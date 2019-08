All Avenue Stores Retail Locations Are Closing!

CHICAGO, Aug. 22, 2019 /PRNewswire/ -- Avenue Stores, LLC, on Friday August 16, 2019, filed for Chapter 11 reorganization and authorized store closing sales by a joint venture of Gordon Brothers and Hilco Merchant Resources have commenced. The women's plus size clothing retailer is already in the process of closing all its retail stores in the United States with new price cuts starting today.

Avenue customers will now save 40-60% off lowest ticketed prices on all merchandise including denim, swimwear, shoes, accessories and more in their retail stores. Storewide savings include all styles, brands and the latest fall fashions. "These store closing sales feature a truly outstanding assortment of merchandise at very significant price reductions," a spokesperson for the joint venture stated. "We encourage shoppers to visit their favorite location now and take advantage of these savings before it's too late." Store fixtures are also being sold at compelling prices as part of these closing sales.

A full list of closing locations is attached, and you can also find the store near you at:

https://www.avenue.com/en_US/stores

Store closing discounts are not valid at avenue.com.

About Avenue: Avenue is a leading destination for on-trend plus size women's clothing and accessories. From inception as Sizes Unlimited in 1983, Avenue has maintained a commitment to offer our customers quality plus sized clothing in sizes 14-32.

About Gordon Brothers: Since 1903, Gordon Brothers (www.gordonbrothers.com) has helped lenders, operating executives, advisors, and investors move forward through change. The firm brings a powerful combination of expertise and capital to clients, developing customized solutions on an integrated or standalone basis across four service areas: valuations, dispositions, operations, and investments. Whether to fuel growth or facilitate strategic consolidation, Gordon Brothers partners with companies in the retail, commercial, and industrial sectors to put assets to their highest and best use. Gordon Brothers conducts more than $70 billion worth of dispositions and appraisals annually. Gordon Brothers is headquartered in Boston, with 25 offices across five continents.

About Hilco Merchant Resources, LLC: Hilco Merchant Resources (www.hilcomerchantresources.com) provides a wide range of analytical, advisory, asset monetization, and capital investment services to help define and execute a retailer's strategic initiatives. Hilco Merchant Resources' activities fall into several principal categories including acquisitions; disposition of underperforming stores; retail company or division wind downs; event sales to convert unwanted assets into working capital; facilitation of mergers and acquisitions; interim company, division or store management teams; loss prevention; and, the monetization of furniture, fixtures and equipment. Additionally, HMR now includes among its subsidiaries the nation's premier fixture and equipment liquidation firm, Hilco Fixed Asset Recovery (www.hilcoffe.com), an innovative sale locater website called Shop Genius (www.shopgenius.com), as well as the popular online retail and daily deal e-commerce company, Deal Genius, LLC (www.dealgenius.com). Hilco Merchant Resources is part of Northbrook, Illinois based Hilco Global (www.hilcoglobal.com), one of the world's leading authorities on maximizing the value of business assets by delivering valuation, monetization and advisory solutions to an international marketplace.

Avenue Closing Store List - 222 locations Mall/Shopping Center Address City State Zip

