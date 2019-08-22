All Avenue Stores Retail Locations Are Closing!
All Avenue retail stores are offering compelling discounts with new markdowns of 40-60% off the lowest ticketed prices that begin today! Gordon Brothers and Hilco Merchant Resources assigned to manage complete retail store closing sale process after Avenue Stores, LLC Chapter 11 filing. Avenue's ecommerce site, www.avenue.com, offering an extensive assortment of the latest trends and styles, will remain open to serve devoted Avenue shoppers.
Aug 22, 2019, 11:36 ET
CHICAGO, Aug. 22, 2019 /PRNewswire/ -- Avenue Stores, LLC, on Friday August 16, 2019, filed for Chapter 11 reorganization and authorized store closing sales by a joint venture of Gordon Brothers and Hilco Merchant Resources have commenced. The women's plus size clothing retailer is already in the process of closing all its retail stores in the United States with new price cuts starting today.
Avenue customers will now save 40-60% off lowest ticketed prices on all merchandise including denim, swimwear, shoes, accessories and more in their retail stores. Storewide savings include all styles, brands and the latest fall fashions. "These store closing sales feature a truly outstanding assortment of merchandise at very significant price reductions," a spokesperson for the joint venture stated. "We encourage shoppers to visit their favorite location now and take advantage of these savings before it's too late." Store fixtures are also being sold at compelling prices as part of these closing sales.
A full list of closing locations is attached, and you can also find the store near you at:
https://www.avenue.com/en_US/stores
Store closing discounts are not valid at avenue.com.
About Avenue: Avenue is a leading destination for on-trend plus size women's clothing and accessories. From inception as Sizes Unlimited in 1983, Avenue has maintained a commitment to offer our customers quality plus sized clothing in sizes 14-32.
About Gordon Brothers: Since 1903, Gordon Brothers (www.gordonbrothers.com) has helped lenders, operating executives, advisors, and investors move forward through change. The firm brings a powerful combination of expertise and capital to clients, developing customized solutions on an integrated or standalone basis across four service areas: valuations, dispositions, operations, and investments. Whether to fuel growth or facilitate strategic consolidation, Gordon Brothers partners with companies in the retail, commercial, and industrial sectors to put assets to their highest and best use. Gordon Brothers conducts more than $70 billion worth of dispositions and appraisals annually. Gordon Brothers is headquartered in Boston, with 25 offices across five continents.
About Hilco Merchant Resources, LLC: Hilco Merchant Resources (www.hilcomerchantresources.com) provides a wide range of analytical, advisory, asset monetization, and capital investment services to help define and execute a retailer's strategic initiatives. Hilco Merchant Resources' activities fall into several principal categories including acquisitions; disposition of underperforming stores; retail company or division wind downs; event sales to convert unwanted assets into working capital; facilitation of mergers and acquisitions; interim company, division or store management teams; loss prevention; and, the monetization of furniture, fixtures and equipment. Additionally, HMR now includes among its subsidiaries the nation's premier fixture and equipment liquidation firm, Hilco Fixed Asset Recovery (www.hilcoffe.com), an innovative sale locater website called Shop Genius (www.shopgenius.com), as well as the popular online retail and daily deal e-commerce company, Deal Genius, LLC (www.dealgenius.com). Hilco Merchant Resources is part of Northbrook, Illinois based Hilco Global (www.hilcoglobal.com), one of the world's leading authorities on maximizing the value of business assets by delivering valuation, monetization and advisory solutions to an international marketplace.
|
Avenue Closing Store List - 222 locations
|
Mall/Shopping Center
|
Address
|
City
|
State
|
Zip
|
MONTGOMERY PROMENADE
|
2628 EASTERN BLVD
|
MONTGOMERY
|
AL
|
36117
|
CHANDLER FESTIVAL
|
2580 WEST CHANDLER BLVD.
|
CHANDLER
|
AZ
|
85224
|
POCA FIESTA CENTER
|
1110 WEST SOUTHERN AVENUE
|
MESA
|
AZ
|
85210
|
DEER VALLEY SHOPPING CENTER
|
4203 WEST THUNDERBIRD
|
PHOENIX
|
AZ
|
85053
|
EAST COUNTY EAST S. C.
