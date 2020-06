Alliance Laundry Systems annonce l'ouverture de la 700ème laverie automatique Speed Queen à Orbassano en Italie

Leader mondial du secteur de la blanchisserie commerciale, Speed Queen® a redéfinit l'expérience client avec l'ouverture de laveries haut-de-gamme intégrant la technologie IoT, c'est-à-dire la connectivité des machines avec des applications clients et les services associés. Récemment, la société a marqué une étape importante avec l'ouverture de la 700 ème laverie automatique Speed Queen à Orbassano en Italie.

« De nouveaux investisseurs et entrepreneurs continuent à tirer parti de l'image de marque des laveries Speed Queen et de notre modèle d'affaires éprouvé pour obtenir des résultats exceptionnels, » a déclaré Marco Treggiari, directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique pour les laveries sous licence Speed Queen. « Les laveries automatiques étant considérées comme des commerces "essentiels", elles ont été autorisées à rester ouvertes pendant la pandémie. La force de notre industrie s'est révélée au grand jour, et nous nous attendons à ce que de nouveaux investisseurs développent un réseau de plusieurs laveries. »

Des laveries automatiques Speed Queen sont implantées dans 25 pays européens et dans plus de 465 villes. Les 600 investisseurs témoignent également de la valeur que cette affaire leur permet de générer. Des clients de toute l'Europe considèrent la marque Speed Queen comme étant la version premium des laveries, car elle allie rapidité, efficacité et technologie de pointe pour un nettoyage du linge en un temps record.

Grâce à ses caractéristiques haut-de-gamme, telles que des machines de grande capacité, une application mobile orientée clients qui propose un programme de récompenses et des fonctionnalités pour les gérants, ainsi qu'une plateforme marketing numérique et un tableau de bord professionnel, Speed Queen révolutionne l'expérience de la laverie automatique à la fois pour les gérants et les clients.

« Pendant cette période progressive de déconfinement, je m'attends à ce qu'un nombre croissant de clients utilisent les machines de grande capacité des laveries Speed Queen afin de pouvoir laver rapidement leur linge de maison qu'ils ont beaucoup utilisé pendant le confinement, » Monsieur Treggiari a indiqué que les espaces commerciaux étant actuellement bon marché, c'est le moment idéal pour investir dans une laverie automatique Speed Queen.

Pour de plus amples informations sur Speed Queen et savoir comment faire pour ouvrir une laverie Speed Queen sur votre région ou comment trouver une laverie Speed Queen près de chez vous, allez sur https://speedqueeninvestor.com/

À propos de Speed Queen

Speed Queen a été créée en 1908 à Ripon, dans le Wisconsin. Au fil des décennies, Speed Queen a développé des performances supérieures en terme de résultats, d'efficacité, d'assistance à la clientèle et de valeur en général, pour devenir le n°1 des laveries automatiques. Depuis 2014, Speed Queen est le seul fabricant de lave-linges à proposer des laveries automatiques de sa propre marque. En mettant toute leur expertise au service de ce concept, les équipes Speed Queen guident les gérants des laveries pendant toute la durée de leur projet, de sorte qu'ils fournissent un service de laverie automatique haut-de-gamme, offrant une performance exceptionnelle et un confort maximum aux utilisateurs. Pour de plus amples informations, allez sur www.speedqueeninvestor.com

