075

 SOUTHGATE SHOPPING CENTER

 15290 DIX-TOLEDO

 SOUTHGATE

 MI

48195

 CLINTON VALLEY

 44929 SCHOENHERR ROAD

 STERLING HEIGHTS

 MI

48313

 OAKLAND PLAZA 

 372 JOHN R ROAD

 TROY

 MI

48083

 DIERBERG'S CLOCKTOWER PLACE

 11232 WEST FLORISSANT ROAD

 ST. LOUIS

 MO

63033

 SOUTH LAKE CENTER

 35 GOODMAN ROAD WEST

 SOUTHHAVEN

 MS

38671

 HICKORY RIDGE

 1872 CATAWBA VALLEY BLVD. SE

 HICKORY

 NC

28602

 PLANTATION POINT SC

 6435 TRIANGLE PLANTATION DRIVE

 RALEIGH

 NC

27616

 EAST PARK PLAZA SHOPPING CENTER

 200 NORTH 66TH STREET

 LINCOLN 

 NE

68505

 WEBSTER SQUARE

 266 DANIEL WEBSTER HWY.

 NASHUA

 NH

03060

 AUDUBON CROSSING

 130 BLACK HORSE PIKE

 AUDUBON

 NJ

08106

 BAYONNE

 512-514 BROADWAY

 BAYONNE

 NJ

07002

 LIBERTY COMMONS SC

 51 ROUTE 17 SOUTH

 EAST RUTHERFORD

 NJ

07073

 ELMWOOD PARK S.C

 100 BROADWAY

 ELMWOOD PARK

 NJ

07407

 HACKENSACK - PATHMARK PLAZA

 381 RT 17 SOUTH

 HACKENSACK

 NJ

07601

 HOLMDEL PLAZA

 2145 STATE HWY 35 NORTH

 HOLMDEL

 NJ

07733

 WOODBRIDGE /ISELIN

 774 ROUTE 1 NORTH

 ISELIN

 NJ

08830

 KEARNY SC

 230 PASSAIC AVENUE

 KEARNY 

 NJ

07032

 WRANGLEBORO CONSUMER SQUARE

 410 CONSUMER SQUARE

 MAYS LANDING

 NJ

08330

 EAST GATE SQUARE

 1115 NIXON DRIVE

 MOORESTOWN

 NJ

08057

 GATEWAY CENTER

 1070 US HIGHWAY 9 SOUTH

 OLD BRIDGE

 NJ

08859

 HAMILTON MARKETPLACE

 410 MARKETPLACE BLVD.

 ROBBINSVILLE

 NJ

08691

 SHOPRITE SHOPPING CENTER

 437 US HIGHWAY 46 EAST

 ROCKAWAY

 NJ

07866

 COMMONS AT HOOPER

 1362 HOOPER AVENUE

 TOMS RIVER

 NJ

08753

 TOTOWA SQUARE

 465 ROUTE 46

 TOTOWA

 NJ

07512

 UNION PLAZA SHOPPING CENTER

 2401 ROUTE 22 WEST

 UNION

 NJ

07083

 BRENTWOOD PLAZA SHOPPING CENTER

 1627 ROUTE 23 SOUTH

 WAYNE

 NJ

07470

 TOWN EAST SHOPPING CENTER

 6201 MENAUL BLVD NE

 ALBUQUERQUE

 NM

87110

 CHEYENNE COMMONS

 3033 NORTH RAINBOW BLVD

 LAS VEGAS

 NV

89108

 SILVERADO RANCH PLAZA

 9875 SOUTH EASTERN AVENUE

 LAS VEGAS

 NV

89183

 TJ MAXX PLAZA

 3046 SHERIDAN DRIVE

 AMHERST

 NY

14226

 BALDWIN PLAZA

 678 SUNRISE HIGHWAY

 BALDWIN 

 NY

11510

 WHITE PLAINS ROAD

 2190 WHITE PLAINS ROAD

 BRONX

 NY

10462

 BAY PLAZA SHOPPING CENTER

 2208 BARTOW AVENUE

 BRONX

 NY

10475

 ATLANTIC TERMINAL

 139 FLATBUSH AVENUE

 BROOKLYN

 NY

11217

 CENTEREACH MALL

 37 CENTEREACH MALL

 CENTEREACH

 NY

11720

 ISLIP TOWN CENTER

 120 NORTH RESEARCH PLACE

 CENTRAL ISLIP

 NY

11722

 COMMACK SHOPPING CENTER

 6506 JERICHO TURNPIKE

 COMMACK

 NY

11725

 AIRPORT PLAZA

 240 AIRPORT PLAZA BLVD.

 FARMINGDALE

 NY

11735

 SMITH HAVEN PLAZA

 2075 SMITH HAVEN PLAZA

 LAKE GROVE

 NY

11755

 CRESCENT PLAZA 

 3521 HEMPSTEAD TURNPIKE

 LEVITTOWN

 NY

11756

 ORANGE PLAZA 

 470 ROUTE 211 EAST

 MIDDLETOWN

 NY

10940

 KOHL'S SHOPPING CENTER

 224 EAST ROUTE 59

 NANUET

 NY

10954

 AVENUE PLAZA

 4697 COMMERCIAL DRIVE

 NEW HARTFORD

 NY

13413

 NORTH SHORE COMMONS S.C.