|
2651 SOMMERSVILLE RD
|
ANTIOCH
|
CA
|
94509
|
MING PLAZA
|
3739 MING AVE
|
BAKERSFIELD
|
CA
|
93309
|
BREA GATEWAY
|
407 WEST IMPERIAL HIGHWAY
|
BREA
|
CA
|
92821
|
CRESTVIEW S. C.
|
4734 MANZANITA CENTER
|
CARMICHAEL
|
CA
|
95608
|
MANGROVE PLAZA
|
938 MANGROVE AVE
|
CHICO
|
CA
|
95926
|
CHINO SPECTRUM MARKETPLACE
|
3950 GRAND AVE
|
CHINO
|
CA
|
91709
|
VILLAGE SQUARE SHOPPING CENTER
|
150 WEST SHAW
|
CLOVIS
|
CA
|
93612
|
280 METRO CENTER
|
41 COLMA BLVD
|
COLMA
|
CA
|
94014
|
CONCORD PARK AND SHOP
|
1809 WILLOW PASS RD
|
CONCORD
|
CA
|
94520
|
NORTH MAIN PLAZA
|
728 NORTH MAIN STREET
|
CORONA
|
CA
|
92880
|
CYPRESS CENTER
|
6927-6929 KATELLA AVENUE
|
CYPRESS
|
CA
|
90630
|
DOWNEY
|
9220 LAKEWOOD BLVD
|
DOWNEY
|
CA
|
90240
|
PALM COURT EMPIRE CENTER
|
17064 SLOVER AVENUE
|
FONTANA
|
CA
|
92335
|
MOWRY EAST S.C.
|
5200 MOWRY AVE
|
FREMONT
|
CA
|
94538
|
THE MARKETPLACE @HOLLYWOOD
|
3501 WEST CENTURY BLVD.
|
INGLEWOOD
|
CA
|
90303
|
MARKET PLACE @ LAGUNA NIGEL
|
27230-D ALICIA PARKWAY
|
LAGUNA NIGUEL
|
CA
|
92677
|
LAKEWOOD SQ
|
5187 LAKEWOOD BLVD
|
LAKEWOOD
|
CA
|
90712
|
LANCASTER COMMERCE CENTER
|
1058 WEST AVENUE K
|
LANCASTER
|
CA
|
93534
|
LADERA SHOPPING CENTER
|
5311 WEST CENTINELA AVE
|
LOS ANGELES
|
CA
|
90045
|
BRIGGSMORE S. C.