MONTGOMERY PROMENADE 2628 EASTERN BLVD MONTGOMERY AL 36117

CHANDLER FESTIVAL 2580 WEST CHANDLER BLVD. CHANDLER AZ 85224

POCA FIESTA CENTER 1110 WEST SOUTHERN AVENUE MESA AZ 85210

DEER VALLEY SHOPPING CENTER 4203 WEST THUNDERBIRD PHOENIX AZ 85053

EAST COUNTY EAST S. C. 2651 SOMMERSVILLE RD ANTIOCH CA 94509

MING PLAZA 3739 MING AVE BAKERSFIELD CA 93309

BREA GATEWAY 407 WEST IMPERIAL HIGHWAY BREA CA 92821

CRESTVIEW S. C. 4734 MANZANITA CENTER CARMICHAEL CA 95608

MANGROVE PLAZA 938 MANGROVE AVE CHICO CA 95926

CHINO SPECTRUM MARKETPLACE 3950 GRAND AVE CHINO CA 91709

VILLAGE SQUARE SHOPPING CENTER 150 WEST SHAW CLOVIS CA 93612

280 METRO CENTER 41 COLMA BLVD COLMA CA 94014

CONCORD PARK AND SHOP 1809 WILLOW PASS RD CONCORD CA 94520

NORTH MAIN PLAZA 728 NORTH MAIN STREET CORONA CA 92880

CYPRESS CENTER 6927-6929 KATELLA AVENUE CYPRESS CA 90630

DOWNEY 9220 LAKEWOOD BLVD DOWNEY CA 90240

PALM COURT EMPIRE CENTER 17064 SLOVER AVENUE FONTANA CA 92335

MOWRY EAST S.C. 5200 MOWRY AVE FREMONT CA 94538

THE MARKETPLACE @HOLLYWOOD 3501 WEST CENTURY BLVD. INGLEWOOD CA 90303

MARKET PLACE @ LAGUNA NIGEL 27230-D ALICIA PARKWAY LAGUNA NIGUEL CA 92677

LAKEWOOD SQ 5187 LAKEWOOD BLVD LAKEWOOD CA 90712

LANCASTER COMMERCE CENTER 1058 WEST AVENUE K LANCASTER CA 93534

LADERA SHOPPING CENTER 5311 WEST CENTINELA AVE LOS ANGELES CA 90045

BRIGGSMORE S. C. 2001B MCHENRY AVE MODESTO CA 95350

MONTEBELLO MIX 822 W. BEVERLY BLVD MONTEBELLO CA 90640

ATLANTIC SQUARE SC 2122 S. ATLANTIC BLVD MONTERREY PARK CA 91754

NORTHRIDGE PLAZA 8748 CORBIN AVE NORTHRIDGE CA 91324

MISSION MARKETPLACE 455 COLLEGE BLVD OCEANSIDE CA 92057

HASTINGS VILLAGE 3385 EAST FOOTHILL BLVD. PASADENA CA 91107

PINOLE VISTA SC 1362 FITZGERALD DR. PINOLE CA 94564

ORCHARD HARDWARE PLAZA 9030 FOOTHILL BLVD. RANCHO CUCAMONGA CA 91730

HERITAGE PLAZA 5258 ARLINGTON AVE RIVERSIDE CA 92504

SOUTHGATE SHOPPING CENTER 4340 FLORIN ROAD SACRAMENTO CA 95823

SAC CENTRAL SHOPPING CENTER 1250 HOWE AVENUE SACRAMENTO CA 95825

UNIVERSITY SQUARE SC 5881 UNIVERSITY AVENUE SAN DIEGO CA 92115

MAIN STREET PLAZA @ SANTA TERESA 858 BLOSSOM HILL ROAD SAN JOSE CA 95123

SAN LEANDRO 1305 WASHINGTON AVE SAN LEANDRO CA 94577

BRISTOL CENTER 3901 S. BRISTOL STREET SANTA ANA CA 92704

CENTRE ON SEVENTEENTH 2130 E. 17TH SANTA ANA CA 92705

SANTA MARIA PLAZA 238 E. BETTERAVIA RD. SANTA MARIA CA 93454

NORTH SANTA ROSA SHOPPING CENTER 3612 INDUSTRIAL DRIVE SANTA ROSA CA 95403

COLLEGE SQUARE S. C. 921 W. MARCH LANE STOCKTON CA 95207

CANYON PLAZA 8343 LAUREL CANYON BLVD. SUN VALLEY CA 91352

EL CAMINO OAKS 575 EAST EL CAMINO REAL SUNNYVALE CA 94087

