Allied Telesis wint in categorieën Company of the Year en Software Product op Network Computing Awards 2019

SAN JOSE, Californië, 13 mei 2019 /PRNewswire/ -- Allied Telesis, een leidinggevende leverancier van hardware- en softwareproducten waarmee klanten veilige en schaalbare oplossingen boordevol functies voor de uitwisseling van gegevens kunnen ontwikkelen, heeft vandaag aangekondigd dat het de winnaar is geworden in de categorieën New Software Product of the Year (nieuw softwareproduct van het jaar), Software Product of the Year (softwareproduct van het jaar) en Company of the Year (onderneming van het jaar) op de Network Computing Awards. Dit is het derde jaar op rij dat Allied Telesis topprijzen wint op dit prestigieuze sectorevenement, met inbegrip van de prijs voor het Best Hardware Product of the Year (beste hardwareproduct van het jaar) vorig jaar.