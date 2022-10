Allion Labs wird zu einem der ersten Matter Authorized Test Labs, das einen One-Stop-Validierung-Service bietet

TAIPEH, 27. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Allion wurde vor kurzem von der Connectivity Standards Alliance (CSA) als eines der weltweit ersten Matter Authorized Test Laboratories (ATL) akkreditiert. Ab heute bieten wir Zertifizierungs- und Beratungsdienstleistungen an, die IoT-Anbieter im Zertifizierungsprozess unterstützen und die Markteinführungszeit verkürzen. Unser Ziel ist es, Herstellern zu helfen, hochwertige Produkte zu produzieren, die den Anforderungen der Verbraucher entsprechen.

Matter ist ein IP-basiertes Smart-Home-Protokoll für die Interoperabilität zwischen IoT-Geräten über ein einziges Ökosystem hinaus. Mit seinem Netzwerk, das auf Wi-Fi, Bluetooth Low Energy und Thread basiert, verbessert Matter nicht nur den Produktdatenschutz und die Produktsicherheit, sondern bietet auch einen konsistenten Standard für die Produktbewertung. Wenn ein Produkt eine Matter-Zertifizierung besitzt, ist es mit allen anderen Matter-fähigen Geräten kompatibel; dies wiederum ermöglicht es Verbrauchern, neue IoT-Erlebnisse über alle Marken hinweg zu haben, was die Markenbekanntheit und das Vertrauen erhöht.

Smart-Home-Produkte sollten jedoch auch andere AV-Zertifizierungs- und Validierungstests durchlaufen, um das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen. Zertifizierungen wie Amazon Alexa Voice Service, OCF, UPnP+, DLNA, HDMI, HDCP, HDR10+, 8K und IMAX können den Verbrauchern zeigen, dass das Produkt strengen Tests unterzogen wurde.

Neben Zertifizierungstests organisiert Allion auch Benutzererlebnistests, die zudem für Produkte von Bedeutung sind, die Matter unterstützen. Die Erlebnisqualität (Quality of Experience, QoE) kann in der Testumgebung gemessen werden (diese ist so eingerichtet, dass sie die Nutzungsumgebung eines echten Benutzers simuliert, wie das Smart Home, Smart Office oder Smart Building). Für Smart-Home-Szenarien bietet Allion Beratungsdienste aus einer Hand, einschließlich Ökosystem-Interoperabilität und praxisnahe Tests, Beratungsdienste für mobile Apps, Beratungsdienste für drahtlose Infrastrukturen (WICS), Sicherheitsbewertung sowie Compliance und Zertifizierung.

Als autorisiertes Testlabor mit mehr als 30 Zertifizierungen kann Allion nicht nur mit Matter-Zertifizierungen aushelfen, sondern auch mit Wi-Fi-, Bluetooth-, Thread-, Audio-Video-Validierungen und vielem mehr. Allion bietet Markenherstellern ein einfaches und praktisches Produktzertifizierungsverfahren.

Weitere Informationen zu Matter und anderen damit zusammenhängenden Dienstleistungen finden Sie unter https://www.allion.com/certification/matter_eu

Informationen zu Allion Labs, Inc.

Allion wurde 1991 gegründet und hat mehr als 30 Jahre Testerfahrung. Mit Hauptsitz in Taiwan und Niederlassungen in den USA, Europa, Japan, China und Südkorea sind wir in der Lage, unsere Dienstleistungen zu erbringen, wo auch immer Sie sind. Allion bietet professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Forschung, Design, Qualität und Produktion an. Unsere Dienstleistungen umfassen standardmäßige Zertifizierungen und Compliance-Tests, Szenarientests an Produktökosystemen, Design von Testvorrichtungen und IIoT-Lösungen.