WINCHESTER MARKETPLACE 40665 WINCHESTER RD TEMECULA CA 92591

NORTH TORRANCE S. C. 4940 W. 190TH TORRANCE CA 90503

VACAVILLE COMMONS 2031-A HARBISON DR. VACAVILLE CA 95687

POINSETTIA PLAZA 4711 TELEPHONE ROAD VENTURA CA 93003

THE QUAD AT WHITTIER 13516 WHITTIER BLVD WHITTIER CA 90605

EASTLAND S. C. 2753 EASTLAND CENTER DR. WEST COVINA CA 91791

AIRPORT PLAZA 20 BACKUS AVENUE DANBURY CT 06810

HAMDEN VILLAGE FAIR 2165 DIXWELL AVENUE HAMDEN CT 06514

BUCKLAND HILLS 1524 PLEASANT VALLEY ROAD MANCHESTER CT 06040

TOWNLINE SQUARE 533 S BROAD ST. MERIDEN CT 06450

MILFORD CROSSING 1395 BOSTON POST ROAD MILFORD CT 06460

UNIVERSITY PLAZA 29 UNIVERSITY PLAZA NEWARK DE 19702

TANGERS OUTLETS 36470 Seaside Outlet Drive REHOBOTH BEACH DE 19971

PRICES CORNER 3234A KIRKWOOD HIGHWAY WILMINGTON DE 19808

REGENCY SQUARE 2430 WEST BRANDON BLVD. BRANDON FL 33511

MAPLEWOOD PLAZA 1210 N. UNIVERSITY DRIVE CORAL SPRINGS FL 33071

DEERFIELD MALL 3770 W HILLSBORO BLVD DEERFIELD FL 33442

PAGE FIELD COMMONS 4991 CLEVELAND AVENUE FORT MEYERS FL 33907

OAKWOOD PLAZA 3731 OAKWOOD BLVD HOLLYWOOD FL 33020

MERCHANTS WALK 3615 SOUTH FLORIDA AVE LAKELAND FL 33813

LARGO MALL 10500 ULMERTON ROAD LARGO FL 33771

WESTCHESTER S. C. 8553 S.W. 24TH STREET MIAMI FL 33155

THE PROMENADE SHOPS 1705 N.E. 163RD ST NORTH MIAMI BEACH FL 33162

TERRACE @ FLORIDA MALL 730 SAND LAKE ROAD ORLANDO FL 32809

OVIEDO CROSSING 1115 VIDINA PLACE OVIEDO FL 32765

THE FOUNTAINS SHOPPING CENTER 801 S. UNIVERSITY DRIVE, PLANTATION FL 33324

CORAL SKY PLAZA 558 NORTH STATE ROAD 7 US 441 ROYAL PALM BEACH FL 33411

GATEWAY PLAZA 201 TOWN CENTER BLVD. SANFORD FL 32771

AUGUSTA SQUARE SC 3412 WRIGHTSBORO RD AUGUSTA GA 30909

SHAMROCK PLAZA 3932C NORTH DRUID HILLS ROAD DECATUR GA 30033

GWINNETT MARKETFAIR 3675 SATELITE BLVD, DULUTH GA 30096

SOUTHLAKE FESTIVAL 1524 SOUTHLAKE PARKWAY MORROW GA 30260

NEWNAN CROSSING 559 BULLSBORO DRIVE NEWNAN GA 30265

CERMAK PLAZA 7003 CERMAK ROAD BERWYN IL 60402

BLOOMINGDALE SQUARE 400 W. ARMY TRAIL ROAD BLOOMINGDALE IL 60108

TWO RIVERS PLAZA 1128 WEST BOUGHTON RD. BOLINGBROOK IL 60440

THE BRICKYARD 2700 N. NARRAGANSETT AVENUE CHICAGO IL 60639

SCOTTSDALE SHOPPING CENTER 7969 S. CICERO AVE CHICAGO IL 60652

ELMHURST CROSSING 187 ROUTE 83 ELMHURST IL 60126

EVERGREEN PARK 9816 S. WESTERN AVE EVERGREEN PARK IL 60805

GURNEE TOWN CENTER 6941 GRAND AVENUE GURNEE IL 60031

WESTRIDGE COURT 376 S ROUTE 59 NAPERVILLE IL 60540

LAKEVIEW PLAZA 15878 S LA GRANGE ROAD ORLAND PARK IL 60462

GLENBROOK COMMONS 4122 LIMA ROAD FORT WAYNE IN 46805

HIGHLAND PLAZA 8301 INDIANAPOLIS BLVD HIGHLAND IN 46322

