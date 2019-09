Alla mostra dello SDRPY a New York, riconoscimento internazionale per gli impegni di sviluppo sauditi in Yemen

NEW YORK, 26 settembre 2019 /PRNewswire/ -- Questa settimana il Programma di ricostruzione e sviluppo saudita per lo Yemen (SDRPY) tiene una mostra speciale a latere della 74a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (AGNU) a New York, per presentare il programma e i suoi impegni di sviluppo in Yemen.