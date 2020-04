Alleen de wetenschap kan een exact antwoord geven wat betreft de oorsprong van het nieuwe coronavirus

BEIJING, 28 april 2020 /PRNewswire/ -- Een nieuwsrapport van Liu Haiying van Science and Technology Daily:

Op 20 april gaf de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, een waarschuwing op een persconferentie in Genève, waarin hij zei dat het gebrek aan internationale solidariteit de huidige pandemie verergert.

"Gebruik dit virus niet als een kans om tegen elkaar te vechten of politieke punten te scoren. Het is gevaarlijk. Dat is met vuur spelen," zei hij. Hij wees erop dat zonder nationale eenheid en wereldwijde solidariteit, het ergste "nog zal komen".

Doorheen de menselijke geschiedenis hebben verschillende virussen altijd op de loer gelegen. Hoewel het niveau van de menselijke wetenschap en technologie voortdurend verbetert, zijn we soms nog steeds hulpeloos als er virussen uitbreken. De uitbraak van COVID-19 is een felle vijand gebleken. Het is zeldzaam dat een pandemie die misschien één keer in een eeuw voorkomt zich zo snel verspreidt, zo snel wordt overgedragen en zo'n diepe impact heeft.

Waar komt dit huidige virus vandaan? Welke evolutie heeft het ondergaan? Iedereen wil de antwoorden weten. Hoewel we deze vragen waarschijnlijk niet snel kunnen beantwoorden, zal de waarheid zich uiteindelijk openbaren.

Laat professionals hun werk doen. Wetenschappelijke problemen zullen altijd door wetenschappers moeten worden opgelost. Dit is gezond verstand. Daarom stuurde het Kantoor van Wetenschappelijk en Technologisch Beleid van het Witte Huis al in februari een brief gericht aan de Nationale Academies der Wetenschappen, Techniek en Geneeskunde (NASEM), met het verzoek om snel advies te vragen van wetenschappers betreffende de zoektocht naar de oorsprong van het virus.

Het is de verantwoordelijkheid van wetenschappers om de oorsprong van het virus te vinden en dit kan niet aan anderen worden overgelaten. Wetenschappers zijn echter niet almachtig en het onderzoek naar de oorsprong van het virus kan niet van de ene op de andere dag worden gedaan.

Dr. Richard Y. Zhao, onderzoeker bij de Amerikaanse Academie van Microbiologie en viroloog aan de Universiteit van Maryland, wees erop dat het onderzoek naar de oorsprong van het virus een wetenschappelijke uitdaging is vol grote onzekerheid. Wetenschappers moeten epidemiologisch onderzoek, genoomanalyse, screening en identificatie van de gastheer (intermediaire gastheer en natuurlijke gastheer) uitvoeren, op het veld bemonsteren, homologie-onderzoek naar geïsoleerde virusstammen en op bioinformatica gebaseerde analyses en identificaties uitvoeren. Pas nadat al deze stappen zijn voltooid, kunnen ze de oorsprong van een virus traceren.

Het is dus eerlijk om te zeggen dat het onderzoek naar de virusoorsprong een lang en tijdrovend proces is en dat wetenschappers voldoende tijd moeten krijgen om hun taken te vervullen. Momenteel zijn er veel wetenschappers over de hele wereld die wetenschappelijk onderzoek doen naar dit virus, en het onderzoek naar de oorsprong van het virus is natuurlijk een sleuteltaak. Toch bevindt het onderzoek zich nog in een vroeg stadium.

Er is een recente update op het gebied van een belangrijke verwezenlijking in het onderzoek: COVID-19 kan niet worden gemaakt in een laboratorium, maar is het product van natuurlijke evolutie. Het is mogelijk dat dit een natuurlijke selectie is van het virus met betrekking tot een menselijke of dierlijke gastheer. Op 17 maart werden de bevindingen bekendgemaakt in het tijdschrift Nature Medicine door zes wetenschappers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië, waaronder W. Ian Lipkin, wereldberoemd "virusjager" en docent aan de Universiteit van Columbia en Kristian Andersen, hoogleraar immunologie en microbiologie aan Scripps Research, Robert F. Garry van de Universiteit van Tulane en lid van het Permanent Comité inzake Opkomende Infectieziekten en Gezondheidsbedreigingen in de 21e eeuw. Ze worden beschouwd als autoriteiten in de academische wereld, dus aan hun verwezenlijkingen op het gebied van het zoeken naar de oorsprong van het virus dient de nodige aandacht te worden besteed.

Er is echter nog een lange weg te gaan om de oorsprong van het virus te vinden vanuit het perspectief van de wetenschap. De huidige resultaten die bekend zijn bij het publiek zijn nog ver verwijderd van het ware antwoord.

Naarmate de wereldwijde pandemie verslechtert, is het erg belangrijk om wetenschappelijke en daadkrachtige maatregelen te nemen om het virus met een wetenschappelijke houding te voorkomen en te beheersen. Het virus en de pandemie uitbuiten als politieke instrumenten is niet alleen nadelig voor de preventie en beheersing van de pandemie, maar zal ook een averechts effect hebben en voor ernstigere gevolgen zorgen.

Daarom hebben veel wetenschappers over de hele wereld opgeroepen om de pandemie vanuit een wetenschappelijke houding te benaderen, wetenschappelijk bewijsmateriaal te verzamelen en internationale samenwerking te bevorderen. Aangezien veel normale wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten in de wereld ernstig zijn aangetast, is de samenwerking tussen de verschillende landen en hun wetenschappers nog belangrijker.

Zoals vermeld in het antwoord van NASEM op het verzoek van het Kantoor van Wetenschappelijk en Technologisch Beleid van het Witte Huis, is internationale wetenschappelijke samenwerking, die al plaatsvindt, belangrijker dan ooit bij het aanpakken van deze onderzoeksvragen en het overwinnen van de mondiale uitdagingen die de huidige pandemie veroorzaakt.

