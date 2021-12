Allterco presenta Shelly Plus, la próxima generación de soluciones para el hogar inteligente

LAS VEGAS, 29 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- El innovador de IoT Allterco , (BSE: A4L), fabricantes de la galardonada línea Shelly de productos de automatización del hogar , presentó Shelly Plus Line, la próxima generación de dispositivos Shelly. Con un procesador ultrarrápido ESP32 y una conectividad más rápida a través de la tecnología Bluetooth, además de la conexión Wi-Fi probada, la nueva línea también se basa en las sólidas capacidades de integración de la marca y ofrece características de seguridad mejoradas para brindar la mejor experiencia en automatización y control del hogar. . La compañía también anunció la entrada en una nueva línea de negocio en el área de la domótica con el lanzamiento de su dispositivo inteligente de control de calefacción Shelly TRV. Con esto la empresa estará ofreciendo un producto duradero a precio competitivo, desafiando a las grandes marcas internacionales en este mercado.

Shelly Plus ofrece un control superior de automatización del hogar

A medida que el mercado mundial de hogares inteligentes continúa creciendo rápidamente, los consumidores y los entusiastas de la automatización del hogar buscan dispositivos inteligentes superiores que sean confiables, innovadores y fáciles de integrar. Con la introducción de la línea Shelly Plus, los relés más nuevos de Shelly, Shelly Plus 1 y Shelly Plus 1PM, brindan un control perfecto para cualquier entorno doméstico inteligente.

Shelly Plus 1 está diseñado para mejorar la experiencia de automatización del hogar y mejorar el control de la iluminación; Shelly Plus 1PM ofrece un control elevado para electrodomésticos con medición de potencia precisa. Entre las características incluidas se encuentran una conectividad más rápida con opción para la inclusión de Bluetooth; Carcasa del dispositivo mejorada con pequeñas dimensiones, lo que permite que los relés Shelly encajen fácilmente detrás de cualquier interruptor de pared o enchufe .; Seguridad mejorada con el software de detección de temperatura para prevenir fallas y riesgos de sobrecalentamiento; Interfaz API renovada con RPC estandarizado que permite una amplia gama de integraciones locales y conectadas a la nube.

La nueva línea de productos Shelly se diseñó pensando en el consumidor. Con estas nuevas capacidades, los relés inteligentes Shelly Plus garantizan que los clientes de bricolaje puedan monitorizar y administrar el consumo de energía, automatizar y controlar cualquier aparato eléctrico, configurar fácilmente escenas "inteligentes" con otros dispositivos en la red doméstica y configurar secuencias de comandos personalizadas para funcionalidades de automatización personalizadas.

Gestión de la calefacción de alta eficiencia

Con los precios de la energía en rápido crecimiento, los clientes buscan cada vez más soluciones innovadoras para el hogar inteligente que les ayuden a optimizar sus gastos y garantizar el uso de energía de la manera más eficiente. Con la introducción de Shelly TRV, la válvula termostática inteligente para radiador, Shelly ofrece una solución que permite a los usuarios optimizar su uso de calefacción y ahorrar en facturas.

Shelly TRV funciona con Wi-Fi y está mejorado con una batería completamente recargable con más de 2 años de duración de la batería (según la temporada de calefacción de 5 meses). Con un diseño elegante con una pantalla LED y botones sensibles al tacto, Shelly TRV reemplaza la vieja válvula termostática del radiador y permite el control remoto del radiador desde cualquier lugar. Shelly TRV admite 5 perfiles rápidos con 6 puntos de temperatura para cada uno de ellos, lo que permite a los usuarios establecer configuraciones personalizadas para garantizar un uso eficiente de la calefacción.

Al igual que el resto de los dispositivos Shelly, la línea Shelly Plus y Shelly TRV se pueden controlar directamente sin un concentrador a través de la aplicación Shelly Cloud. Los usuarios también pueden integrarlos fácilmente con las plataformas de automatización del hogar de terceros más populares y asistentes de voz, así como combinarlos con otros dispositivos inteligentes ya instalados en el hogar.

Acerca de Allterco

Allterco JSCo es una sociedad de cartera de tecnología que se destaca por la innovación a través del desarrollo, fabricación y distribución de productos de IoT de alta calidad. Los usuarios finales y sus necesidades siempre están en el centro del desarrollo. Allterco se fundó en Bulgaria y trabaja con un equipo de desarrolladores jóvenes y talentosos que se dedican a producir productos competitivos y fáciles de usar. El Grupo consta de 4 empresas subsidiarias y tiene oficinas en Bulgaria, China y EE. UU. y está a punto de abrir una oficina en Alemania. Los productos de Allterco ya han conquistado más de 100 mercados. Allterco JSCo cotiza en la Bolsa de Valores de Bulgaria desde diciembre de 2016 y en la Bolsa de Valores de Frankfurt a partir de noviembre de 2021, donde sus acciones se negocian con WKN A2DGX9, ISIN BG1100003166, código A4L

