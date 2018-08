Allstate presenta el America's Best Drivers Report® de 2018 y hace un llamado a los jóvenes para ayudar a hacer las carreteras más seguras

Publicado cada año, el America's Best Drivers Report clasifica las 200 ciudades más grandes de los Estados Unidos en base a la frecuencia de colisiones. Para celebrar las ciudades que lideran la clasificación y alentarlas a servir de ejemplo para otras comunidades de todo el país, el informe de este año utiliza a un grupo inesperado para difundir el mensaje de la conducción segura: los jóvenes y adolescentes, muchos de los cuales no pueden conducir todavía.

"Los jóvenes que viajan en el asiento trasero son los conductores del mañana y dependen de los adultos en sus vidas para inculcarles hábitos de conducción segura", dijo Ken Rosen, director de reclamos de Allstate. "Realmente nos importa hacer que nuestras comunidades sean más seguras, por lo cual hicimos un esfuerzo para ir más allá de educar sobre los peligros de conducir de forma distraída e insegura. Para ello, reunimos a jóvenes y adolescentes inspiradores, así como a sus familias, en dos ciudades de la zona baja de la clasificación para enfatizar la importancia de la seguridad en la carretera. Al reunir a comunidades de costa a costa, esperamos que nuestros conductores y líderes influyentes del futuro puedan ayudar a Allstate a tener un impacto positivo en las vidas de todo el país."

Mantener seguras las carreteras de los Estados Unidos es una causa especialmente importante para los jóvenes, para quienes los accidentes de auto son una de las principales causas de muerte. Ya sea como pasajeros o como conductores, los choques de auto son la causa número 1 de fallecimiento entre los jóvenes de 16 a 23 años, así como de niños de 10 años.[ii] En un esfuerzo de educar a las comunidades sobre este problema, este año Allstate ayuda a las ciudades con más baja clasificación: Baltimore (puesto 200) y Los Angeles (puesto 194). Gracias a la ayuda de la joven estrella de Internet Mila Stauffer, la empresa estrenó un vídeo divertido y educativo llamado"Good Driving Starts Young" en los eventos celebrados el 28 de agosto. El vídeo de corta duración unió a las comunidades en torno a la importancia de conducir de forma segura. Stauffer, de 3 años de edad, hizo comentarios sinceros sobre una serie de escenarios de conducción insegura, que por desgracia son comunes.

De acuerdo con la data de reclamos de Allstate, el conductor promedio está envuelto en una colisión aproximadamente cada 10 años. En Brownsville, que lidera la clasificación, esta cifra mejora un 26 por ciento, siendo el promedio de una colisión cada 13.6 años. De acuerdo con America's Best Drivers Report de Allstate de este año, a continuación indicamos las 10 ciudades en las que se conduce de forma más segura:

Ciudad y Clasificación General Años Promedio Entre Colisiones (Promedio nacional: 10) Probabilidad de Colisión en Comparación con el Promedio Nacional 1. Brownsville, TX 13.6 26.3% menos de probabilidad 2. Kansas City, KS 13.1 23.8% menos de probabilidad 3. Boise, ID 12.2 17.8% menos de probabilidad 4. Huntsville, AL 11.9 16.1% menos de probabilidad 5. Madison, WI 11.8 15.4% menos de probabilidad 6. Laredo, TX 11.7 14.4% menos de probabilidad 7. Midland, TX 11.7 14.2% menos de probabilidad 8. Cape Coral, FL 11.6 14.1% menos de probabilidad 9. Fort Collins, CO 11.6 14.0% menos de probabilidad 10. McAllen, TX 11.5 13.4% menos de probabilidad

Otros aspectos destacados del informe de 2018 incluyen a Miami como la ciudad que ha mejorado más a la conducción, subiendo 37 posiciones en el informe. También se incluye a Spokane, Washington, que cayó 37 posiciones en comparación con la clasificación del año pasado después de una caída de 12 posiciones el año anterior.

Por cuarto año consecutivo, el America's Best Drivers Report de Allstate también analizó la correlación entre colisiones y frenadas bruscas en más de 100 ciudades, utilizando data recopilada por Drivewise®, los innovadores programas telemáticos de Allstate que personaliza la experiencia de seguro de auto proporcionando comentarios sobre la conducción en tiempo real y después recompensa la conducción segura con dinero.

Las frenadas bruscas se definen como reducciones de velocidad a ocho millas por hora o más en un período de un segundo. Pueden indicar comportamientos inseguros al conducir, por ejemplo, cuando se sigue muy de cerca o de manera agresiva, o al conducir distraído. De acuerdo con la data de Drivewise, el conductor estadounidense promedio frenará de manera brusca 19 veces por cada 1,000 millas conducidas. Los conductores en ciudades con menos eventos de frenada brusca por cada 1,000 millas tienden a tener menos reclamos por daños a la propiedad de autos.

