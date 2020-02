Allolio&Konrad s'apprête à faire partie d'Analysys Mason

LONDRES, 29 février 2020 /PRNewswire/ -- Analysys Mason a annoncé aujourd'hui avoir accepté d'acquérir Allolio& Konrad, un cabinet de conseil en gestion basé à Bonn, en Allemagne, ayant des relations clients à long terme avec les principaux opérateurs de télécommunications européens. Allolio&Konrad possède une vaste expérience dans le secteur des télécommunications, et ses services clés incluent la conception, la gestion et l'assurance des principaux systèmes de soutien aux entreprises (BSS) et des programmes de transformation des systèmes de soutien opérationnel (OSS) ainsi que des initiatives stratégiques informatiques à grande échelle sur plusieurs années, aux côtés d'autres solutions axées sur la gestion des performances et des opérations. Au cours de la dernière décennie, Allolio&Konrad a également soutenu avec succès les transformations informatiques et commerciales au sein des secteurs de la banque et des services publics en Allemagne. Allolio&Konrad compte 45 employés permanents.

« Nous sommes ravis d'accueillir des collègues d'Allolio&Konrad au sein d'Analysys Mason. Cela représente une expansion très importante qui complète le travail effectué par nos bureaux nordiques et notre recherche de premier plan dans le domaine des logiciels de télécommunications. Le bureau de Bonn constituera également la base de l'expansion de nos offres de conseil et de recherche établies auprès de clients existants et nouveaux basés en Allemagne ou de ceux qui s'intéressent au marché allemand », a déclaré Bram Moerman, CEO d'Analysys Mason.

Peter Mcmenemy, MD d'Allolio&Konrad, a ajouté : « Nous sommes très heureux de rejoindre Analysys Mason car cela renforcera considérablement nos offres, car nos capacités de transformation et de conseil s'intégreront parfaitement à l'expertise approfondie du secteur des télécommunications d'Analysys Mason. En outre, être en mesure d'accéder aux recherches et perspectives mondiales d'Analysys Mason nous permettra de soutenir les priorités stratégiques de nos clients et d'assurer les meilleurs résultats possibles pour eux. »

« L'acquisition d'Allolio&Konrad s'appuie logiquement sur d'autres acquisitions récentes, renforçant ainsi la position d'Analysys Mason sur le marché des conseils en matière de stratégie, de transformation numérique, de transformation informatique et de performance, et élargissant sa base de compétences pour soutenir la demande grandissante en expertise 5G. Une présence en Allemagne complète l'empreinte existante des bureaux internationaux d'Analysys Mason, et apporte des compétences et une expertise précieuses pour mieux servir ses clients multinationaux », a conclu Jens Montanana, CEO de Datatec Group, la société mère d'Analysys Mason.

L'acquisition est soumise à l'approbation des autorités allemandes chargées de la concurrence et devrait être finalisée en mars 2020.

Analysys Mason a son siège à Londres et des bureaux à Cambridge, Dubaï, Dublin, Hong Kong, Kolkata, Madrid, Manchester, Milan, New Delhi, New York, Oslo, Paris, Singapour et Stockholm.

À propos d'Analysys Mason ( www.analysysmason.com )

Analysys Mason est un conseiller mondial spécialisé dans les télécommunications, les médias et la technologie (TMT).

Au cœur de l'offre d'Analysys Mason se trouvent deux services clés : les conseils et la recherche en matière de TMT.

Depuis 1985, Analysys Mason joue un rôle influent dans les étapes clés du secteur et accompagne ses clients dans les changements majeurs du marché.

Nous continuons d'être à l'avant-garde des développements dans l'économie numérique et conseillons nos clients sur de nouvelles stratégies commerciales pour répondre aux technologies révolutionnaires.

Nos équipes de consultants et d'analystes ont développé des compétences, des techniques et des méthodologies qui fournissent des résultats tangibles aux clients dans le monde entier.