CLEARWATER SPRINGS 5151 E. 82ND STREET INDIANAPOLIS IN 46250

MERRILLVILLE PLAZA 1808 EAST 80TH AVENUE MERRILLVILLE IN 46410

NORTHRIDGE SHOPPING CENTER 15320 WEST 119TH STREET OLATHE KS 66062

SIEGEN LANE MARKETPLACE 10525 S. MALL DRIVE BATON ROUGE LA 70809

SOUTHLAND MALL 5953 WEST PARK AVENUE HOUMA LA 70364

MAYFAIRE CENTRE 231 WASHINGTON STREET ATTLEBORO MA 02703

FELLSWAY PLAZA 660 THE FELLSWAY MEDFORD MA 02155

THE LOOP 90 PLEASANT VALLEY STREET METHUEN MA 01844

REDSTONE SC 95 MAIN STREET STONEHAM MA 02180

WATERTOWN MALL 550 ARSENAL STREET WATERTOWN MA 02472

RIVERDALE SC 935 RIVERDALE STREET WEST SPRINGFIELD MA 01089

WEBSTER SQUARE 68 STAFFORD STREET WORCESTER MA 01603

BOWIE TOWN CENTER 15525 EMERALD WAY BOWIE MD 20716

PENN MAR SHOPPING CENTER 3306 DONNELL DRIVE FORESTVILLE MD 20747

SOUTHDALE SHOPPING CENTER 8A MOUNTAIN ROAD GLEN BURNIE MD 21060

ROCKVILLE PIKE CENTER 12113 ROCKVILLE PIKE ROCKVILLE MD 20852

PULASKI RETAIL 8675 PULASKI HIGHWAY ROSEDALE MD 21237

TOWSON PLACE 1238 PUTTY HILL AVENUE TOWSON MD 21286

CHARLES COUNTY PLAZA 3281 PLAZA WAY WALDORF MD 20603

CLINTON POINTE SC 33850 GRATIOT AVE CLINTON TWP MI 48043

THE SHOPS AT FAIRLANE MEADOWS 16201 FORD ROAD DEARBORN MI 48126

WESTBORN S. C. 23167 MICHIGAN AVENUE DEARBORN MI 48124

BELMONT S. C. 1930 EAST EIGHT MILE RD DETROIT MI 48234

OAKBROOK SQUARE 3192 LINDEN RD FLINT MI 48507

GREEN ORCHARD SC 715 CENTER DRIVE NW GRAND RAPIDS MI 49544

PLYBELT S. C. 29340 PLYMOUTH RD LIVONIA MI 48150

EASTGATE S. C. 26180 EASTGATE BLVD ROSEVILLE MI 48066

WEST VALLEY S.C. 3419 TITTABAWASEE ROAD SAGINAW MI 48604

GREENFIELD PLAZA 22851 GREENFIELD RD SOUTHFIELD MI 48075

SOUTHGATE SHOPPING CENTER 15290 DIX-TOLEDO SOUTHGATE MI 48195

CLINTON VALLEY 44929 SCHOENHERR ROAD STERLING HEIGHTS MI 48313

OAKLAND PLAZA 372 JOHN R ROAD TROY MI 48083

DIERBERG'S CLOCKTOWER PLACE 11232 WEST FLORISSANT ROAD ST. LOUIS MO 63033

SOUTH LAKE CENTER 35 GOODMAN ROAD WEST SOUTHHAVEN MS 38671

HICKORY RIDGE 1872 CATAWBA VALLEY BLVD. SE HICKORY NC 28602

PLANTATION POINT SC 6435 TRIANGLE PLANTATION DRIVE RALEIGH NC 27616

EAST PARK PLAZA SHOPPING CENTER 200 NORTH 66TH STREET LINCOLN NE 68505

WEBSTER SQUARE 266 DANIEL WEBSTER HWY. NASHUA NH 03060

AUDUBON CROSSING 130 BLACK HORSE PIKE AUDUBON NJ 08106

BAYONNE 512-514 BROADWAY BAYONNE NJ 07002

LIBERTY COMMONS SC 51 ROUTE 17 SOUTH EAST RUTHERFORD NJ 07073

ELMWOOD PARK S.C 100 BROADWAY ELMWOOD PARK NJ 07407

HACKENSACK - PATHMARK PLAZA 381 RT 17 SOUTH HACKENSACK NJ 07601

HOLMDEL PLAZA 2145 STATE HWY 35 NORTH HOLMDEL NJ 07733

WOODBRIDGE /ISELIN 774 ROUTE 1 NORTH ISELIN NJ 08830

KEARNY SC 230 PASSAIC AVENUE KEARNY NJ 07032