|
2001B MCHENRY AVE
|
MODESTO
|
CA
|
95350
|
MONTEBELLO MIX
|
822 W. BEVERLY BLVD
|
MONTEBELLO
|
CA
|
90640
|
ATLANTIC SQUARE SC
|
2122 S. ATLANTIC BLVD
|
MONTERREY PARK
|
CA
|
91754
|
NORTHRIDGE PLAZA
|
8748 CORBIN AVE
|
NORTHRIDGE
|
CA
|
91324
|
MISSION MARKETPLACE
|
455 COLLEGE BLVD
|
OCEANSIDE
|
CA
|
92057
|
HASTINGS VILLAGE
|
3385 EAST FOOTHILL BLVD.
|
PASADENA
|
CA
|
91107
|
PINOLE VISTA SC
|
1362 FITZGERALD DR.
|
PINOLE
|
CA
|
94564
|
ORCHARD HARDWARE PLAZA
|
9030 FOOTHILL BLVD.
|
RANCHO CUCAMONGA
|
CA
|
91730
|
HERITAGE PLAZA
|
5258 ARLINGTON AVE
|
RIVERSIDE
|
CA
|
92504
|
SOUTHGATE SHOPPING CENTER
|
4340 FLORIN ROAD
|
SACRAMENTO
|
CA
|
95823
|
SAC CENTRAL SHOPPING CENTER
|
1250 HOWE AVENUE
|
SACRAMENTO
|
CA
|
95825
|
UNIVERSITY SQUARE SC
|
5881 UNIVERSITY AVENUE
|
SAN DIEGO
|
CA
|
92115
|
MAIN STREET PLAZA @ SANTA TERESA
|
858 BLOSSOM HILL ROAD
|
SAN JOSE
|
CA
|
95123
|
SAN LEANDRO
|
1305 WASHINGTON AVE
|
SAN LEANDRO
|
CA
|
94577
|
BRISTOL CENTER
|
3901 S. BRISTOL STREET
|
SANTA ANA
|
CA
|
92704
|
CENTRE ON SEVENTEENTH
|
2130 E. 17TH
|
SANTA ANA
|
CA
|
92705
|
SANTA MARIA PLAZA
|
238 E. BETTERAVIA RD.
|
SANTA MARIA
|
CA
|
93454
|
NORTH SANTA ROSA SHOPPING CENTER
|
3612 INDUSTRIAL DRIVE
|
SANTA ROSA
|
CA
|
95403
|
COLLEGE SQUARE S. C.
|
921 W. MARCH LANE
|
STOCKTON
|
CA
|
95207
|
CANYON PLAZA
|
8343 LAUREL CANYON BLVD.
|
SUN VALLEY
|
CA
|
91352
|
EL CAMINO OAKS
|
575 EAST EL CAMINO REAL
|
SUNNYVALE
|
CA
|
94087
|
WINCHESTER MARKETPLACE
|
40665 WINCHESTER RD
|
TEMECULA
|
CA
|
92591
|
NORTH TORRANCE S. C.
|
4940 W. 190TH
|
TORRANCE
|
CA
|
90503
|
VACAVILLE COMMONS
|
2031-A HARBISON DR.
|
VACAVILLE
|
CA
|
95687
|
POINSETTIA PLAZA
|
4711 TELEPHONE ROAD
|
VENTURA
|
CA
|
93003
|
THE QUAD AT WHITTIER
|
13516 WHITTIER BLVD
|
WHITTIER
|
CA
|
90605
|
EASTLAND S. C.
|
2753 EASTLAND CENTER DR.
|
WEST COVINA
|
CA
|
91791
|
AIRPORT PLAZA
|
20 BACKUS AVENUE
|
DANBURY
|
CT
|
06810
|
HAMDEN VILLAGE FAIR
|
2165 DIXWELL AVENUE
|
HAMDEN
|
CT
|
06514
|
BUCKLAND HILLS
|
1524 PLEASANT VALLEY ROAD
|
MANCHESTER
|
CT
|
06040
|
TOWNLINE SQUARE
|
533 S BROAD ST.
|
MERIDEN
|
CT
|
06450
|
MILFORD CROSSING
|
1395 BOSTON POST ROAD
|
MILFORD
|
CT
|
06460
|
UNIVERSITY PLAZA
|
29 UNIVERSITY PLAZA
|
NEWARK
|
DE
|
19702
|
TANGERS OUTLETS
|
36470 Seaside Outlet Drive
|
REHOBOTH BEACH
|
DE
|
19971
|
PRICES CORNER
|
3234A KIRKWOOD HIGHWAY
|
WILMINGTON
|
DE
|
19808
|
REGENCY SQUARE
|
2430 WEST BRANDON BLVD.
|
BRANDON
|
FL
|
33511
|
MAPLEWOOD PLAZA
|
1210 N. UNIVERSITY DRIVE
|
CORAL SPRINGS
|
FL
|
33071
|
DEERFIELD MALL
|
3770 W HILLSBORO BLVD
|
DEERFIELD
|
FL
|
33442
|
PAGE FIELD COMMONS
|
4991 CLEVELAND AVENUE
|
FORT MEYERS
|
FL
|
33907
|
OAKWOOD PLAZA
|
3731 OAKWOOD BLVD
|
HOLLYWOOD
|
FL
|
33020
|
MERCHANTS WALK
|
3615 SOUTH FLORIDA AVE
|
LAKELAND
|
FL
|
33813
|
LARGO MALL
|
10500 ULMERTON ROAD
|
LARGO
|
FL
|
33771
|
WESTCHESTER S. C.