Los conductores de Philadelphia, Pennsylvania, acumularon la mayor cantidad de frenadas bruscas de todas las ciudades de los Estados Unidos, con un promedio de 42 eventos por cada 1,000 millas. La ciudad que más se le acercó (Bridgeport, Connecticut), obtuvo un promedio significativamente más bajo de 34.8 eventos de frenadas bruscas por cada 1,000 millas.

El Best Drivers Report de 2018 constató que los conductores en las siguientes ciudades experimentan el menor número de eventos de frenada brusca por cada 1,000 millas:

Ciudades con la Menor Cantidad de Eventos de Frenada Brusca por cada 1,000 Millas Sioux Falls, SD 12.9 Madison, WI 13.1 Anchorage, AK 13.3 Spokane, WA 13.6 Des Moines, IA 14.1

Visite Allstate.com/BestDriversReport para acceder a un mapa interactivo y a los resultados completos de este año, así como a informes de años anteriores.

Es fundamental entender los riesgos que pueden causar accidentes e impactar la clasificación de una ciudad y la seguridad de los conductores. De acuerdo con la National Highway Traffic Safety Administration, los factores humanos evitables (como conductores ebrios, distraídos o somnolientos, el exceso de velocidad o la falta de uso de dispositivos de seguridad) explican el 94 por ciento de los accidentes de auto.[iii]

"Las fatalidades por accidentes de tránsito son especialmente altas durante la ocupada temporada de viajes del verano", dijo el Dr. David Harkey, presidente de IIHS. "Esperamos que el Best Drivers Report de este año anime a más personas a abrocharse el cinturón, reducir la velocidad y minimizar las istracciones para reducir los riesgos cuando viajen durante las fiestas y durante todo el año".

Allstate recomienda los siguientes consejos al viajar por las carreteras de los Estados Unidos. Al tomar colectivamente estas precauciones, los conductores pueden ayudar a mantenerse a sí mismos y a sus comunidades en buenas manos, ya sea en autopistas concurridas o en calles del vecindario:

Mantenga siempre la vista en la carretera, esté alerta y guarde de forma segura las distracciones potenciales.

Obedezca el límite de velocidad y dese tiempo suficiente para llegar de forma segura a su destino.

Abróchese el cinturón de seguridad en cada viaje y asegúrese de que todos los pasajeros los tengan abrochados también.

Nunca conduzca bajo la influencia del alcohol o las drogas.

Deje bastante distancia entre usted y los vehículos delante de usted.

No envíe mensajes de texto mientras conduzca. Nada es tan importante.

Asegúrese de tener un kit de seguridad de carretera de emergencia con señales de precaución y bengalas. Tenga un servicio de carretera para cuando necesite un remolque. La asistencia en carretera de Allstate proporciona opciones de cobertura si lo necesitas ahora, si deseas agregarlo a tu póliza de auto o si le interesa la membresía de carretera.





Para obtener más consejos e información sobre una conducción segura, visite el blog de Allstate.

[i]El Allstate America's Best Drivers Report®es el resultado de un análisis en profundidad de la data de reclamos de la empresa para determinar la probabilidad de que los conductores en las 200 ciudades más grandes de los Estados Unidos tengan un accidente automovilístico en comparación con el promedio nacional. De acuerdo con la data de reclamos de Allstate, el conductor promedio podrían experimentar una colisión cada 10 años. Este año los investigadores de Allstate analizaron reclamos de daños a la propiedad reportados durante el período de dos años transcurrido entre enero de 2015 y diciembre de 2016. El informe usa data del U.S. Census Bureau para determinar cuáles son las 200 ciudades más grandes de los Estados Unidos y define una colisión como cualquier choque de un auto que resulte en un reclamo de daños a la propiedad. La data acerca de frenadas bruscas se obtiene gracias a los clientes inscritos voluntariamente en el programa telemático Drivewise® de Allstate en los años 2015 y 2016. Se excluyeron algunas ciudades y suburbios en la clasificación de los 200 mejores conductores del análisis de frenadas bruscas por falta de data medible suficiente de Drivewise , o cuando Drivewise no estaba disponible (California, North Carolina, South Carolina y Texas). Las pólizas de seguro de auto de Allstate representan casi un 10 por ciento de todas las pólizas de seguro de auto de los EE.UU, lo que convierte a este informe en una foto realista de lo que está sucediendo en las carreteras del país. El Allstate America's Best Drivers Report se produce únicamente para fomentar la discusión en el país sobre la conducción segura y para aumentar la conciencia de la importancia de estar seguro y atento detrás del volante. Este informe no se usa para determinar las tarifas del seguro de auto.

Las pólizas de Allstate están disponibles solo en inglés.

[ii]Singh, S. (2015, February). Critical reasons for crashes investigated in the National Motor Vehicle (Traffic Safety Facts Crash Stats. Report No. DOT HS 812 115). Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration. https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/812115

[iii]National Highway Traffic Safety Administration, U.S. DOT Announces Steep Increase in Roadway Deaths Based on 2015 Early Estimates and Convenes First Regional Summit to Drive Traffic Safety Behavior Changes

