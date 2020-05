Alliance Laundry Systems : nouvelle génération de lave-linges perfectionnés avec commandes tactiles et connectivité au cloud pour Primus

« Alliance a toujours placé l'hygiène et les performances au premier plan de notre innovation », a déclaré Rocco di Bari, Chief Commercial Officer pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Alliance Laundry Systems. « Aujourd'hui, nous proposons avec confiance une gamme de lave-linges bénéficiant de la solution de contrôle la plus intuitive et la plus performante ainsi que d'une surveillance commerciale pour les environnements de laverie commerciale et de blanchisserie intégrée. »

Alors que les interfaces tactiles intuitives sont rapidement devenues la norme, les commandes Primus permettront de passer au niveau supérieur de la technologie, en particulier pour les clients de laveries automatiques. Proposée sur les modèles Primus XControl FLEX, la nouvelle génération de lave-linges et de commandes permet aux clients de personnaliser les cycles avec des fonctionnalités telles que des lavages supplémentaires, des rinçages et des cycles spéciaux comme la désinfection (programmées par les propriétaires). Les clients contrôlent ainsi mieux leur niveau d'hygiène (vital pendant la crise du COVID-19) grâce à des invites et des options intuitives à l'écran, tandis que les propriétaires de magasin augmentent leur rentabilité avec des options de vente incitative à haute valeur ajoutée.

Par ailleurs, la connectivité via le système de gestion de blanchisserie Primus I-Trace permet aux propriétaires de laveries automatiques de mieux gérer leur activité au coût de possession le plus bas possible.

Les responsables de blanchisserie intégrées dans toutes sortes d'établissements apprécieront également l'écran tactile intuitif. Trente-quatre options linguistiques et une description en mots réels des cycles permettent aux membres du personnel d'utiliser efficacement les machines afin d'obtenir des résultats de qualité exceptionnelle.

Les lave-linges de nouvelle génération sont équipés de commandes à écran tactile ultra-faciles à programmer et actuellement disponibles sur les laveuses-essoreuses à cuve suspendue Primus. Des modèles de sèche-linges seront bientôt ajoutés aux offres.

Pour tout complément d'information ou pour trouver un distributeur dans votre région, veuillez consulter le site https://alliancelaundry.com/?lang=fr

Alliance Laundry Systems rend le monde plus propre en tant que premier fournisseur de solutions de blanchisserie. Nous offrons des performances de premier plan grâce à nos employés exceptionnels, une qualité inégalée et notre engagement envers l'innovation. Alliance est le leader mondial en termes de ventes, de rayon d'action et d'investissements en R&D dans le domaine de la blanchisserie commerciale. Aucun concurrent ne le talonne. Nos solutions de blanchissage sont disponibles sous cinq marques respectées, vendues et soutenues par un réseau mondial de distributeurs triés sur le volet. Nous servons plus de 140 pays avec un effectif de plus de 3 500 employés. Nos marques incluent Speed Queen®, UniMac®, Huebsch®, Primus® et IPSO®. Ensemble, elles présentent une gamme complète de lave-linges, de repasseuses et de sèche-linges commerciaux (avec des capacités de charge de 12 à 400 lb, ou 6 à 180 kg), ainsi que tous les services d'assistance essentiels nécessaires au maintien de votre activité avec une efficacité maximale. Nos légendaires lave-linges et sèche-linges Speed Queen®, des équipements de blanchisserie de qualité commerciale, vous permettront également de profiter à votre domicile d'une qualité supérieure du lavage et de l'entretien des tissus. Chez Alliance, notre objectif est de vous apporter la tranquillité d'esprit avec une expérience client primée, inégalée dans notre secteur. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://alliancelaundry.com/?lang=fr