WRANGLEBORO CONSUMER SQUARE 410 CONSUMER SQUARE MAYS LANDING NJ 08330

EAST GATE SQUARE 1115 NIXON DRIVE MOORESTOWN NJ 08057

GATEWAY CENTER 1070 US HIGHWAY 9 SOUTH OLD BRIDGE NJ 08859

HAMILTON MARKETPLACE 410 MARKETPLACE BLVD. ROBBINSVILLE NJ 08691

SHOPRITE SHOPPING CENTER 437 US HIGHWAY 46 EAST ROCKAWAY NJ 07866

COMMONS AT HOOPER 1362 HOOPER AVENUE TOMS RIVER NJ 08753

TOTOWA SQUARE 465 ROUTE 46 TOTOWA NJ 07512

UNION PLAZA SHOPPING CENTER 2401 ROUTE 22 WEST UNION NJ 07083

BRENTWOOD PLAZA SHOPPING CENTER 1627 ROUTE 23 SOUTH WAYNE NJ 07470

TOWN EAST SHOPPING CENTER 6201 MENAUL BLVD NE ALBUQUERQUE NM 87110

CHEYENNE COMMONS 3033 NORTH RAINBOW BLVD LAS VEGAS NV 89108

SILVERADO RANCH PLAZA 9875 SOUTH EASTERN AVENUE LAS VEGAS NV 89183

TJ MAXX PLAZA 3046 SHERIDAN DRIVE AMHERST NY 14226

BALDWIN PLAZA 678 SUNRISE HIGHWAY BALDWIN NY 11510

WHITE PLAINS ROAD 2190 WHITE PLAINS ROAD BRONX NY 10462

BAY PLAZA SHOPPING CENTER 2208 BARTOW AVENUE BRONX NY 10475

ATLANTIC TERMINAL 139 FLATBUSH AVENUE BROOKLYN NY 11217

CENTEREACH MALL 37 CENTEREACH MALL CENTEREACH NY 11720

ISLIP TOWN CENTER 120 NORTH RESEARCH PLACE CENTRAL ISLIP NY 11722

COMMACK SHOPPING CENTER 6506 JERICHO TURNPIKE COMMACK NY 11725

AIRPORT PLAZA 240 AIRPORT PLAZA BLVD. FARMINGDALE NY 11735

SMITH HAVEN PLAZA 2075 SMITH HAVEN PLAZA LAKE GROVE NY 11755

CRESCENT PLAZA 3521 HEMPSTEAD TURNPIKE LEVITTOWN NY 11756

ORANGE PLAZA 470 ROUTE 211 EAST MIDDLETOWN NY 10940

KOHL'S SHOPPING CENTER 224 EAST ROUTE 59 NANUET NY 10954

AVENUE PLAZA 4697 COMMERCIAL DRIVE NEW HARTFORD NY 13413

NORTH SHORE COMMONS S.C. 1706 LAKEVILLE ROAD NEW HYDE PARK NY 11040

NIAGARA CONSUMER SQUARE 7340 NIAGARA FALLS BLVD. NIAGARA FALLS NY 14304

SUNSET PLAZA 1192 DEER PARK AVE. NORTH BABYLON NY 11703

ATLANTIC AVE SC 102-14 ATLANTIC AVENUE OZONE PARK NY 11416

TANGERS OUTLETS 200 Tanger Mall Drive RIVERHEAD NY 11901

CULVER RIDGE PLAZA 2255 EAST RIDGE ROAD ROCHESTER NY 14622

SOUTH TOWN PLAZA 3333 W. HENRIETTA ROCHESTER NY 14623

HYLAN COMMONS 430 NEW DORP LANE STATEN ISLAND NY 10301

CENTRAL PLAZA 2570 CENTRALPARK AVENUE YONKERS NY 10710

BEAVERCREEK TOWNE CENTER 2850 CENTRE DRIVE , SUITE C BEAVERCREEK OH 45324

TOWN & COUNTRY SC 3752 E. BROAD STREET COLUMBUS OH 43213

SUN CENTER 3616 WEST DUBLIN - GRANVILLE ROAD COLUMBUS OH 43235

PLAZA AT CHAPEL HILL 442 HOWE AVENUE CUYAHOGA FALLS OH 44221

RIVER STREET SQUARE 245 MIDWAY BLVD. ELYRIA OH 44035

SPRINGFIELD COMMONS 1300 S HOLLAND SYLVANIA ROAD HOLLAND OH 43528

NORTHPARK CENTER 8225 OLD TROY PIKE HUBER HEIGHTS OH 45424

SOUTHGATE USA 21606 LIBBY RD MAPLE HEIGHTS OH 44137

