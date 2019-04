Alland & Robert anuncia joint-venture com a Sayaji Industries para produção de goma de acácia na Índia

PARIS, 11 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Alland & Robert, líder francesa em gomas naturais, celebrou uma joint-venture com a empresa indiana Sayaji Industries Limited

Nesta joint-venture, a Alland & Robert e a Sayaji Industries terão quotas equivalentes (50:50). Alland & Robert, uma empresa familiar e especialista neste setor desde 1884, focar-se-á especialmente no fabrico e abastecimento de goma de acácia em pó de primeira qualidade para o mercado indiano em pleno crescimento.

Comentando a joint-venture, Frédéric Alland, CEO da Alland & Robert afirmou: «Esta Joint-Venture permitirá que a Alland & Robert comercialize os seus produtos de alta qualidade no mercado indiano. A nossa parceria com uma empresa local de sucesso irá aproximar-nos das necessidades dos clientes deste novo mercado, especial e dinâmico. A Alland & Robert é uma empresa familiar com 135 anos de atividade que sempre tentou aumentar a sua presença no mundo. Temos orgulho em aceitar novos desafios para assegurar o nosso sucesso.»

Priyam Mehta, CMD, Sayaji Industries Ltd. declarou: «Estamos extremamente felizes com esta parceria com a Alland & Robert, uma empresa especialista no setor desde 1884. Aproveitaremos a experiência de ambas as empresas: a forte presença da Sayaji Industries no mercado indiano do Food & Beverage e o know-how tecnológico único da Alland & Robert. Estamos desejosos por colaborar com a Alland & Robert no desenvolvimento desta parceria.»

A goma de acácia, também conhecida como E414, é um ingrediente natural, seguro e saudável, utilizado em aromas, bebidas, confeitaria, lacticínios, pastelaria, produtos dietéticos, fármacos e cosméticos, entre outros. Atualmente, a goma de acácia faz parte dos produtos quotidianos de vários países.

A Alland & Robert e a Sayaji industries apresentarão a sua parceria, representada pelo seu novo logótipo, na feira comercial Food Ingredients, em Mumbai (21-23 de outubro de 2019), no stand da Sayaji Industries: A10.

Sobre a Alland & Robert (http://www.allandrobert.com)

A S.D.P.A, a holding detentora de 100 % do capital da Alland & Robert, está a investir na Joint-Venture com a Sayaji Industries.

Constituída em 1884, a Alland & Robert é uma empresa familiar com sede na Normandia, França. A empresa é líder internacional no mercado dos exsudados naturais das árvores, especialmente focada na goma de acácia, um aditivo ou ingrediente 100 % natural.

A Alland & Robert exporta mais de 85 % do seu volume de negócios para 70 países através de uma rede de 37 distribuidores, tendo triplicado o seu volume de negócios nos últimos 10 anos. A empresa tem investido no aumento das suas capacidades de fabrico e construiu três torres de atomização em 2002, 2007 e 2013, respetivamente. A Alland & Robert conta agora com 70 colaboradores em 3 polos em França: 2 fábricas na Normandia e a administração em Paris. Em março de 2018, a Alland & Robert inaugurou os seus escritórios na Normandia, incluindo um laboratório físico-químico topo de gama e uma plataforma tecnológica para investigação de aplicações e formação para clientes.

A Alland & Robert oferece aos seus clientes a melhor qualidade de gomas naturais graças a:

Uma vasta rede de fornecedores de matérias-primas em África, que garantem um abastecimento seguro

Uma ambiciosa política de garantia de qualidade, incluindo os mais elevados padrões de certificação internacional

Uma equipa de I&D especializada com equipamento de alta tecnologia e parcerias com universidades de renome mundial

Um compromisso com a sustentabilidade e um plano de ação de responsabilidade empresarial ativo

Sobre a Sayaji Industries Limited (http://www.sayajigroup.in)

A Sayaji Industries Limited foi fundada em 1941 e, através da sua marca de referência Maize Products, é pioneira no setor da moagem húmida de milho, sendo um dos maiores exportadores na indústria de amido. Há mais de sete décadas que o Grupo fabrica e vende amidos, seus derivados e outros subprodutos a grandes empresas multinacionais e empresas locais de renome.

A Sayaji IngriTech LLP produz pós alimentares atomizados com uma instalação topo de gama para produção de goma de acácia em pó e produtos sem goma como tomate em pó, pós à base de gorduras/óleos e queijo em pó.

A marca de referência Maize Products abastece diversas indústrias, incluindo os setores têxtil, alimentar, do papel, das tintas, farmacêutico e da confeitaria. A Sayaji Industries, através das suas subsidiárias e filiais, dedica-se ainda às sementes híbridas, ao setor imobiliário, às soluções de acondicionamento e ao fabrico de ingredientes funcionais especializados.

O Grupo tem escritórios em Ahmedabad, Mumbai, Deli, Chennai, Calcutá e Dubai (EAU) com uma sólida rede de agentes na Índia, em África e no Médio Oriente.

