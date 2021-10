All New GS4 e All New GA6 enfeitam a lateral do Burj Khalifa

O All New GS4

O exterior reprojetado apresenta um conceito de design esculpido de luz e sombra, bem como o design do teto "flutuante", tornando o carro mais esportivo sem comprometer o conforto.

No interior, os materiais foram atualizados para o conforto supremo, com materiais de assentos de alta qualidade, um amplo espaço interno de 1.570 mm e novo painel de instrumentos de tela dupla.

Sob o capô, um motor 270T substancial, bem como a tecnologia BOSCH E-turbo e All-Round Silent Design (ASD) que oferecem uma experiência de condução suave, mas potente e altamente responsiva.

Os recursos de segurança avançados, incluindo sistemas de assistência para direção inteligente, os airbags mais modernos e carroçaria com segurança de aço de alta resistência também tornam o New GS4 uma escolha sólida como um automóvel para toda a família.

O All New GS6

A atualização do All New GA6 também apresenta um novo design elegante, com uma linha de "ombro" única que atravessa todo o comprimento do carro. Luzes traseiras de LED contínuas e um monitor frontal unificado também respiram nova vida em sua aparência.

No interior, os materiais e a tecnologia foram atualizados. Os passageiros também descobrirão um amplo espaço para as pernas e muito espaço de armazenamento, com muitos compartimentos inteligentes e um volume de porta-malas de até 500L.

O All New GA6 apresenta aos usuários o futuro da condução com o sistema piloto automático L2 da GAC MOTOR. O sistema otimiza a condução sugerindo mudanças na pista e fazendo ajustes de acordo com o tráfego; em breve estará disponível no mercado do Oriente Médio.

O lançamento desses dois novos modelos é uma parte importante do desenvolvimento contínuo da GAC MOTOR em uma sólida marca internacional.

O espírito da habilidade artesanal chinesa é transmitido em todos os veículos da GAC MOTOR. A GAC MOTOR está confiante de que o lançamento do alto desempenho do All New GS4 e All New GA6 suportará o sólido crescimento da marca neste importante mercado externo, ajudando a criar melhor vida móvel para clientes em todo o mundo.