SOUTHLAND SHOPPING CENTER 6857 SOUTHLAND DRIVE MIDDLEBURG HEIGHTS OH 44130

HOWLAND COMMONS 2190 NILES CORTLAND RD. SE WARREN OH 44484

SHOREGATE SHOPPING CENTER 29900 LAKESHORE BLVD., D-2 WILLOWICK OH 44095

BOARDMAN PLAZA 511 BOARDMAN CANFIELD RD YOUNGSTOWN OH 44512

GRESHAM TOWN FAIR 620 N.W. EASTMAN PARKWAY GRESHAM OR 97030

NORTHERN LIGHTS SHOP CENTER 1637 STATE ST WEST BADEN PA 15005

KOHL'S PLAZA 2331 STREET ROAD BENSALEM PA 19020

THE WATERWORKS II 960 FREEPORT ROAD BLAWNOX PA 15238

GATEWAY SQUARE 35 GATEWAY DR. MECHANICSBURG PA 17050

METROPLEX 2610 CHEMICAL ROAD PLYMOUTH MEETING PA 19462

WARWICK COMMONS 399 BALD HILL RD WARWICK RI 02886

FASHION PLACE 2726 DECKER BOULEVARD COLUMBIA SC 29206

VERDAE VILLAGE 101 VERDAE BLVD. GREENVILLE SC 29607

COOLSPRINGS CROSSING 1709 GALLERIA BLVD FRANKLIN TN 37064

NASHVILLE MARKET PLACE 2115 GALLATIN RD NORTH MADISON TN 37115

NOLENSVILLE RD 2710 NOLENSVILLE RD NASHVILLE TN 37211

PLAZA @ THE PARK 1110 WEST ABROOK BLVD. ARLINGTON TX 76015

SUNSET VALLEY 5400 BRODIE LANE AUSTIN TX 78745

MOORE PLAZA 5425 SOUTH PADRE ISLAND DRIVE, CORPUS CHRISTI TX 78411

RED BIRD TOWERS 3265 W. CAMP WISDOM RD DALLAS TX 75237

PRESTONWOOD TOWN CENTER 5301 BELTLINE ROAD DALLAS TX 75254

FOUNTAINS AT FARAH 8889 GATEWAY BLVD EL PASO TX 79925

EAST CHASE MARKET 1450 EAST CHASE PARKWAY FORT WORTH TX 76120

THE CENTER AT PRESTON RIDGE 3231 PRESTON ROAD FRISCO TX 75034

FEDERAL EAST 12140 E. FREEWAY I-10 HOUSTON TX 77029

COMMONS AT WILLOWBROOK 7740 FM 1960 WEST HOUSTON TX 77070

PRICE PLAZA 20220 KATY FREEWAY KATY TX 77449

RIO NORTE SHOPPING CENTER 5406 SAN BERNARDO LAREDO TX 78041

LAKEPOINTE CROSSING 2414 SOUTH STEMMONS FRWY LEWISVILLE TX 75067

SOUTH PLAINS CROSSING 6816 SLIDE ROAD LUBBOCK TX 79424

PALMS CROSSING 3300 EXPRESSWAY 83 MCALLEN TX 78501

FAIRWAY MARKETPLACE SC 5586 FAIRMONT PARKWAY PASADENA TX 77505

BOARDWALK SHOPPING CENTER 2601 SOUTH I-H 35 ROUND ROCK TX 78664

NORTHPOINT S. C. 4535 FREDERICKSBURG SAN ANTONIO TX 78201

THE FORUM 8310 AGORA PARKWAY SELMA TX 78154

MARKET AT TOWN CENTER 15908 LEXINGTON BLVD. SUGAR LAND TX 77479

MARKETPLACE SHOPPING CENTER 3048 SOUTH 31ST STREET TEMPLE TX 76501

WATAUGA TOWN CROSSING 8028 DENTON HIGHWAY WATAUGA TX 76148

KINGSTOWNE TOWN CENTER 5926 KINGSTOWNE TOWN CENTER ALEXANDRIA VA 22315

STAPLES MILL SQUARE 9077 STAPLES MILL ROAD RICHMOND VA 23228

SMOKETOWN STATION 2936 PRINCE WILLIAM PARKWAY WOODBRIDGE VA 22192

RENTON VILLAGE CENTER 601 SOUTH GRADY WAY RENTON WA 98057

YAKIMA GATEWAY CENTER 110 NORTH FAIR AVE. YAKIMA WA 98901

SOUTHRIDGE PLAZA 5483 S. 76TH ST GREENDALE WI 53129



SOURCE Hilco Merchant Resources, LLC