|
8553 S.W. 24TH STREET
|
MIAMI
|
FL
|
33155
|
THE PROMENADE SHOPS
|
1705 N.E. 163RD ST
|
NORTH MIAMI BEACH
|
FL
|
33162
|
TERRACE @ FLORIDA MALL
|
730 SAND LAKE ROAD
|
ORLANDO
|
FL
|
32809
|
OVIEDO CROSSING
|
1115 VIDINA PLACE
|
OVIEDO
|
FL
|
32765
|
THE FOUNTAINS SHOPPING CENTER
|
801 S. UNIVERSITY DRIVE,
|
PLANTATION
|
FL
|
33324
|
CORAL SKY PLAZA
|
558 NORTH STATE ROAD 7 US 441
|
ROYAL PALM BEACH
|
FL
|
33411
|
GATEWAY PLAZA
|
201 TOWN CENTER BLVD.
|
SANFORD
|
FL
|
32771
|
AUGUSTA SQUARE SC
|
3412 WRIGHTSBORO RD
|
AUGUSTA
|
GA
|
30909
|
SHAMROCK PLAZA
|
3932C NORTH DRUID HILLS ROAD
|
DECATUR
|
GA
|
30033
|
GWINNETT MARKETFAIR
|
3675 SATELITE BLVD,
|
DULUTH
|
GA
|
30096
|
SOUTHLAKE FESTIVAL
|
1524 SOUTHLAKE PARKWAY
|
MORROW
|
GA
|
30260
|
NEWNAN CROSSING
|
559 BULLSBORO DRIVE
|
NEWNAN
|
GA
|
30265
|
CERMAK PLAZA
|
7003 CERMAK ROAD
|
BERWYN
|
IL
|
60402
|
BLOOMINGDALE SQUARE
|
400 W. ARMY TRAIL ROAD
|
BLOOMINGDALE
|
IL
|
60108
|
TWO RIVERS PLAZA
|
1128 WEST BOUGHTON RD.
|
BOLINGBROOK
|
IL
|
60440
|
THE BRICKYARD
|
2700 N. NARRAGANSETT AVENUE
|
CHICAGO
|
IL
|
60639
|
SCOTTSDALE SHOPPING CENTER
|
7969 S. CICERO AVE
|
CHICAGO
|
IL
|
60652
|
ELMHURST CROSSING
|
187 ROUTE 83
|
ELMHURST
|
IL
|
60126
|
EVERGREEN PARK
|
9816 S. WESTERN AVE
|
EVERGREEN PARK
|
IL
|
60805
|
GURNEE TOWN CENTER
|
6941 GRAND AVENUE
|
GURNEE
|
IL
|
60031
|
WESTRIDGE COURT
|
376 S ROUTE 59
|
NAPERVILLE
|
IL
|
60540
|
LAKEVIEW PLAZA
|
15878 S LA GRANGE ROAD
|
ORLAND PARK
|
IL
|
60462
|
GLENBROOK COMMONS
|
4122 LIMA ROAD
|
FORT WAYNE
|
IN
|
46805
|
HIGHLAND PLAZA
|
8301 INDIANAPOLIS BLVD
|
HIGHLAND
|
IN
|
46322
|
CLEARWATER SPRINGS
|
5151 E. 82ND STREET
|
INDIANAPOLIS
|
IN
|
46250
|
MERRILLVILLE PLAZA
|
