All New GS4 é lançado no Paraguai

Este novo modelo é uma versão holisticamente atualizada do GS4 original, um modelo altamente popular que permaneceu próximo ao topo da lista de best-sellers da GAC MOTOR desde seu lançamento inicial, vendendo ao todo mais de um milhão de modelos

O All New GS4 aproveita todo o brilhantismo original e o torna ainda melhor com progressos abrangentes em design, potência e tecnologia.

O exterior reprojetado apresenta um conceito de design de luz e sombra esculpido, desenvolvido internamente nos centros de P&D da GAC em todo o mundo, bem como um design de teto "flutuante". Isso torna o veículo mais esportivo sem comprometer o conforto do motorista e do passageiro.

No interior, o novo automóvel apresenta materiais de assentos de alta qualidade, um amplo espaço interno de 1.570 mm e novo painel de instrumentos de tela dupla. Sob o capô, um motor 270T substancial, bem como a tecnologia BOSCH E-turbo e All-Round Silent Design (ASD) que oferecem uma experiência de condução suave, mas potente e altamente responsiva.

Em linha com o princípio da inovação da GAC MOTOR por meio da tecnologia, o novo GS4 também conta com uma tecnologia chinesa de nova era impressionante na forma de múltiplas capacidades de assistência à direção inteligente. Os airbags mais modernos e carroçaria com segurança de aço de alta resistência também tornam o All New GS4 uma escolha sólida como um automóvel para toda a família.

Proprietários do All New GS4

O evento de lançamento também apresentou a entrega do All New GS4 a Jorge Jara, que é proprietário do GS4 de Primeira Geração desde 2017.

Esse é o terceiro veículo da GAC de propriedade da família Jara, visto que, após ficar impressionado com a qualidade e o valor da GAC MOTOR, o seu irmão também comprou um GS3 em 2019.

O evento de lançamento culminou com música animada da banda local Bohemia Urbana, e presentes da marca foram entregues a todos os convidados.

A GAC MOTOR espera continuar a desenvolver o mercado do Paraguai, sendo o All New GS4 apenas mais um modelo de sucesso entre muitos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1685989/image_1.jpg

FONTE GAC MOTOR

