Allegra® lança campanha para linha pediátrica

SÃO PAULO, 13 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Allegra, o antialérgico mais vendido⁵ do Brasil, estreia a continuação da campanha para a sua linha Allegra Pediátrico, que possui alívio rápido dos sintomas da alergia* e não dá sono¹, sem prejudicar o desempenho escolar²-³, e não desconecta as crianças do aprendizado⁴.

"A campanha de Allegra Pediátrico aborda os diferenciais e benefícios da marca, trazendo a importância de ser um antialérgico que não causa sono¹ e que, portanto, não impacta nas atividades importantes da criança, como o aprendizado²-³. Queremos fortalecer a consistência da nossa comunicação e provocar um engajamento e conexão ainda maior dos nossos consumidores com a marca", afirma Joaquín Ortega, diretor de Marketing da divisão de Consumer Healthcare (CHC) da Sanofi.

Desenvolvida pela MRM em parceria com a MediaMonks, a campanha, divulgada em todo o país, está presente em diferentes plataformas, como TV Aberta nos canais Globo, SBT e Record e no digital com conteúdos especiais nas redes sociais (Facebook, YouTube, Instagram e Tik Tok). O vídeo publicitário pode ser acessado aqui. A campanha digital estará disponível nas principais plataformas no dia 13 de setembro e terá um impacto potencial de mais de 200 milhões por meio das ações.

Ficha Técnica MRM

Agência: MRM Brasil

Título: Allegra School Mask

CCO: Eduardo Rodrigues

Diretor Executivo de Criação: Diogo Pace

Direção de Criação: Guilherme Medici

Criação: Guilherme Medici, Marcelo Martins, Bruno Magueta, Marcus Vinicius Sampaio, Rafael Duardes, Jaime Bregantin e Gilmara Rocha

Atendimento: Isabel Coletta, Paula Peres, Julia Engel, Claudio Machado e Victória Franco

Planejamento: Lucas Baranzelli, Juliana Sanchez, Daniel Iacobucci, Victor Barros e Arthur Cavalli

Mídia: Germano Spinola, Andreia Kalvon, Cibele Coelho, Marcela Isa e Rafaela Fernandes

RTV: Sabrina Inui, Thiago Duraes e Gustavo Viola

Aprovação Cliente: Joaquin Ortega, Eduardo Magalhães, Daniela Bianchi e Bruno Trento.

Produtora de Vídeo: O2 Filmes

Montador: Fernanda Bernardino

Atendimento: Rejane Bicca, Manoella Coelho da Fonseca e Ana Mendes

Executiva: Rafael Fortes e Edney Tamachiro

Produtora de Áudio: Mandril

Ficha técnica MediaMonks

Project Manager - Karla Mayumi

Account Director - Gabriella Ramalho

Creative Director - Kika Botto

Art Director - Marcio Pelense

Copywriter - Pedro Paulo Mesquita

Motion - Daniel Canela

Referências

*Rinite Alérgica e urticária. 1-Bula do produto. Estudos não demonstraram associação do uso do produto com alteração no padrão do sono. 2- Nelson, HS, et al. Fexofenadine HCL is safe and effective for treatment of chronic idiopathic urticaria. Annals of Allergy, Asthma and Immunology.2000;84(5):517-522. 3- Van Cauwenberge, P et al. Comparison of the efficacy, safety and quality of life provided by fexodenadine hydrochloride 120mg, loratadine 10mg and placebo administered onde daily for the treatment of seasonal allergic rhinitis. Clin Exp Allergy.2000 Jun: 30(6):891-9. 4- Tanner LA, Reily M,Meltzer Eo et al. Effectof fexofenadine HCl on Qulaity of Life and Work, Classroom and daily activity Impairment in patients with seasonal allergic rhinitis. AJMC 1999; 5 (4) Supp: S235-S247 _ Obs. Apenas para cp 120mg, >12 anos de idade

Wahn U et al. Fexofenadine is efficacious and safe in children (aged 6-11 years) with seasonal Allergic Rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2003 (04): 763-769. 5- IQVIA Base FMB Share Valor Agosto/20 até Julho/21. Setembro/2021 -MAT-BR-2105810

Sobre a Allegra

ALLEGRA® (cloridrato de fexofenadina). Indicações: é um anti-histamínico destinado ao tratamento das manifestações alérgicas, tais como sintomas de rinite alérgica (incluindo espirros, obstrução nasal, prurido, coriza, conjuntivite alérgica) e urticária (erupção avermelhada e pruriginosa na pele). MS 1.8326.0359. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Sobre a Sanofi

A Sanofi dedica-se a apoiar as pessoas ao longo de seus desafios de saúde. Somos uma companhia biofarmacêutica global com foco em saúde humana. Prevenimos doenças por meio de nossas vacinas e proporcionamos tratamentos inovadores para combater dor e aliviar sofrimento. Nós estamos ao lado dos poucos que convivem com doenças raras e dos milhões que lidam com doenças crônicas. Com mais de 100 mil pessoas em 100 países, a Sanofi está transformando inovação científica em soluções de cuidados com a saúde em todo o mundo. Sanofi, Empowering Life, uma aliada na jornada de saúde das pessoas.

Sobre Sanofi CHC

Consumer Healthcare é uma divisão da Sanofi que conta com quatro pilares: Digestivo (marcas como Enterogermina e Dulcolax), Dor (Novalgina e Dorflex), Nutrição (Mobility, Pharmaton, Vitawin, Targifor C) e Alergia (Allegra), sempre prezando pelo autocuidado e bem-estar de seus consumidores; proporcionando uma vida mais plena e saudável para as pessoas.

FONTE Sanofi Consumer HealthCare