1808 EAST 80TH AVENUE
|
MERRILLVILLE
|
IN
|
46410
|
NORTHRIDGE SHOPPING CENTER
|
15320 WEST 119TH STREET
|
OLATHE
|
KS
|
66062
|
SIEGEN LANE MARKETPLACE
|
10525 S. MALL DRIVE
|
BATON ROUGE
|
LA
|
70809
|
SOUTHLAND MALL
|
5953 WEST PARK AVENUE
|
HOUMA
|
LA
|
70364
|
MAYFAIRE CENTRE
|
231 WASHINGTON STREET
|
ATTLEBORO
|
MA
|
02703
|
FELLSWAY PLAZA
|
660 THE FELLSWAY
|
MEDFORD
|
MA
|
02155
|
THE LOOP
|
90 PLEASANT VALLEY STREET
|
METHUEN
|
MA
|
01844
|
REDSTONE SC
|
95 MAIN STREET
|
STONEHAM
|
MA
|
02180
|
WATERTOWN MALL
|
550 ARSENAL STREET
|
WATERTOWN
|
MA
|
02472
|
RIVERDALE SC
|
935 RIVERDALE STREET
|
WEST SPRINGFIELD
|
MA
|
01089
|
WEBSTER SQUARE
|
68 STAFFORD STREET
|
WORCESTER
|
MA
|
01603
|
BOWIE TOWN CENTER
|
15525 EMERALD WAY
|
BOWIE
|
MD
|
20716
|
PENN MAR SHOPPING CENTER
|
3306 DONNELL DRIVE
|
FORESTVILLE
|
MD
|
20747
|
SOUTHDALE SHOPPING CENTER
|
8A MOUNTAIN ROAD
|
GLEN BURNIE
|
MD
|
21060
|
ROCKVILLE PIKE CENTER
|
12113 ROCKVILLE PIKE
|
ROCKVILLE
|
MD
|
20852
|
PULASKI RETAIL
|
8675 PULASKI HIGHWAY
|
ROSEDALE
|
MD
|
21237
|
TOWSON PLACE
|
1238 PUTTY HILL AVENUE
|
TOWSON
|
MD
|
21286
|
CHARLES COUNTY PLAZA
|
3281 PLAZA WAY
|
WALDORF
|
MD
|
20603
|
CLINTON POINTE SC
|
33850 GRATIOT AVE
|
CLINTON TWP
|
MI
|
48043
|
THE SHOPS AT FAIRLANE MEADOWS
|
16201 FORD ROAD
|
DEARBORN
|
MI
|
48126
|
WESTBORN S. C.
|
23167 MICHIGAN AVENUE
|
DEARBORN
|
MI
|
48124
|
BELMONT S. C.
|
1930 EAST EIGHT MILE RD
|
DETROIT
|
MI
|
48234
|
OAKBROOK SQUARE
|
3192 LINDEN RD
|
FLINT
|
MI
|
48507
|
GREEN ORCHARD SC
|
715 CENTER DRIVE NW
|
GRAND RAPIDS
|
MI
|
49544
|
PLYBELT S. C.
|
29340 PLYMOUTH RD
|
LIVONIA
|
MI
|
48150
|
EASTGATE S. C.
|
26180 EASTGATE BLVD
|
ROSEVILLE
|
MI
|
48066
|
WEST VALLEY S.C.
