ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS ERWEITERT DAS PORTFOLIO-MANAGEMENT-TEAM FÜR FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE MIT ERFAHRENEN TALENTEN

LONDON, 7. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Allspring Global Investments™, ein führendes unabhängiges globales Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 476 Milliarden US-Dollar*, gab heute mit der Ernennung von Sarah Harrison und Luigi Algisi, CFA, zwei europäischen High-Yield-Portfolio-Managern, die Erweiterung seines Plus Fixed Income Teams bekannt. Sarah Harrison und Luigi Algisi unterstehen dem Senior Portfolio Manager Jens Vanbrabant, CFA, und sind am Standort London tätig.

Sarah Harrison verstärkt als Senior Portfolio Manager das Plus Fixed Income Team. Zuletzt war sie als Credit Portfolio Manager bei Morgan Stanley tätig und für die europäischen High-Yield-Strategien sowie als Co-Portfoliomanagerin für die globalen High-Yield-Strategien verantwortlich. Davor war sie als Kreditanalystin für das Unternehmen tätig. Sie begann ihre Karriere in der Investmentbranche im Jahr 2009 nach einem Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Schulich School of Business.

Luigi Algisi wurde zum Portfoliomanager für das Plus Fixed Income Team befördert. Zuletzt war er als Senioranalyst für das Global Fixed Income Research Team von Allspring tätig. Bevor er zu Allspring kam, arbeitete er als Kreditanalyst bei Canaccord Genuity und als Analyst bei Lyras Financial Services Ltd. und Libra Equity Ltd. Er begann seine Karriere in der Investmentbranche im Jahr 2009 nach einem Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Finanzen von der University of Cattolica del Sacro Cuore und einem Master-Abschluss in Finanzen und Rohstoffe von der Birkbeck, University of London.

„Ich freue mich, Sarah und Luigi in unserem Portfolio-Management-Team willkommen zu heißen", sagte Janet Rilling, CFA, Leiterin des Plus Fixed Income Teams. „Sie verfügen beide über eine umfangreiche Erfahrung in der Kreditanalyse, die unsere Expertise in globalen Hochzinsmärkten weiter stärken wird."

Diese Neuzugänge bauen auf den festverzinslichen Wertpapieren von Allspring auf, die Anfang dieses Jahres unter Janet Rilling und Henrietta Pacquement, CFA, Leiterin von Global Fixed Income, neu definiert wurden.

Über Allspring Global Investments

Allspring Global Investments™ ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 476 Milliarden US-Dollar*, Niederlassungen auf der ganzen Welt und Anlageteams, die von 450 Anlageexperten unterstützt werden. Allspring hat sich durchdachtem Investieren, der zielgerichteten Planung und der Inspiration einer neuen Ära des Investierens verschrieben, die sowohl finanzielle Erträge als auch positive Ergebnisse anstrebt.

*Zum 30. Juni 2022 umfasste das AUM von Galliard Capital Management, LLC, einem Anlageberater, der nicht Teil des Allspring Global Investments Handelsnamens/GIPS Unternehmens ist, 93 Milliarden US-Dollar.

Dieses Material wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt und ist für professionelle, institutionelle oder qualifizierte Kunden/Investoren bestimmt. Nicht für den Einzelhandel außerhalb der USA geeignet.

DIESES MATERIAL IST KEIN ANGEBOT ODER EINE AUFFORDERUNG UND IST NICHT DAFÜR VORGESEHEN, IN IRGENDEINER GERICHTSBARKEIT ODER FÜR EINE PERSON VERWENDET ZU WERDEN, WO DIES NICHT ERLAUBT ODER UNGESETZLICH IST.

Allspring Global Investments™ (Allspring) ist der Handelsname für die Vermögensverwaltungsgesellschaft Allspring Global Investments Holdings, LLC, eine Holdinggesellschaft, die sich indirekt im Besitz bestimmter privater Fonds von GTCR LLC und Reverence Capital Partners, L.P. befindet. Sofern nicht anders angegeben, ist Allspring die Quelle aller Daten (die aktuell sind oder zum angegebenen Datum gelten). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Dieser Inhalt wird nur zu Informationszwecken ohne Gewähr für seine Angemessenheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit bereitgestellt und sollte nicht als zuverlässig angesehen werden. Ansichten, Meinungen, Annahmen, oder Schätzungen sind nicht unbedingt die von Allspring und können ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Mitteilung enthält keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagenanalyse, wie sie nach den lokalen Vorschriften der jeweiligen Gerichtsbarkeit definiert sind.