 1706 LAKEVILLE ROAD

 NEW HYDE PARK

 NY

11040

 NIAGARA CONSUMER SQUARE

 7340 NIAGARA FALLS BLVD.

 NIAGARA FALLS

 NY

14304

 SUNSET PLAZA

 1192 DEER PARK AVE.

 NORTH BABYLON 

 NY

11703

 ATLANTIC AVE SC

 102-14 ATLANTIC AVENUE

 OZONE PARK

 NY

11416

 TANGERS OUTLETS

 200 Tanger Mall Drive

 RIVERHEAD

 NY

11901

 CULVER RIDGE PLAZA

 2255 EAST RIDGE ROAD

 ROCHESTER

 NY

14622

 SOUTH TOWN PLAZA

 3333 W. HENRIETTA

 ROCHESTER

 NY

14623

 HYLAN COMMONS

 430 NEW DORP LANE

 STATEN ISLAND

 NY

10301

 CENTRAL PLAZA   

 2570 CENTRALPARK AVENUE

 YONKERS

 NY

10710

 BEAVERCREEK TOWNE CENTER

 2850 CENTRE DRIVE , SUITE C

 BEAVERCREEK

 OH

45324

 TOWN & COUNTRY SC

 3752 E. BROAD STREET

 COLUMBUS

 OH

43213

 SUN CENTER

 3616 WEST DUBLIN - GRANVILLE ROAD

 COLUMBUS

 OH

43235

 PLAZA AT CHAPEL HILL

 442 HOWE AVENUE

 CUYAHOGA FALLS

 OH

44221

 RIVER STREET SQUARE

 245 MIDWAY BLVD.

 ELYRIA

 OH

44035

 SPRINGFIELD COMMONS

 1300 S HOLLAND SYLVANIA ROAD

 HOLLAND

 OH

43528

 NORTHPARK CENTER

 8225 OLD TROY PIKE

 HUBER HEIGHTS

 OH

45424

 SOUTHGATE USA

 21606 LIBBY RD

 MAPLE HEIGHTS

 OH

44137

 SOUTHLAND SHOPPING CENTER

 6857 SOUTHLAND DRIVE

 MIDDLEBURG HEIGHTS

 OH

44130

 HOWLAND COMMONS

 2190 NILES CORTLAND RD. SE

 WARREN

 OH

44484

 SHOREGATE SHOPPING CENTER

 29900 LAKESHORE BLVD., D-2

 WILLOWICK

 OH

44095

 BOARDMAN PLAZA

 511 BOARDMAN CANFIELD RD

 YOUNGSTOWN

 OH

44512

 GRESHAM TOWN FAIR

 620 N.W. EASTMAN PARKWAY

 GRESHAM

 OR

97030

 NORTHERN LIGHTS SHOP CENTER

 1637 STATE ST WEST

 BADEN

 PA

15005

 KOHL'S PLAZA

 2331 STREET ROAD

 BENSALEM 

 PA

19020

 THE WATERWORKS II

 960 FREEPORT ROAD

 BLAWNOX

 PA

15238

 GATEWAY SQUARE

 35 GATEWAY DR.

 MECHANICSBURG

 PA

17050

 METROPLEX

 2610 CHEMICAL ROAD

 PLYMOUTH MEETING

 PA

19462

 WARWICK COMMONS

 399 BALD HILL RD

 WARWICK

 RI

02886

 FASHION PLACE

 2726 DECKER BOULEVARD

 COLUMBIA

 SC

29206

 VERDAE VILLAGE

 101 VERDAE BLVD.

 GREENVILLE 

 SC

29607

 COOLSPRINGS CROSSING

 1709 GALLERIA BLVD

 FRANKLIN 

 TN

37064

 NASHVILLE MARKET PLACE