|
3419 TITTABAWASEE ROAD
|
SAGINAW
|
MI
|
48604
|
GREENFIELD PLAZA
|
22851 GREENFIELD RD
|
SOUTHFIELD
|
MI
|
48075
|
SOUTHGATE SHOPPING CENTER
|
15290 DIX-TOLEDO
|
SOUTHGATE
|
MI
|
48195
|
CLINTON VALLEY
|
44929 SCHOENHERR ROAD
|
STERLING HEIGHTS
|
MI
|
48313
|
OAKLAND PLAZA
|
372 JOHN R ROAD
|
TROY
|
MI
|
48083
|
DIERBERG'S CLOCKTOWER PLACE
|
11232 WEST FLORISSANT ROAD
|
ST. LOUIS
|
MO
|
63033
|
SOUTH LAKE CENTER
|
35 GOODMAN ROAD WEST
|
SOUTHHAVEN
|
MS
|
38671
|
HICKORY RIDGE
|
1872 CATAWBA VALLEY BLVD. SE
|
HICKORY
|
NC
|
28602
|
PLANTATION POINT SC
|
6435 TRIANGLE PLANTATION DRIVE
|
RALEIGH
|
NC
|
27616
|
EAST PARK PLAZA SHOPPING CENTER
|
200 NORTH 66TH STREET
|
LINCOLN
|
NE
|
68505
|
WEBSTER SQUARE
|
266 DANIEL WEBSTER HWY.
|
NASHUA
|
NH
|
03060
|
AUDUBON CROSSING
|
130 BLACK HORSE PIKE
|
AUDUBON
|
NJ
|
08106
|
BAYONNE
|
512-514 BROADWAY
|
BAYONNE
|
NJ
|
07002
|
LIBERTY COMMONS SC
|
51 ROUTE 17 SOUTH
|
EAST RUTHERFORD
|
NJ
|
07073
|
ELMWOOD PARK S.C
|
100 BROADWAY
|
ELMWOOD PARK
|
NJ
|
07407
|
HACKENSACK - PATHMARK PLAZA
|
381 RT 17 SOUTH
|
HACKENSACK
|
NJ
|
07601
|
HOLMDEL PLAZA
|
2145 STATE HWY 35 NORTH
|
HOLMDEL
|
NJ
|
07733
|
WOODBRIDGE /ISELIN
|
774 ROUTE 1 NORTH
|
ISELIN
|
NJ
|
08830
|
KEARNY SC
|
230 PASSAIC AVENUE
|
KEARNY
|
NJ
|
07032
|
WRANGLEBORO CONSUMER SQUARE
|
410 CONSUMER SQUARE
|
MAYS LANDING
|
NJ
|
08330
|
EAST GATE SQUARE
|
1115 NIXON DRIVE
|
MOORESTOWN
|
NJ
|
08057
|
GATEWAY CENTER
|
1070 US HIGHWAY 9 SOUTH
|
OLD BRIDGE
|
NJ
|
08859
|
HAMILTON MARKETPLACE
|
410 MARKETPLACE BLVD.
|
ROBBINSVILLE
|
NJ
|
08691
|
SHOPRITE SHOPPING CENTER
|
437 US HIGHWAY 46 EAST
|
ROCKAWAY
|
NJ
|
07866
|
COMMONS AT HOOPER
|
1362 HOOPER AVENUE
|
TOMS RIVER
|
NJ
|
08753
|
TOTOWA SQUARE
|
465 ROUTE 46
|
TOTOWA
|
NJ
|
07512
|
UNION PLAZA SHOPPING CENTER
|
2401 ROUTE 22 WEST
|
UNION
|
NJ
|
07083
|
BRENTWOOD PLAZA SHOPPING CENTER
|
1627 ROUTE 23 SOUTH
|
WAYNE
|
NJ
|
07470
|
TOWN EAST SHOPPING CENTER
|
6201 MENAUL BLVD NE
|
ALBUQUERQUE
|
NM
|
87110
|
CHEYENNE COMMONS
|
3033 NORTH RAINBOW BLVD
|
LAS VEGAS
|
NV
|
89108
|
SILVERADO RANCH PLAZA
|
9875 SOUTH EASTERN AVENUE
|
LAS VEGAS
|
NV
|
89183
|
TJ MAXX PLAZA
|
3046 SHERIDAN DRIVE
|
AMHERST
|
NY
|
14226
|
BALDWIN PLAZA
|
678 SUNRISE HIGHWAY
|
BALDWIN
|
NY
|
11510
|
WHITE PLAINS ROAD
|
2190 WHITE PLAINS ROAD
|
BRONX
|
NY
|
10462
|
BAY PLAZA SHOPPING CENTER
|
2208 BARTOW AVENUE
|
BRONX
|
NY
|
10475
|
ATLANTIC TERMINAL
|
139 FLATBUSH AVENUE
|
BROOKLYN
|
NY
|
11217
|
CENTEREACH MALL
|
37 CENTEREACH MALL
|
CENTEREACH
|
NY
|
11720
|
ISLIP TOWN CENTER
|
120 NORTH RESEARCH PLACE
|
CENTRAL ISLIP
|
NY
|
11722
|
COMMACK SHOPPING CENTER
|
6506 JERICHO TURNPIKE
|
COMMACK
|
NY
|
11725
|
AIRPORT PLAZA
|
240 AIRPORT PLAZA BLVD.
|
FARMINGDALE
|
NY
|
11735
|
SMITH HAVEN PLAZA
|
2075 SMITH HAVEN PLAZA
|
LAKE GROVE
|
NY
|
11755
|
CRESCENT PLAZA
|
3521 HEMPSTEAD TURNPIKE
|
LEVITTOWN
|
NY
|
11756
|
ORANGE PLAZA
|
470 ROUTE 211 EAST
|
MIDDLETOWN
|
NY
|
10940
|
KOHL'S SHOPPING CENTER
|
224 EAST ROUTE 59
|
NANUET
|
NY
|
10954
|
AVENUE PLAZA
|
4697 COMMERCIAL DRIVE
|
NEW HARTFORD
|
NY
|
13413
|
NORTH SHORE COMMONS S.C.
