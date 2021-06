Allégations d'atteintes à la propriété intellectuelle : aux États-Unis, Absen remporte son procès face à Ultravision

Spécialiste de premier plan de l'affichage LED profondément impliqué dans le marché international, Absen a, depuis sa création il y a 20 ans, constamment adhéré aux principes fondamentaux qui sont les siens : innovation technologique et respect des droits de propriété intellectuelle. Après avoir fait l'objet de poursuites en 2018, Absen a préparé activement sa défense. L'entreprise a mis sur pied une équipe spéciale constituée d'experts internes et d'avocats américains externes, dirigée par Goodwin Procter LLP. Absen s'est en outre associée avec d'autres sociétés chinoises d'affichage LED, notamment Glux, Leyard, Liantronics et Unilumin. Grâce à ce partenariat, Goodwin Procter a pu mettre en œuvre une stratégie d'intervention conjointe. Avec une planification globale et les efforts de toutes les parties, le succès était au rendez-vous à l'issue du procès et Absen remercie toutes les personnes impliquées.

Fondée en 2001, Absen est la première marque mondiale d'affichage LED, reconnue pour ses produits de haute qualité, sa présence mondiale et ses capacités de service complet. Les écrans d'Absen couvrent un large éventail d'applications, notamment l'affichage commercial, la visualisation des données, la location et la mise en scène, les systèmes de publicité extérieure digitale (DOOH, de l'anglais « Digital Out-of-Home ») et la communication d'entreprise. Grâce à des efforts constants en matière d'innovation et de développement, Absen a été le principal fabricant et exportateur chinois d'écrans LED sur 12 années consécutives, ce qui en fait la marque de choix pour certaines des enseignes les plus en vue, les partenaires d'intégration et les entreprises de location à travers le monde.

À l'avenir, Absen respectera, comme c'était le cas auparavant, les droits de propriété intellectuelle, ciblera le marché international et s'efforcera de défendre l'industrie de l'affichage LED sur le marché international.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1536501/Victory_Absen_won_U_S_Ultravision_Intellectual_Property_Case.jpg

SOURCE Absen.com