 2115 GALLATIN RD NORTH

 MADISON

 TN

37115

 NOLENSVILLE RD

 2710 NOLENSVILLE RD

 NASHVILLE 

 TN

37211

 PLAZA @ THE PARK

 1110 WEST ABROOK BLVD.

 ARLINGTON

 TX

76015

 SUNSET VALLEY

 5400 BRODIE LANE

 AUSTIN

 TX

78745

 MOORE PLAZA

 5425 SOUTH PADRE ISLAND DRIVE,

 CORPUS CHRISTI

 TX

78411

 RED BIRD TOWERS

 3265 W. CAMP WISDOM RD

 DALLAS

 TX

75237

 PRESTONWOOD TOWN CENTER

 5301 BELTLINE ROAD

 DALLAS

 TX

75254

 FOUNTAINS AT FARAH 

 8889 GATEWAY BLVD

 EL PASO

 TX

79925

 EAST CHASE MARKET

 1450 EAST CHASE PARKWAY

 FORT WORTH

 TX

76120

 THE CENTER AT PRESTON RIDGE

 3231 PRESTON ROAD

 FRISCO

 TX

75034

 FEDERAL EAST

 12140 E. FREEWAY I-10

 HOUSTON

 TX

77029

 COMMONS AT WILLOWBROOK

 7740 FM 1960 WEST

 HOUSTON

 TX

77070

 PRICE PLAZA

 20220 KATY FREEWAY

 KATY

 TX

77449

 RIO NORTE SHOPPING CENTER

 5406 SAN BERNARDO

 LAREDO

 TX

78041

 LAKEPOINTE CROSSING

 2414 SOUTH STEMMONS FRWY

 LEWISVILLE

 TX

75067

 SOUTH PLAINS CROSSING

 6816 SLIDE ROAD

 LUBBOCK

 TX

79424

 PALMS CROSSING

 3300 EXPRESSWAY 83

 MCALLEN

 TX

78501

 FAIRWAY MARKETPLACE SC

 5586 FAIRMONT PARKWAY 

 PASADENA

 TX

77505

 BOARDWALK SHOPPING CENTER

 2601 SOUTH I-H 35

 ROUND ROCK

 TX

78664

 NORTHPOINT S. C.

 4535 FREDERICKSBURG

 SAN ANTONIO

 TX

78201

 THE FORUM

 8310 AGORA PARKWAY

 SELMA

 TX

78154

 MARKET AT TOWN CENTER

 15908 LEXINGTON BLVD.

 SUGAR LAND

 TX

77479

 MARKETPLACE SHOPPING CENTER

 3048 SOUTH 31ST STREET

 TEMPLE

 TX

76501

 WATAUGA TOWN CROSSING

 8028 DENTON HIGHWAY

 WATAUGA

 TX

76148

 KINGSTOWNE TOWN CENTER

 5926 KINGSTOWNE TOWN CENTER

 ALEXANDRIA

 VA

22315

 STAPLES MILL SQUARE

 9077 STAPLES MILL ROAD

 RICHMOND

 VA

23228

 SMOKETOWN STATION

 2936 PRINCE WILLIAM PARKWAY

 WOODBRIDGE

 VA

22192

 RENTON VILLAGE CENTER

 601 SOUTH GRADY WAY

 RENTON

 WA

98057

 YAKIMA GATEWAY CENTER

 110 NORTH FAIR AVE.

 YAKIMA

 WA

98901

 SOUTHRIDGE PLAZA

 5483 S. 76TH ST

 GREENDALE

 WI

53129

SOURCE Hilco Merchant Resources, LLC

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Aug 14, 2019, 11:09 ET