|
1706 LAKEVILLE ROAD
|
NEW HYDE PARK
|
NY
|
11040
|
NIAGARA CONSUMER SQUARE
|
7340 NIAGARA FALLS BLVD.
|
NIAGARA FALLS
|
NY
|
14304
|
SUNSET PLAZA
|
1192 DEER PARK AVE.
|
NORTH BABYLON
|
NY
|
11703
|
ATLANTIC AVE SC
|
102-14 ATLANTIC AVENUE
|
OZONE PARK
|
NY
|
11416
|
TANGERS OUTLETS
|
200 Tanger Mall Drive
|
RIVERHEAD
|
NY
|
11901
|
CULVER RIDGE PLAZA
|
2255 EAST RIDGE ROAD
|
ROCHESTER
|
NY
|
14622
|
SOUTH TOWN PLAZA
|
3333 W. HENRIETTA
|
ROCHESTER
|
NY
|
14623
|
HYLAN COMMONS
|
430 NEW DORP LANE
|
STATEN ISLAND
|
NY
|
10301
|
CENTRAL PLAZA
|
2570 CENTRALPARK AVENUE
|
YONKERS
|
NY
|
10710
|
BEAVERCREEK TOWNE CENTER
|
2850 CENTRE DRIVE , SUITE C
|
BEAVERCREEK
|
OH
|
45324
|
TOWN & COUNTRY SC
|
3752 E. BROAD STREET
|
COLUMBUS
|
OH
|
43213
|
SUN CENTER
|
3616 WEST DUBLIN - GRANVILLE ROAD
|
COLUMBUS
|
OH
|
43235
|
PLAZA AT CHAPEL HILL
|
442 HOWE AVENUE
|
CUYAHOGA FALLS
|
OH
|
44221
|
RIVER STREET SQUARE
|
245 MIDWAY BLVD.
|
ELYRIA
|
OH
|
44035
|
SPRINGFIELD COMMONS
|
1300 S HOLLAND SYLVANIA ROAD
|
HOLLAND
|
OH
|
43528
|
NORTHPARK CENTER
|
8225 OLD TROY PIKE
|
HUBER HEIGHTS
|
OH
|
45424
|
SOUTHGATE USA
|
21606 LIBBY RD
|
MAPLE HEIGHTS
|
OH
|
44137
|
SOUTHLAND SHOPPING CENTER
|
6857 SOUTHLAND DRIVE
|
MIDDLEBURG HEIGHTS
|
OH
|
44130
|
HOWLAND COMMONS
|
2190 NILES CORTLAND RD. SE
|
WARREN
|
OH
|
44484
|
SHOREGATE SHOPPING CENTER
|
29900 LAKESHORE BLVD., D-2
|
WILLOWICK
|
OH
|
44095
|
BOARDMAN PLAZA
|
511 BOARDMAN CANFIELD RD
|
YOUNGSTOWN
|
OH
|
44512
|
GRESHAM TOWN FAIR
|
620 N.W. EASTMAN PARKWAY
|
GRESHAM
|
OR
|
97030
|
NORTHERN LIGHTS SHOP CENTER
|
1637 STATE ST WEST
|
BADEN
|
PA
|
15005
|
KOHL'S PLAZA
|
2331 STREET ROAD
|
BENSALEM
|
PA
|
19020
|
THE WATERWORKS II
|
960 FREEPORT ROAD
|
BLAWNOX
|
PA
|
15238
|
GATEWAY SQUARE
|
35 GATEWAY DR.
|
MECHANICSBURG
|
PA
|
17050
|
METROPLEX
|
2610 CHEMICAL ROAD
|
PLYMOUTH MEETING
|
PA
|
19462
|
WARWICK COMMONS
|
399 BALD HILL RD
|
WARWICK
|
RI
|
02886
|
FASHION PLACE
|
2726 DECKER BOULEVARD
|
COLUMBIA
|
SC
|
29206
|
VERDAE VILLAGE
|
101 VERDAE BLVD.
|
GREENVILLE
|
SC
|
29607
|
COOLSPRINGS CROSSING
|
1709 GALLERIA BLVD
|
FRANKLIN
|
TN
|
37064
|
NASHVILLE MARKET PLACE
|
2115 GALLATIN RD NORTH
|
MADISON
|
TN
|
37115
|
NOLENSVILLE RD
|
2710 NOLENSVILLE RD
|
NASHVILLE
|
TN
|
37211
|
PLAZA @ THE PARK
|
1110 WEST ABROOK BLVD.
|
ARLINGTON
|
TX
|
76015
|
SUNSET VALLEY
|
5400 BRODIE LANE
|
AUSTIN
|
TX
|
78745
|
MOORE PLAZA
|
5425 SOUTH PADRE ISLAND DRIVE,
|
CORPUS CHRISTI
|
TX
|
78411
|
RED BIRD TOWERS
|
3265 W. CAMP WISDOM RD
|
DALLAS
|
TX
|
75237
|
PRESTONWOOD TOWN CENTER
|
5301 BELTLINE ROAD
|
DALLAS
|
TX
|
75254
|
FOUNTAINS AT FARAH
|
8889 GATEWAY BLVD
|
EL PASO
|
TX
|
79925
|
EAST CHASE MARKET
|
1450 EAST CHASE PARKWAY
|
FORT WORTH
|
TX
|
76120
|
THE CENTER AT PRESTON RIDGE
|
3231 PRESTON ROAD
|
FRISCO
|
TX
|
75034
|
FEDERAL EAST
|
12140 E. FREEWAY I-10
|
HOUSTON
|
TX
|
77029
|
COMMONS AT WILLOWBROOK
|
7740 FM 1960 WEST
|
HOUSTON
|
TX
|
77070
|
PRICE PLAZA
|
20220 KATY FREEWAY
|
KATY
|
TX
|
77449
|
RIO NORTE SHOPPING CENTER
|
5406 SAN BERNARDO
|
LAREDO
|
TX
|
78041
|
LAKEPOINTE CROSSING
|
2414 SOUTH STEMMONS FRWY
|
LEWISVILLE
|
TX
|
75067
|
SOUTH PLAINS CROSSING
|
6816 SLIDE ROAD
|
LUBBOCK
|
TX
|
79424
|
PALMS CROSSING
|
3300 EXPRESSWAY 83
|
MCALLEN
|
TX
|
78501
|
FAIRWAY MARKETPLACE SC
|
5586 FAIRMONT PARKWAY
|
PASADENA
|
TX
|
77505
|
BOARDWALK SHOPPING CENTER
|
2601 SOUTH I-H 35
|
ROUND ROCK
|
TX
|
78664
|
NORTHPOINT S. C.
|
4535 FREDERICKSBURG
|
SAN ANTONIO
|
TX
|
78201
|
THE FORUM
|
8310 AGORA PARKWAY
|
SELMA
|
TX
|
78154
|
MARKET AT TOWN CENTER
|
15908 LEXINGTON BLVD.
|
SUGAR LAND
|
TX
|
77479
|
MARKETPLACE SHOPPING CENTER
|
3048 SOUTH 31ST STREET
|
TEMPLE
|
TX
|
76501
|
WATAUGA TOWN CROSSING
|
8028 DENTON HIGHWAY
|
WATAUGA
|
TX
|
76148
|
KINGSTOWNE TOWN CENTER
|
5926 KINGSTOWNE TOWN CENTER
|
ALEXANDRIA
|
VA
|
22315
|
STAPLES MILL SQUARE
|
9077 STAPLES MILL ROAD
|
RICHMOND
|
VA
|
23228
|
SMOKETOWN STATION
|
2936 PRINCE WILLIAM PARKWAY
|
WOODBRIDGE
|
VA
|
22192
|
RENTON VILLAGE CENTER
|
601 SOUTH GRADY WAY
|
RENTON
|
WA
|
98057
|
YAKIMA GATEWAY CENTER
|
110 NORTH FAIR AVE.
|
YAKIMA
|
WA
|
98901
|
SOUTHRIDGE PLAZA
|
5483 S. 76TH ST
|
GREENDALE
|
WI
|
53129
SOURCE Hilco Merchant Resources, LLC
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